Škodin avtomobil, ki lahko zasenči VW in Seat #foto

Kamiq, kot najmanjši SUV Škodinega trojčka, gradi ponudbo cestnih terencev na enak način kot Seat in Volkswagen. Sicer je daljši od arone in t-crossa, vendar tekmuje predvsem s sorodnimi vozili drugih znamk, ki jih od juka naprej kar mrgoli. Vozili smo 85-kilovatni TDI DSG z najboljšo opremo in šest tisoč evrov vrednimi dodatki.

Ocena



Škoda se je na videz prebrisano kot zadnja priključila Seatu in Volkswagnu s ponudbo svojega najmanjšega SUV. Od sestrične in bratranca je namreč večja, obenem pa ob primerljivi opremi za malenkost evrov cenejša.



Kamiq izpolnjuje pogoje, kakršne od današnjih modelov SUV pričakujejo uporabniki. Je prijetno za vožnjo, visoko postavljeno, pregledno, prostorno in varčno vozilo z vabljivo urejeno notranjostjo. Lahko rečemo vsestransko. In kaj mu manjka pri vsej serijski in dodatni testni opremi? Vsaj dvoje, in sicer radarski tempomat in vzvratna kamera.



Testni kamiq z dizelskim motorjem, menjalnikom DSG in opremo style za 24 tisočakov predstavlja vrh ponudbe. Skupaj z dodatno opremo seže kar do 30 tisočakov, kar pomeni, da ta škoda v številnih denarnicah ne bo delala škode.



85 kilovatov daje vtis večje moči, zlasti če voznik prek možnosti "individual" veseljaško izbere športno krmiljenje, pogon in vzmetenje. Omembe vredno poslastico predstavljajo tudi digitalni merilniki s petimi možnostmi izčrpnega prikazovanja podatkov in široko uporaben povezljiv osrednji zaslon.

Motor: dizelski turbo 1.6 85 kW



Poraba na testu: 5,8 l/100 km



Cena vozila: 30.134 evrov

Bočni obris karavana

Kamiq je daljši od arone in t-crossa, tako da v tem trojčku najbolj spominja na karavana, čeprav je celih 18 centimetrov dvignjen od 18-palčna polirana platišča kamiq polepšajo in zmanjšujejo porabo goriva. Dve "slepi" izpušni cevi namigujeta na športni značaj. Foto: Gašper Pirman tal. Na 18-palčna platišča "aero" je postavljen za dodatnih 780 evrov, ki poleg estetskega videza zagotavljajo manjšo porabo goriva. Strešna nosilca sta serijska, srebrna pri testni opremi style. Maska se lepo nadaljuje v dnevne luči LED, glavnih žarometov pa ne povezuje neposredno kot trenutni modeli volkswagnov.

Bočni pogled razkriva, da je navpični del pokrova prtljažnika nekoliko potisnjen navznoter. To si lahko privoščijo res neodvisni oblikovalci, saj so s tem za nekaj litrov zmanjšali koristni volumen. Zadek vsebuje tudi športno plastiko, ki oblikovno predstavlja dve izpušni cevi, seveda samo vizualno.

Galerija: fotografski sprehod s tretjim križancem pri Škodi

1 / 31 2 / 31 3 / 31 4 / 31 5 / 31 6 / 31 7 / 31 8 / 31 9 / 31 10 / 31 11 / 31 12 / 31 13 / 31 14 / 31 15 / 31 16 / 31 17 / 31 18 / 31 19 / 31 20 / 31 21 / 31 22 / 31 23 / 31 24 / 31 25 / 31 26 / 31 27 / 31 28 / 31 29 / 31 30 / 31 31 / 31

Paket dynamic notranjosti daje poseben pečat

Ena od petih možnosti prikazovanja merilnikov postreže tudi s podatkom o temperaturi olja. Foto: Gašper Pirman Za 480 evrov dobi kamiq športna, bočno izdatno oblikovana, kakovostno oblazinjena sedeža z integriranima vzglavnikoma, kovinske stopalke in spodaj prisekan multifunkcijski volan. Sicer pa med šest tisoč evrov vrednimi dodatki glede notranjosti omenimo navigacijo Amundsen, električne pomike voznikovega sedeža, ambientalno osvetlitev, električno upravljanje prtljažnih vrat …

