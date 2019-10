Nova škoda v Sloveniji: kako naj kupec izbere pravo? #foto

Škodin najmanjši ima znotraj družine SUV velike apetite, če ne celo največje. Razred majhnih športnih terencev pri nas v zadnjih letih strmo raste in bo kmalu po prodaji prekosil tudi velikostno večji segment. Kamiq ima zato pomembno vlogo za prodajne številke Škode pri nas, kjer so zdaj prišli do vrha. Ne zaradi premajhnega povpraševanja, temveč zaradi količinsko omejene proizvodnje in posledično manjšega števila avtomobilov, ki jih dobi slovenski uvoznik.

Kamiq je najnovejši član Škodine družine, ki vstopa v razred, kjer Čehi do sedaj še niso imeli svojega modela. Kot je pojasnil Peter Podlipny, direktor Škoda Slovenija je bil sedaj njihov modelni doseg omejen na 70 odstotkov slovenskega trga. Z kamiqom sedaj pokrivajo 90 odstotkov razredov in s celovito ponudbo sedaj lahko najdejo še širši spekter kupcev.

S 4.241 milimetri je med večjimi predstavniki v razredu. Foto: Gašper Pirman

Izbira je tako za kupca postala še nekoliko težja. Izbrati cenejšega in običajnega rapida (tudi kot karavan), malenkost večjega karoqa (tudi s štirikolesnim pogonom), kombilimuzino scalo, ki je postavljena na enako arhitekturo kot kamiq in je zelo podobnih dimenzij.

Kot prikazuje spodnja tabela so si mogoče avtomobili med seboj kar preveč dimenzijsko podobni, a kot pravijo pri slovenskemu uvozniku se med seboj dovolj razlikujejo ter vsak nagovarja drugačno vrsto kupcev.



Tudi zaradi te širine v nižjem srednjem razredu žanjejo prodajne uspehe. V zadnjih desetih letih so vsako leto povečevali prodajo in v letu 2018 z 7.294 prodanimi avti podrli prodajni rekord. V letošnjem letu nameravajo prodati 7.600 avtov, v prihodnjem letu pa bi si želeli doseči številko 8.000. A to bo zaradi omejitev proizvodnje in kvot po državah izredno težko, priznava Podlipny.

škoda kamiq škoda scala škoda karoq škoda fabia combi Segment A-SUV B B-SUV A Dolžina/medosna razdalja (mm) 4.241/2.651 4.362/2.636 4.382/2.638 4.262/2.470 Višina/oddaljenost od tal (mm) 1.531/188 1.471/149 1.603/163 1.467/135 Prostornina prtljažnega prostora (l) 400 467 512 530 Vstopna cena (eur) 15.382 15.083 20.763 11.998

Foto: Škoda

Manjši avto s prostornostjo večjega

Kamiqa smo vozili že ob koncu avgusta na cestah v okolici Strasbourga, kjer se nam je dokazal kot še eden izmed pravih Škodinih modelov. Visoko na seznamu prioritet so uporabnost, prostornost in vsestranskost. Kamiq vstopa v segment manjših športnih terencev. Konkurenca je tukaj neverjetna, boj za prodajne številke pa neizprosen.

Zaradi premišljenih zasnov in za svoj razred prostornih potniških kabin že prepričujejo kupce višjega razreda, kjer se je rast prodaje zdaj upočasnila. Razred, v katerem bo imel pomembno vlogo kamiq, je v zadnjih letih zrasel za trideset odstotkov in bo nadaljeval z rastjo. Že zdaj pa ima ta razred kar 20-odstotni tržni delež med vsemi prodanimi avtomobili pri nas.

Pri uvozniku Porsche Slovenija so dobre prodajne obete tudi potrdili. Kamiq se je uradno pričel prodajati včeraj, a so dobili že 150 naročil za najmanjšega Škodinega terenca. Že zdaj imajo trije športni terenci 40-odstotni delež znotraj družine, s prihodom kamiqa pa se bo ta delež še povečal.

Scala se ne bo predala brez boja

Škodin kamiq v dolžino meri kar 4.241 milimetrov, kar je za razred manjših mestnih športnih terencev veliko. Bistveno večja je tudi od seat arone (4.138 milimetrov) in volkswagen t-crossa (4.110 milimetrov), s katerima si deli arhitekturo. Dimenzijsko pa prekaša tudi mestno fabio (3.997 milimetrov) oziroma je od karavanske fabie manjši za 21 milimetrov. Prtljažnik ima 400 litrov, kar je za njegov razred presenetljivo veliko.

Posebna platišča z oznako "aero" izboljšajo aerodinamično učinkovitost in zmanjšajo povprečno porabo goriva. Foto: Gašper Pirman 15 tisočakov za vstop v svet kamiqa

Seznam rešitev simply clever je dolg. Med njimi velja izpostaviti ščitnik vrat, v vrata skrit dežnik, dodatne kljukice v prtljažnem prostoru in sovoznikov sedež, ki se lahko podre. V tem primeru je možen prevoz posebno velikih in dolgih predmetov do dolžine 2.447 milimetrov. Prtljažni prostor ima že prej omenjenih 400 litrov oziroma 1.395 litrov ob podrti zadnji klopi. Žal na seznamu opcijske opreme ni treh individualnih sedežev ali pomične zadnje klopi. Z eno ali drugo opcijo bi kamiq zaradi svojega širokega spektra uporabe preveč silil v razred karoqa in ga lahko tudi prodajno ogrožal.

Kaj pa konkurenca? Največja bo znotraj koncerna. T-cross je v trenutku postal uspešnica, saj so jih v le nekaj mesecih prodaje prodali že tisoč, prav tako bo največji konkurent renault captur in prihajajoči novi peugeot 2008. Med pogojnimi pomembnimi tekmeci je tudi VW t-roc, suzuki vitara, nissan juke in hyundai kona.

Cene se pričnejo pri 15.382 evrih za vstopni litrski trivaljnik s 70 kilovati in paketom opreme active. Doplačilo za bolje opremljeni model je dva tisočaka. Cene se pri močnejšem trivaljniku pričnejo pri 16.500 evrih oziroma ob izbiri 1,5-litrskega bencinskega TSI pri 19.500 evrih. Dizelsko stran zastopa 1,6-litrski TDI, kjer se cene pričnejo pri skoraj 21 tisoč evrih.