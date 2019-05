Češki "golf" v Sloveniji: to so njegovi aduti in cene

Scala je dimenzijsko podobna karoqu, bistveno večja kot rapid sportback in malenkost manjša kot octavia. Foto: Gašper Pirman

Prvi vtis? Vse je podrejeno uporabnosti.

Za 448 evrov doplačila so na voljo tudi digitalni merilniki. Foto: Gašper Pirman Škoda se je pogumno podala v svet petvratnih kombilimuzin, kjer pri nas že vrsto let kraljuje kar nekaj tradicionalnih avtov. Poleg evropskega prodajnega kralja golfa so tukaj še ceed, megane, leon, focus, mazda3, navsezadnje tudi družinska octavia in še drugi modeli. Njeni aduti morajo biti zato zelo dobri, da bodo kupci pogledali stran od svojih priljubljenih izbir. Povrh vsega pa se bo največji boj odvijal z vse bolj privlačnimi crossoverji. Kakšne adute ima torej scala?

Dimenzijsko se scala s 4.362 milimetri dolžine uvršča med fabio in octavio, a največja prednost je ravno prečna modularna prilagodljiva arhitektura MQB-A0. Čeprav je namenjena kompaktnim avtomobilom, so jo inženirji pri scali raztegnili do skrajnih mer segmenta. Tako premaga vse največje tekmece po centimetrih in litrih (467 litrov). Še več, ko smo sedli na zadnjo klop, lahko rečemo, da noben avtomobil v segmentu ne ponuja tako radodarno odmerjenega prostora. Tudi za glave potnikov.

Tretja ali četrta najbolje prodajana škoda



Ostre linije so postale prepoznavna oblikovna posebnost škod. Foto: Gašper Pirman



Kljub temu da je scala povsem nov avtomobil, pa bo v letošnjem letu že našla med 400 in 500 kupcev. V naslednjem polnem letu želijo pri znamki prodati okoli 800 avtov, kar bo pomenilo, da bo scala postala tretji ali četrti najbolje prodajani avto znamke.



Še največ skrbi jim povzročata velika rast prodaje crossoverjev in upad prodaje kombilimuzin. Če primerjamo prodajo v prvem četrtletju leta 2018 in letošnjega leta, je segment izgubil 20 odstotkov, na koncu pa bo upadel na okoli sedem tisoč prodanih avtomobilov. Škoda nadaljuje rast v Sloveniji in je lani našla rekordnih 7.294 kupcev. V letošnjem letu računajo na novo rekordno leto, saj želijo najti 7.600 novih kupcev. Ta številka bi zlahka presegla mejo osem tisoč prodanih avtov, če ne bi imeli težav z dobavo novih avtomobilov. Povpraševanje je preprosto preveliko, proizvodnja pa polno zasedena.Kljub temu da je scala povsem nov avtomobil, pa bo v letošnjem letu že našla med 400 in 500 kupcev. V naslednjem polnem letu želijo pri znamki prodati okoli 800 avtov, kar bo pomenilo, da bo scala postala tretji ali četrti najbolje prodajani avto znamke.Še največ skrbi jim povzročata velika rast prodaje crossoverjev in upad prodaje kombilimuzin. Če primerjamo prodajo v prvem četrtletju leta 2018 in letošnjega leta, je segment izgubil 20 odstotkov, na koncu pa bo upadel na okoli sedem tisoč prodanih avtomobilov.

Na voljo je tudi podaljšano steklo prtljažnega pokrova. Foto: Gašper Pirman

V razredu petvratnih kombilimuzin na zadnji klopi še nismo videli tako prostornega avta. Foto: Gašper Pirman

Bo ogrožena tudi octavia?

Scala se, kot že omenjeno, dimenzijsko uvršča pod octavio, vendar zaradi dolge medosne razdalje 2.649 milimetra ponuja prostornost večjega avtomobila. Navsezadnje je le dva centimetra krajša kot karoq in ima centimeter daljše medosje, od predhodnika pa je širša za devet in daljša za šest centimetrov. Povečanje dimenzij je prineslo številne prednosti v potniški kabini.

Kot smo že navajeni pri Škodi, ob podrti zadnji klopi, ki se podira v razmerju 60:40, nastane 1.410 litrov velika odprtina, v katero lahko naložimo kar 2,5 metra dolge predmete (ob dokupu opcijskega poklopnega sovoznikovega sedeža).

Trije paketi opreme in trije dodatni paketi

Pogled na cenik razkriva, da se kupci lahko odločajo med tremi paketi opreme. Vstopni active je sicer resda opremljen s 16-palčnimi jeklenimi platišči, a je po drugi strani opremljen s klimatsko napravo, sistemom samodejnega zaviranja v sili, sistemom za ohranjanje vozila v voznem pasu, sprednjimi in zadnjimi žarometi LED, centralnim zaklepanjem in električnimi nastavljivimi ter ogrevanimi zunanjimi ogledali.

Večina kupcev se bo sicer odločila za paketa ambition in style, ki prinašata še druge dodatne elemente (polne LED-žaromete, dvopodročno klimatsko napravo, ambientalno osvetlitev ...). Dodatno so na voljo še tri paketne nadgradnje. Paketa image in emotion prinašata podaljšano steklo prtljažnih vrat in še nekatere druge vizualne spremembe. Prvi je na voljo za doplačilo 312 in drugi 1.375 evrov. Pri izbiri najboljšega paketa style je mogoč dokup še dodatnega paketa dynamic.

Preprosta in uporabna potniška kabina je polna odlagalnih površin. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik meri 467 litrov, če je na dnu nameščen komplet za popravilo pnevmatik. Ob izbiri običajnega rezervnega kolesa se prostornina zmanjša na 429 litrov. Foto: Gašper Pirman

Od 15 tisočakov

Na armaturni plošči so lahko nameščene tri večopravilne enote z velikostjo od 6,5 do 9,2 palca. Foto: Gašper Pirman Pred Škodo je vsekakor zanimivo leto, saj bodo v letošnjem letu poleg scale na slovenske ceste zapeljali še novi crossover kamiq, prenovljeni superb in nova generacija octavie. Prodajno ofenzivo začenja scala, ki je v Sloveniji na voljo od 15 tisoč evrov. Vsaj toliko bo treba odšteti za litrski trivaljni motor s 70 kilovati, petstopenjskim ročnim menjalnikom in osnovno opremo active.

Močnejši litrski TSI s 85 kilovati je dražji za 400 evrov in je združen s šeststopenjskim ročnim menjalnikom ali sedemstopenjskim samodejnim DSG. Vrh bencinske ponudbe zaseda 1,5-litrski TSI s sistemom deaktivacije valjev. 110-kilovatni motor je na voljo z ročnim ali samodejnim menjalnikom za malenkost manj kot 19 tisoč evrov.

Na dizelski strani je na voljo le 1,6-litrski motor s 85 kilovati in možnostjo ročnega ali samodejnega menjalnika. Cene se začnejo pri 20 tisoč evrih in paketu ambition.