Z najmanjšim Škodinim SUV zlahka udobno potujejo štiri večje odrasle osebe, pri čemer so bočne opore za potnika zadaj vsaj rahlo nakazane. Otroški sedež se lahko varno namesti tudi spredaj s sidranjem skozi odprtino integriranega naslonjala. Oprema style vključuje dvopodročno klimo z uravnavanjem zračenja zadaj, CarConnect z brezplačnim dostopom do podatkov v prvem letu pa je serijsko vgrajen že v osnovnega kamiqa.

Kaj nas je zmotilo



Stikalo za vklop tempomata je po starem Volkswagnovem načinu nameščeno na vzvodu brisalcev, kar ni moteče. Začudilo pa nas je, da se podatki tempomata na novem polno digitaliziranem zaslonu prikazujejo po starem, in sicer na mestu števca kilometrov (ODO), ta pa je viden zgolj pri izključenem tempomatu.

Ob zaustavitvi motorja kamiq "dopisno" vpraša, ali niste ničesar pozabili, morda mobilni telefon? Foto: Gašper Pirman

Škodine uporabnosti

Kamiq je, kot smo pri škodah navajeni, založen s predali, predalčki, žepi, žepki, dežnikom … Za pijačo je prostor v sprednjih vratih, utorih med sprednjima sedežema in naslonu za roke zadaj. Pokrov 400-litrskega prtljažnega prostora se upravlja električno v obe smeri (340 evrov doplačila), odstranljiva lučka za osvetlitev je lahko ročna svetilka. Položeni naslonjali naredita 1.395-litrski volumen s stopničastim dnom.

Digitalizacija in ročna zavora z žičnima pletenicama

Na armaturni plošči najdemo le stikalo luči na levi strani in dva gumba za upravljanje klime na sredini. Več stikal je na neposrednem Spodaj prisekan volan, športna sedeža in kovinske stopalke spadajo k paketu dynamic, ki stane dodatnih 480 evrov. Foto: Gašper Pirman volanskem obroču (manj kot 2,75 zavrtljaja) in vsega trije so ob prestavni ročici. Preostale funkcije so razumljivo in učinkovito dosegljive na dotik. Elektrifikacija pa na naše veselje ni posegla po ročni zavori, enako kot pri aroni in t-crossu.

Zanimiva je preprosta možnost izbire petih različnih merilnikov, ki vedno vsebujejo hitrost in doseg oziroma količino goriva, na tri načine je lahko prikazana navigacija, najbolj okleščena možnost ponudi zgolj hitrost in doseg. Na prikazu, ki smo ga vzeli kot osnovnega, se natančno odčita tudi temperatura olja.

Po zagonu motorja se kamiq ponastavi na možnost "normal", sicer pa voznik lahko izbere varčni "eco", športni "sport" ali "individual" z ločenimi nastavitvami krmiljenja, pogona, vzmetenja in delovanja klime. Kot pri vseh menjalnikih DSG se lahko prestave menja z uporabo prestavne ročice.

Drive mode selection za različne želje

Merilnik hitrosti je na izbiro z analognim ali digitalnim prikazom, pri tem je med natančnejšimi, saj se pri 130 kilometrih na uro zmoti le za en kilometer. Foto: Gašper Pirman Voznik si preprosto izbere način uporabe kamiqa. "Eco" je recimo primeren za mestne premike, kjer se pogosto izklaplja motor. Tudi na podeželju je zelo uporaben in omogoča vožnjo prek tisoč kilometrov brez točenja goriva. Na avtocestah smo najrajši uporabljali "normal", s tempomatom na 131, kar pri 2.400 vrtljajih med mirno in tiho vožnjo ustreza hitrosti 130 na uro.

Kljub samo 85 kilovatom lahko voznik doživlja športne občutke, kadar iz D preklopi na S, utrdi volan, izbere športno vzmetenje in športno podžge konje. DSG deluje odzivno in med pospeševanjem preklopi tudi za tri prestave navzdol! Med ročnim prestavljanjem navzdol sistem športno uporablja vmesni plin, obenem pa ne dovoli menjave v nižjo prestavo pri previsokih vrtljajih.

