Nov način parkiranja: pomoč ali dodatna gneča? #video

Focus ostaja eden najbolj modernih avtomobilov spodnjega srednjega razreda, kjer poleg kombilimuzinske in karavanske nudi tudi še izvedbo active. Foto: Gašper Pirman Karavanskega ford focusa, ki je v začetku leta prepričljivo osvojil naslov zmagovalca izbora Slovenski avto leta, smo že temeljito spoznali v našem prvem testu. Focus stavi na avtomobilsko dinamiko, dobro počutje voznika in nudenje celovitega avtomobilskega paketa. Na voljo so številni varnostno-asistenčni sistemi in tak avtomobil je v karavanski izvedbi tudi zelo prijeten ter uporaben družinski sopotnik. Karavanski focus ima morda še resnejše tekmece kot kombilimuzina in med njimi v sam vrh prav gotovo sodi tudi nova kia ceed SW.

Tokratni testni avtomobil je poganjal 1,5-litrski bencinski motor (110 kilovatov), ki je v povprečju na sto prevoženih kilometrov porabil dobrih osem litrov goriva. Tak focus je z osnovno opremo trend sicer na voljo za 17.660 evrov, ob opremi titanium business pa je cena testnega vozila (ob upoštevanem popustu uvoznika) narasla na 32.820 evrov.

Sistem samodejnega parkiranja, ki nas je tokrat najbolj zanimal, je bil del paketa za 770 evrov – vseboval je tudi vzvratno kamero in zaščito roba vrat pred poškodbami.

Bolje opremljeni karavanski ford focus z 1,5-litrskim bencinskim motorjem lahko stane več kot 30 tisoč evrov, za tako vrednost pa nudi spodoben nabor opreme. Še najlažje bi se odrekli panoramski strehi za več kot tisoč evrov. Foto: Gašper Pirman

Voznik na digitalnem zaslonu izbere pravokotno ali bočno parkiranje. Foto: Gašper Pirman Voznik drži gumb, avtomobil vrti volan in upravlja menjalnik

Ford je v zadnji generaciji focusa predstavil novo generacijo aktivnega sistema za pomoč pri parkiranju, ki deluje tako pri bočnem kot tudi pravokotnem parkiranju. Vozniški asistent je namenjen predvsem za pomoč tistim, ki so manj vešči tovrstnega manevriranja z vozilom oziroma preračunavanje razpoložljivega prostora raje prepustijo elektroniki vozila.

Ta s pomočjo senzorjev in kamer v primeru focusa lahko samodejno parkira avtomobil in to je prvič, da to zmore velikoserijski avtomobil tega razreda. Še vedno ima sicer popoln nadzor voznik, ki mora med samodejnim parkiranjem držati ustrezen gumb. S tem izvaja nadzor nad gibanjem vozila, kar je zakonska omejitev uporabe tovrstnih sistemov. Avtomobil pa medtem samodejno vrti volan in pretika prestave osemstopenjskega samodejnega menjalnika.

Štirje osnovni koraki, da bočno parkiramo sami



1. Avtomobil ustavimo vzporedno z vozilom, ki je parkirano pred našim prostorom za parkiranje. Zadnja kolesa poravnamo z zadnjim delom tega vozila.



2. Volan zavijemo do skrajne lege v smeri proti pločniku oziroma parkirnemu mestu. Dokler se notranje kolo našega avtomobila ne poravna z zunanjim kolesom parkiranega vozila B (kolo na strani ulice), počasi vozimo vzvratno. Takrat začnemo poravnavati volan in se še naprej pomikamo vzvratno.



3. Ko je naše zunanje kolo vzporedno z zunanjim kolesom parkiranega vozila, začnemo volan obračati v nasprotno smer.



4. Svoje vozilo s tem parkiramo vzporedno ob ulico in ga poskušamo kar najbolj približati pločniku in umakniti s ceste.

Sistem samodejnega parkiranja deluje v kombinaciji z osemstopenjskim menjalnikom. Foto: Gašper Pirman

Na praznem parkirišču odličen, na kaotični ulici je potrebno potrpljenje

V praksi ta sistem sicer deluje dobro, vseeno pa je v pogosto kaotičnem utripu mestnih ulic odvisen tudi od mirne roke uporabnika ter potrpežljivosti voznikov v koloni za vami. Kdor je bočnega parkiranja vsaj solidno vešč, bo avtomobil parkiral hitreje kot elektronika.

Ob iskanju prostega mesta je treba po parkirišču voziti počasi in pred tem vklopiti parkirni sistem za začetek iskanja primernega prostora. Avtomobil bo zaznal prostor, ki bo (pri bočnem parkiranju) vsaj 1,1 metra daljši od avtomobila. Omejitev je tudi naklon ceste do 12 odstotkov, prav tako pa tudi hitrost med iskanjem ne sme biti večja kot štiri kilometre na uro. Voznik bo prostor zaznal že s svojimi očmi in zato že povsem upočasnil avtomobil.

Takrat sistem prek sredinskega digitalnega zaslona naznani najden prostor. Voznik mora ustaviti avtomobil, pretakniti vrtljivi gumb samodejnega menjalnika v nevtralno prestavo, pritisniti (in držati) gumb parkirnega sistema in spustiti zavoro.

Nato manevriranje z avtomobilom prevzame elektronika, voznik pa mora kajpak paziti na morebitne presenetljive in nenadne ovire okrog vozila. Po naših izkušnjah avtomobil parkira zelo zgledno, le precej počasen je pri tem in voznik kaj hitro ob začetku napačno pritisne kombinacijo gumbov ter tako prekine postopek parkiranja.

Nič ne de, kadar boste na ulici sami, v nasprotnem primeru pa se (spet tudi po naših izkušnjah) za vami kmalu oglasijo prve avtomobilske troblje.

Fotogalerija - ford focus