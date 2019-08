Škoda zopet s pravim receptom: majhen avto, veliko prostora #foto

Lahko bi rekli, da je Škodina družina športnih terencev sedaj popolna. Srednje velikemu karoqu in večjemu kodiaqu se je sedaj pridružil še najmanjši kamiq. Nadpovprečno velik za svoj razred kamiq zopet igra na note družinskih kupcev, ki si želijo urbane svobode in hkrati vsakodnevno uporabnost. Kamiq bo na naša tla zapeljal ob koncu oktobra s ceno od 15 tisoč evrov dalje.

Foto: Gašper Pirman

Ocena



Škodin kamiq v dolžino meri kar 4.241 milimetrov, kar je za razred manjših mestnih športnih terencev veliko. Bistveno večja je Foto: Gašper Pirman



Dodatni milimetri prinašajo rezultate predvsem v potniški kabini. Formula 4 x 185 centimetrov je pokazala, da je bilo na vseh štirih sedežih dovolj prostora za sedenje, zaradi inovativne rešitve pri panoramski strehi pa je bilo dovolj prostora tudi zadaj.



Prtljažnik ima 400 litrov in je vase zlahka vzel dva letalska kovčka in dva nahrbtnika. Ostalo je še precej prostora, saj je prtljažnik precej globok (na voljo ima tudi dvojno dno), posledično pa je nekoliko višji nakladalni rob. Vozili smo litrski bencinski TSI s 85 kilovati s samodejnim menjalnikom DSG in 1,6-litrski TDI z ročnim menjalnikom. Čeprav dodatni navor pride prav in je dizelski motor presenetljivo dobro zadušen, se bo večina kupcev odločila za litrski trivaljnik.



Pri Škodi vlečejo prave poteze

Da so pri Škodi na pravi poti, je potrdil že največji izmed trojice, kodiaq. Kljub večjim dimenzijam in seveda najvišji ceni izmed trojice ostaja najbolje prodajani znamkin SUV. Na letni ravni jih prodajo več kot tisoč. Le malenkost prodajno zaostaja karoq, zdaj pa se je prodajnima uspešnicama pridružil še najmanjši kamiq. Skupno bodo vsi trije športni terenci imeli kar 40-odstotni delež pri Škodini prodaji v Sloveniji. Škodi je uspelo skočiti na vlak SUV-manije in predvsem s premišljenimi modeli nadgraditi uporabnost takšnih modelov.

Pri tem kamiq ne izstopa. V resnici je le nekoliko privzdignjena scala, kar priznajo tudi inženirji. To potrjujejo tudi številke, saj sta modela enako široka in imata skoraj enako dolgo medosje. Kamiq je še vedno 12 centimetrov krajši od scale, toda kljub temu s 4.241 milimetri še vedno eden največjih predstavnikov v svojem razredu.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Škoda

Enaka osnova, a drugačen pristop

Kamiq, tako kot arona in t-cross, sloni na arhitekturi, namenjeni manjšim modelom MQB-A0. To poleg izdatne prilagodljivosti prinaša le pogon na sprednji kolesni par in torzijsko vzmetenje zadaj. Kljub temu so nam pri Škodi izbrali zanimivo traso in nas s kamiqi usmerili na prelaz z višino 1.325 metrov. Samozavestno in drzno. Tam se je kamiq izkazal kot zelo uravnotežen in manko večtočkovnega vpetja niti ne pride pretirano do izraza. Seveda, gre za nekoliko privzdignjeni avto, zato je v zavojih več nagibanja, a na koncu smo se strinjali – kamiq se vsekakor tudi skozi zavoje vozi razmeroma nevtralno.

Kot alternativo običajnemu vzmetenju so pri Škodi predstavili sistem "sport chassis control", ki kamiqa za dodaten centimeter približa tlom in dodatno prinese še ročjo nastavljivimi dvosmernimi blažilniki.

Kaj pa cene?



Pogled na cenik razkrije marsikaj. Osnovni kamiq je skoraj šeststo evrov cenejši kot arona in skoraj tisočaka cenejši kot t-cross. Cene se pričnejo pri 15 tisoč evrih za litrski TSI s 70 kilovati in petstopenjskim ročnim menjalnikom. Najbolje prodajani litrski TSI s 85 kilovati in šeststopenjskim ročnim menjalnikom stane vsaj 16.500 evrov. Ljubitelji dizelskih motorjev pa boste morali pripraviti vsaj 20 tisočakov. Pri vseh motorjih, razen pri vstopnem, je na voljo različica s samodejnim sedemstopenjskim menjalnikom.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

1,5 TSI še čaka na uradno štampiljko, a do oktobra bo pripravljen

1,5-litrski motor je vsekakor zvezda motorne ponudbe, ki bo pričakovano povsem spremenil značaj avtomobila. Žal nismo sedli vanj, saj pri Škodi še niso uradno opravili homologacije. Ta bo narejena v prihodnjih tednih, vendar kupci v Sloveniji že lahko naročijo kamiqa s tem motorjem.