Kamiq je dvignjen kar 18 centimetrov od tal, vendar je skozi ovinke športno trden, zlasti z uravnavanjem podvozja oziroma delovanja blažilnikov na "sport", kar stane dodatnih 395 evrov. Dobro odziven in zanesljiv, pa malo manj udoben, je tudi pri nastavitvi "normal", ki se povsem ne odpoveduje trdoti.

400-litrski prtljažnik se s polaganjem naslonjal poveča na 1.395 litrov s stopničastim dnom. Foto: Gašper Pirman

Lane assist in športne nastavitve ne gredo skupaj

Med preizkušanjem športne odzivnosti motorja, podvozja in krmiljenja smo posebej pohvalili odlično vodljivost in delovanje menjalnika DSG v obeh načinih. Sistem "lane assist", ki se ponastavi na "on" po vsakem zagonu motorja, je pri takšni vožnji moteč in daje občutek nenatančnega volana.

Seveda ni razloga za skrb, izklop varnostnega sistema zahteva samo pritisk dveh stikal na desni prečki volana. Res pa je zadevo treba urediti vsakič znova. O menjalniku DSG menimo, da je verjetno najboljši, vendar se po vseh letih vseeno ne moremo sprijazniti z obvezno uporabo zavore za preklop iz N v D. Nekateri proizvajalci pri tem vztrajajo, pri številnih avtomatikih pa tega ni treba početi.

Še dve ali tri o vožnji

Do zdaj je jasno, da so občutki med vožnjo kamiqa odlični, kar velja tudi v nočnem času. Z dobrimi žarometi LED Foto: Gašper Pirman sodeluje tudi učinkovito LED-osvetljevanje ovinkov.

Kot smo že pred leti videli pri golfu, lahko voznik tudi pri kamiqu spremlja porabo goriva po zagonu, po točenju in dolgoročno. Tako smo lahko odčitali, da so vozniki pred nami po 2.700 kilometrih vozili s povprečjem 5,8. Dejansko to pomeni približno 6,1, ker smo med našim testom zaznali od pet- do šestodstotno odstopanje potovalnega računalnika.

Pri opremi style kamiqu še niso privoščili tempomata s samodejnim uravnavanjem hitrosti. Tak kot je, deluje pohvalno brez ponovnega vklopa po zagonu motorja, izbrana hitrost se izpiše na kilometer natančno.

Med mestno vožnjo zmanjšuje porabo učinkovit sistem samodejnega zagona, med postanki pa voznik lahko prestavi v N in ne moti zadaj stoječih s pritiskanjem zavore.

Še zanimiva podrobnost za pozabljivce: po končani vožnji se na zaslonu pojavi prijazno vprašanje, ali je izstopajoča oseba iz vozila vzela vse svoje stvari, na primer mobilni telefon.

Testna poraba 5,8

To vrednost pokaže izračun za 113,14 porabljenih litrov po 1946 prevoženih testnih kilometrih. Že tako ugodno porabo goriva bi potovalni računalnik rad še zmanjšal, in sicer za od pet do šest odstotkov. 250-kilometrske razdalje do morja in nazaj s povprečno hitrostjo 100 na uro tako nismo prevozili s porabo 5,1, pač pa okoli 5,4. Dodajmo, da je bil kamiq polno zaseden, hitrost pa smo s tempomatom nastavili na 131 na uro, saj se natančni merilnik zlaže samo za en kilometer na uro.

Med umirjeno, vendar dovolj dinamično podeželsko vožnjo je seštevek prevoženih kilometrov in predvidene razdalje pogosto presegal tisoč kilometrov. To pri 50-litrskem rezervoarju povsem realno pomeni povprečje pod petimi litri. Največ, in sicer deset litrov na sto, je zahtevalo 116 konj, ko smo kamiqu vse parametre nastavili na "sport" in ga 20 kilometrov pošteno podili po zavitem asfaltu.