Nov motor za focusa: manj "kubikov", več moči

Ford je focusu namenil nekaj sprememb. Slovenski avto leta 2020 je dobil blago hibridni bencinski motor, ki zamenjuje 1,5-litrskega in prinaša malenkost manjšo porabo in emisije. Foto: Gašper Pirman

Focusa smo preizkusili že v karavanski različici in s paketom opreme active, a bistvena novost je prihod novega litrskega bencinarja s tehniko blagega hibrida. Ta ne prinaša revolucionarnih izboljšav, a ima pomembno besedo pri vsakodnevni uporabnosti - predvsem z vidika nezaznavnega delovanja sistema stop&start in daljših časov jadranja.

Oprema active X (prej active business) se od preostalih različic razlikuje s serijskima strešnima nosilcema in povečanim odmikom od tal. Razlika je precejšnja, active je na sprednji osi višji za 30 milimetrov in 34 na zadnji, s čimer vabi tiste voznike, ki radi zavijejo z asfalta na malo bolj sproščeno vožnjo po grobih podlagah.

Active prinaša dodatna vozna profila

Opazna sta tudi bolj robustna odbijača, v praksi pridejo zelo prav zaščitne plošče dvignjenega podvozja, črne obrobe blatnikov pa poudarijo njegov terenski značaj. Dodatno active prinaša še pet voznih profilov, tri v zvezi z načinom vožnje in dve za ustrezen oprijem glede na vozno površino. Torej gre za izbiro dveh različnih značajev vozila, saj se programi "normal", "eco" in "sport" nanašajo na urejene ceste, "slippery" in "trail" pa na manj oprijemljive površine.

Samo v kombinaciji z ročnim menjalnikom

Glavna tema tokratnega testa bo Fordov novi litrski ecoboost motor s tehnologijo blagega hibrida. Gre za praktično enak motor kot prej, le da so mu Američani dodali 48-voltno baterijo in jermensko gnani integriran zaganjalnik/alternator. Ob spustu stopalke za plin je izražena regeneracija zavorne energije, ki polni majhno baterijo pod voznikovim sedežem.

114-kilovatni litrski trivaljnik ima na papirju veliko moči glede na prostornino motorja, v resnici ima kar sedem kilovatov več kot dvolitrski bencinski focus izpred desetih let. Zanimivo je na voljo le z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom, zato bodo morali ljubitelji avtomatikov iskati motorne opcije brez dodatnih elektrifikacijskih rešitev.

Active opremo smo že spoznali, največja novost je tokrat prihod litrskega bencinskega motorja s tehnologijo blagega hibrida. Foto: Gašper Pirman

Svetovalec za prestave bi lahko bil pogumnejši

Razumemo, da v primeru izbranega voznega profila eco v naprej programirani računalnik voznika spodbuja k varčni vožnji, zmanjša Blago hibridni bencinar je na voljo le z ročnim menjalnikom. Foto: Gašper Pirman odzivnost stopalke za plin in v umirjenem ciklu izklopi srednji valj za zmanjševanje porabe. A ob izbranem običajnem voznem profilu se na osrednjem zaslonu vedno prikazuje pomočnik za varčno vožnjo, ki nam svetuje, kdaj naj prestavimo prestavo višje.

Fordovi inženirji so si to mejo zamislili zelo hitro, zato recimo pri vožnji 60 kilometrov na uro računalniški pomočnik svetuje vožnjo v šesti prestavi. Takrat v vrtljaji padejo na 1.300, verjetno se vam dozdeva, kakšna je to vožnja. Motor je v tem območju prav neprijetno glasen in se muči, bistveno bolj mu paše vožnja v peti prestavi pri okoli 1.800 vrtljajih. Poraba je takrat še vedno optimalna, vožnja pa bistveno bolj prijetna. Podobno je tudi pri nižjih hitrostih. Pri 54 kilometrih na uro namreč želi, da prestavimo v 5 prestavo, merilnik vrtljajev pa je takrat v četrti prestavi pri 2.300 vrtljajih.

Zdi se, kot da so prestavna razmerja programirali za 1,5-litrski motor in jih enostavno skopirali k temu motorju. Še posebej je čudno, ker je maksimalen navor pri novem blagem hibridu na voljo med 1.900 in 5.500 vrtljaji. Zakaj torej voziti v območju med 1.300 do 1.500 vrtljaji, ki očitno niso pisani na kožo temu prostorninsko manjšemu motorju.

Širok razpon porabe goriva

Ko smo opravili test s karavanskim focusom s paketom active, vendar z 1,5-litrskim bencinskim motorjem s samodejnim menjalnikom (ki ga zdaj ni več mogoče naročiti), se je številka po koncu testa ustavila pri 7,3 litra. Pri tokratnem testu, kjer je moč motorja nekoliko višja (4 kilovate), vendar ima motor pol litra manjšo prostornino in deluje s pomočjo sistema blagega hibrida, se je povprečna poraba ustavila pri 7,0 litra.

Tako kot pri prejšnjem testu so bile razlike v načinu vožnje velike. V naseljih ob hitrosti 50 kilometrov na uro se je gibala pri štirih litrih, na regionalnih cestah pri sedmih litrih, v mestu je porabil še kakšnega pol litra manj in na avtocesti do 6,5 litra. V tovarni obljubljajo porabo med 5,5 do 6,0 litra, zato odstopanje ni preveliko, še posebej, če upoštevamo, da je v času testa večino časa deževalo, dva dni pa celo snežilo.

26 tisočakov za vse kar voznik potrebuje

Če voznik želi bencinsko gnanega focusa, mu preostane le še izbira blagega hibrida in ročnega menjalnika. V ceniku ni mogoče najti 1,5-litrskega ali osnovnega litrskega bencinskega motorja. Glede na pretekli test karavanskega focusa active sta nakupni ceni zelo podobni, a je bil 1,5-litrski motor sparjen z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

30.400 evrov je končna cena z nekaterimi kosi dodatne opreme. Dinamična žarometa LED povečata ceno za 1.100 evrov, parkirni paket za 490 evrov, tehnološki paket za 640 evrov, zimski paket za 415 evrov in plačati je treba še boljša sprednja sedeža (215 evrov). Vam pa obljubljajo pri uvozniku popust ob primeru financiranja, zato se cena spusti na 26 tisoč evrov.