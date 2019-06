Se dizlu res slabo piše? Focus odkimava. #foto

Doplačilna aktivna LED-žarometa sledita ovinkom in samodejno menjata dolžino svetlobnega snopa. Foto: Gašper Pirman

Motor: dizelski turbo 88 kW



Poraba na testu: 6,3 l/100 km



Cena vozila: 31.370 evrov

Ocena



Focus je odlično vozilo spodnjega srednjega razreda, ki ga radi primerjamo z golfom in astro, pri čemer lahko trdimo, da ju Foto: Gašper Pirman



Če kdaj trdimo, da je fiesta na cesti trdnejša in stabilnejša, smo tudi malo pod vplivom dejstva, da so dirkalniki WRC stopili v razred nižje. Malo tudi pozabljamo, da je focus že ob svojem rojstvu predstavljal pojem vozne dinamike, ki jo je nato 20 let neprestano razvijal z odličnimi podvozji in dobrimi menjalniki. Zadnja, četrta generacija je na daljšem medosju smerno še stabilnejša, skoraj cent lažja, vzvojno 20-odstotkov trša, bolj aerodinamična ...



V kabini, ki je dovolj prostorna za štiri dolgine, so nas presenetile mehke obloge na delih površin, kjer se kolena obeh spredaj sedečih dotikajo vrat in sredinske konzole. V tem razredu so večinoma mehko prekriti smo zgornji deli armaturnih plošč, preostalo pa so trde plastike. Ford je focusa omehčal tudi pod zračniki, na ročajih vrat vključno z oblogami in, kot že rečeno na navpičnih površinah vmesne konzole.



Karavan minus 29 centimetrov

Modro obarvana kombilimuzina (685 evrov) s črnim steklenim ostrešjem (1.280 evrov) še stopnjuje športno dinamičen vtis, ki smo ga dobili med vožnjo karavanske različice. Ni čudno, saj je vozilo skoraj tri centimetre nižje in kar 29 centimetrov krajše. Ob enakem medosju in širini je petvratnik približno 50 pomembnih kilogramov lažji, izgubi pa prtljažnik (meri 341 litrov z rezervnim kolesom), kar kupca, ki namensko izbere kombilimuzino, ne bi smelo motiti.

Enaka notranjost pot pri karavanu

Če za volanom sedi meter in devetdeset centimetrov visoka oseba, se lahko zadaj zlahka namesti potnik enake višine. Titanium business obleče sedeže s kakovostno, svetlo prešito tkanino, obloge vrat, armature in vmesne konzole so mehke, delež trde plastike ni moteč. Ugajajo podrobnosti, kot so ambientalna osvetlitev tal in utorov za pijačo ali pa polička, velika skoraj A4, v zaprtem osvetljenem predalu pred sovoznikom.

Zaprta predala sta še levo pod volanom in pod vmesnim naslonom, po štiri pivske enote pa se razporedi v vratih in med sedežema spredaj in zadaj. Doplačilno stekleno ostrešje je s prečno konzolo razdeljeno na dve polovici, sprednja nas je, kot zapisano, malo zmotila.

Unikatna modra barva z na zunaj črnim steklenim ostrešjem za 2.000 evrov dodatno polepša videz focusa. Foto: Gašper Pirman

Litri ali rezervno kolo?

Ford daje kupcem na izbiro, da se odločijo za 375-litrski prtljažni prostor (merjeno do pregrinjala) s priborom za popravilo pnevmatik ali za rezervno kolo, ki zavzame 34 litrov. Pod ploščo prtljažnika so okrog zasilnega kolesa (temporary use) nameščeni manjši prekati, premajhni, da bi lahko pospravili prvo pomoč in trikotnik. Poleg obveznih pritrdilnih zank lahko pohvalimo dvojno bočno osvetlitev.

Voznikov prostor

Voznik je dobro nameščen v športno oblikovanem sedežu. Ford v focusu ohranja okrogel volan z dovolj neposrednim prenosom (približno 2,7 zavrtljaja) s stikali na prečkah. Nov je način upravljanja samodejnega menjalnika z vrtljivim stikalom in gumbom v sredini za izbiro ročnega načina.

Pregledne merilnike z razločnim prikazom podatkov na vmesnem zaslonu že poznamo (hkrati so prikazani povprečna in trenutna poraba, doseg, temperatura, indikator prestav). Prosojni zaslon, ki se dvigne iz armaturne plošče (490 evrov), ni več zadnji krik mode, zato pa v focusu vozniku sporoča sedem podatkov, med drugim o hitrosti, tempomatu, navigaciji, znakih …

Namesto prestavne ročice običajne oblike je na vmesni konzoli vrtljiv gumb za izbiro položajev P, R, N, D in M. Foto: Gašper Pirman

Med ovinki

Navigacijski sistem Ford sync 3 z osempalčnim zaslonom, ki spada k opremi titanium business, je za 535 evrov nadgrajen z akustiko B&O play sound system. Foto: Gašper Pirman Že pri daljšem in težjem karavanu smo hvalili odlično vodljivost, torej ima lahko voznik, ki presedla na kombilimuzinskega focusa, upravičeno usta do ušes. Na zavitih podeželskih cestah daje ta ford vtis, kot da si prav želi ovinkov. No, saj 88-kilovatni dizel ni namenjen hitrostnemu premagovanju ovinkov, vendar to lahko zlahka počne.

Podvozje je res odlično, ne prav mehko, vendar dobro pobira neravnine in verjamemo, da vsebuje kakšno rešitev iz nekdanjih tekmovalnih različic. Focus je miren, smerno stabilen in tih pri visoki hitrosti. Na avtocesti se motor pri 130 na uro vrti z manj kot 2.200 vrtljaji v osmi prestavi. Potovanja so z uporabo radarskega tempomata in sistema za ohranjanje lege bolj varna in lahkotna.

Program sport ni tako zelo športen

Pravzaprav mu v avtomatskem načinu ničesar ne očitamo. Nasprotno, hvalimo mehko speljevanje in gladko prestavljanje. Navzgor menja že pri 1.500, v načinu sport pa vsaj 1.000 višje. Tudi okrogel gumb za izbiro P, R, N in D oziroma stikalo M v sredini smo hitro osvojili.

Vendar smo bili pri izbiri programa sport za čuda bolj zadovoljni v avtomatskem načinu, saj nas ročna izbira prestav izza volanskega obroča ni prepričala. Motila sta nas počasnost preklapljanja navzgor in dejstvo, da je sistem večkrat samodejno preskočil kar dve prestavi. In ko smo proti ovinku pripeljali na primer v tretji prestavi s 3.000 vrtljaji in želeli za več moči prestaviti navzdol, nas menjalnik ni ubogal. Zato smo si na tistih dinamično odvoženih odsekih res želeli 1.800 evrov cenejši ročni, šeststopenjski menjalnik.

Galerija: ford focus 1.5 ecoblue titanium business

O tempomatu in lučeh

Aktivni tempomat smo za pot proti Kopru nastavili na 132 (po garminu 130 na uro), se prepustili prometnim tokovom in omejitvam, Prtljažni volumen meri 375 litrov oziroma 34 manj, če je pod ploščo zasilno rezervno kolo namesto pribora za popravilo pnevmatik. Foto: Gašper Pirman na morju pa je računalnik nameril petlitrsko povprečje. Tempomat zna v koloni samodejno ustaviti in po kratkem postanku speljati, hitrost mu lahko spreminjamo po en kilometer ali deset na uro, vklopiti pa ga je treba znova po vsakem zagonu motorja. Še dokaz o varnem delovanju tempomata: v naš referenčni ovinek smo se zapodili z izbrano hitrostjo 60 na uro, izstopili pa z varnih 50.

V tehnološki paket 1 (640 evrov) poleg tempomata spadajo tudi luči s samodejnim preklapljanjem, pri katerem nismo dojeli, po kakšnem pravilu deluje modra kontrolna lučka. Včasih sveti kljub nasprotnemu prometu, včasih ne. Morda smo preveč navajeni na sisteme, kjer se med merilniki lepo pokaže napis AUTO bodisi ob zeleni bodisi modri signalni lučki. Sicer pa full LED-žarometa svetita odlično, tudi v ovinkih.

Še beseda o parkiranju …

Sistem, ki smo ga opisali pri testu karavana, samodejno parkira, kadar je razpoložljivi prostor vsaj 1,1 metra daljši od focusa. Povprečno izurjen voznik zlahka parkira "peš" na manjšem prostoru, pri tem pa je focus malo muhast. Avtomatika se namreč upira počasnemu približevanju voziloma spredaj in zadaj, pri odločnejšem pritisku plina pa vozilo lahko neugodno poskoči. Rešitev smo našli z izklopom senzorjev in parkirali brez piskanja z bolj nadzorovanim približevanjem drugim vozilom.

… varnostni razdalji ...

Pri vključenem tempomatu voznik izbira eno od treh razdalj do vozila spredaj, podobno kot pri drugih vozilih s to uporabno funkcijo. Pri izključenem tempomatu pa se na zaslonu med merilniki izriše sivo obarvano cestišče, kadar sistem zazna vozilo spredaj. Med nadaljnjim približevanjem pomeni rumena površina prvo opozorilo, rdeče cestišče pa za sistem že pomeni resno nevarnost.

… in prepoznavanju znakov

Temu sistemu enako kot pri tekmecih ne zamerimo, ker ne ve, da za križiščem omejitev ne velja več, in jo na primer z utripajočih 60 vleče kilometre naprej. Kakšno omejitev si focus preprosto izmisli, najraje za 30 na uro. Na odseku ljubljanskega kroga, kjer velja 110 (hitra cesta), celo trdi, da gre za omejitev 130 na uro, in to v obe smeri. Takšnega prepoznavanja znakov, ki tudi spada v isti paket, voznik ne potrebuje.

Notranjost focusa je kakovostno oblazinjena. Površin z mehkimi materiali je več kot pri razrednih tekmecih. Foto: Gašper Pirman

Zaupanja vreden potovalni računalnik

Focus je na prvem točenju porabil natančno 5,98 litra, po mnenju računalnika pa 5,9. V drugo je bil še bolj natančen, saj je porabo 6,56 litra ovrednotil s 6,5. O dejanski porabi govorijo še naslednji podatki:

(1) Isto 200-kilometrsko relacijo smo dvakrat prevozili s porabama 5,7 in 5,4. (2) Pri enakomerni vožnji po ravnem s tempomatom na 132 je focus porabil 6.0 litra. (3) Med hitrostnim preizkušanjem zmogljivosti podvozja v programu sport se je poraba povzpela na 10 litrov. (4) Po mestu smo 50 kilometrov prevozili s 6,1, v času prometne konice pa s 7,0.

Foto: Gašper Pirman