Zaradi tega seveda čakalna doba ne bo daljša, 1,5-litrski motor pa bo lahko dobavljen že v prvem paketu avtomobilov, ki bodo na naše ceste zapeljali konec oktobra. Velika večina jih bo približno prvim stotim kupcem dostavljenih novembra in decembra. Pri uvozniku so za prihodnje leto dobili 650 kamiqov, točno toliko pa jih bodo tudi prodali. Povpraševanje je seveda večje, toda zaradi omejitev pri proizvodnji je slovenska realnost trenutno takšna.

Zadaj je neverjetno veliko prostora

Čeprav je kamiq več kot deset centimetrov daljši kot koncernska brata, pa vsekakor nismo pričakovali, da bo najmanjši Škodin SUV Foto: Gašper Pirman tako prostoren. Na zadnjo klop smo posedli celo kolega z Dela. S svojimi 209 centimetri je imel dovolj prostora za glavo in hkrati ni imel nobenih težav s koleni. Kamiq je nadpovprečno prostoren avtomobil svojega razreda, zanimive rešitve pa kažejo, da so Čehi naredili domačo nalogo in avtomobil pripravili predvsem po željah svojih kupcev.

Seznam rešitev simply clever je dolg. Med njimi velja izpostaviti ščitnik vrat, v vrata skrit dežnik, dodatne kljukice v prtljažnem prostoru in sovoznikov sedež, ki se lahko podre. V tem primeru je možen prevoz posebno velikih in dolgih predmetov do dolžine 2.447 milimetrov.

Prtljažni prostor ima 400 litrov oziroma 1.395 litrov ob podrti zadnji klopi. Žal na seznamu opcijske opreme niso trije individualni sedeži ali pomična zadnja klop. Z eno ali drugo opcijo bi kamiq, zaradi svojega širokega spektra uporabe, preveč silil v razred karoqa in ga lahko tudi prodajno ogrožal.

Foto: Škoda

S kitajskim soimenjakom si deli le ime



Škoda ponuja SUV z enakim imenom tudi na kitajskem trgu. Gre za večji avtomobil, ki je izdelan na stari arhitekturi, a z evropskim kamiqom nima nobene povezave. Razen imena, seveda. Škoda s tem imenom označuje najmanjši SUV, ki je tako v Evropi kot tudi na Kitajskem kamiq. Tako kot imeni karoq in kodiaq ime kamiq izhaja iz jezika Inuitov, ki živijo na severu Kanade in na Grenlandiji. Opisuje nekaj, kar se v vsakem položaju idealno prilega kot druga koža.

Vse je na svojem mestu, a vsega je lahko hitro preveč

Vidi se, da so inženirji veliko časa posvetili oblikovanju potniške kabine. Škodini avtomobili niso več samo prostorni in preprosti. Kamiq se pohvali z različnimi nivoji, drugačnimi materiali in številnimi barvnimi kombinacijami. Tako je bil eden izmed testnih avtov oblečen v bež kombinacijo usnja in alkantare. Na armaturni plošči sta se mešala trda in mehka plastika, hkrati pa je bil osrednji del oblečen v temno rjavo okrasno plastiko. Prav tako je bilo takšno barvno kombinacijo možno videti na vratnih oblogah. Vsekakor Škoda ni več dolgočasna in je nedvomno v notranjosti korak pred koncernskimi tekmeci, toda zdelo se nam je, kot da so pri tem pretiravali. Vsega je bilo enostavno preveč, barvna nekompatibilnost pa prevelika.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

39 milimetrov višje vzmetenje kot scala

Morda je še največja prednost kamiqa pred scalo predvsem oddaljenost od tal. Najnovejši Škodin model je namreč za 39 milimetrov bolj oddaljen od tal kot scala. V notranjosti so odvisno od paketa na voljo trije različni infotaiment zasloni. Njihova diagonala zaslona znaša od 6,5 do 9,2 palca. Integrirana eSIM-kartica s povezavo na LTE omogoča, da je kamiq vedno povezan z internetom, kar prinaša navigacijske rešitve v realnem času. Kamiq je torej oblikovno drznejši predstavnik trojice, ki stavi na svojo nadgrajeno uporabnost in premišljeno zasnovo.