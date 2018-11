Scala s svežo notranjostjo odkrito napada golfa #foto

Škoda bo natanko čez en teden razkrila svoj najnovejši model scala, ki se bo odmaknil od odhajajočega rapida, in odkrito vstopila v golfov razred. A še pred razkritjem so pokazali potniško kabino, kjer lahko vidimo prijetne materiale, večji zaslon in boljšo založenost s tehnologijo.

Foto: Škoda

Odmik od ustaljenih oblikovnih rešitev

Res je, fotografije prikazujejo najbolje opremljeno različico scale s samodejnim menjalnikom, največjim 9,2-palčnim digitalnim zaslonom, opcijskimi digitalnimi merilniki, dvopodročno klimatsko napravo in usnjeno oblazinjenje, toda še vedno je viden napredek v primerjavi z ustaljenimi oblikovnimi rešitvami, ki smo jih navajeni pri drugih Škodinih modelih.

V oči najhitreje pade samostoječi velik zaslon na dotik, ki ni več integriran v armaturno ploščo. S tem so pridobili dodaten prostor za zračnike, zaslon pa so približali voznikovim očem. Hkrati je treba Škodo pohvaliti, da so zaslon lepo vgradili in pretirano ne štrli z vrha armaturne plošče.

Običajna ročna zavora ostaja

Fotografije razkrivajo tudi drugo zanimivost. Pri Škodi so se očitno odločili in bodo obdržali klasično ročno zavoro, ki ne bo na voljo niti v kombinaciji s samodejnim menjalnikom DSG. Ljubitelji modernih potniških kabin bodo navdušeni tudi nad dejstvom, da se je večina fizičnih stikal poslovila. Ostajajo le tista najpomembnejša, ki olajšajo vsakodnevno rokovanje.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda