Škoda začela izdelovati svoj nov prodajni up #foto

Foto: Škoda

400 kamiqov na dan

Škoda je morala vložiti 100 milijonov evrov za prilagoditev proizvodnje. Kamiq namreč sloni na novi koncernski arhitekturi MQB, Foto: Škoda zato so morali prilagoditi proizvodno linijo za arhitekturo MQB27 in namestiti povsem nova orodja za oblikovanje karoserije. Prav tako so s temeljitimi spremembami prevetrili oddelke za barvanje, karoserijo in končno sestavo. Zaradi teh posodobitev lahko v tovarni izdelajo 400 kamiqov na dan.

Kamiq je s 4.241 milimetri najmanjši izmed Škodine trojice SUV in je namenjen kupcem, ki večino časa preživijo v mestu. Kljub svojim kompaktnim meram ponuja višje sedenje in 400 litrov prtljažnika.

Tako kot bratska seat arona in volkswagen T-cross bodo Čeha poganjali bencinski in dizelski motorji, v Slovenijo pa bo zapeljal decembra letos.