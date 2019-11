Lahko ''terenski'' karavan nadomesti SUV? #foto

Kot smo ugotovili pri prejšnjih dveh testih, je focus odlično vozilo spodnjega srednjega razreda, ki je močno nadgradil znanje predhodnika ter postavlja vozniške temelje celotni konkurenci. Pri Fordu so tokrat prvič v dveh desetletjih preusmerili fokus ter športnost premaknili na stranski tir. Focus active tako prinaša prostorske prednosti karavanov in uporabnost tudi izven utrjenih cest s pomočjo nekaterih kozmetičnih terensko obarvanih dodatkov.

Kar 20 odstotkov kupcev focusa se bo odločilo za izvedenko active. Foto: Gašper Pirman

Potem ko smo že preizkusili 88-kilovatnega dizla izmed trojice 1,5-litrskih dizelskih motorjev, smo zdaj preizkusili še edinega dvolitrskega in hkrati najmočnejšega dizla iz ponudbe s 110 kilovati. Dvolitrski dizelski štirivaljnik je na voljo z ročnim ali 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom ter ga je mogoče naročiti šele s paketom opreme trend edition business ali višjimi paketnimi izbirami.



Dvolitrski motor je zelo varčen, saj je na koncu testa porabil 5,9 litra goriva. Foto: Gašper Pirman



Focus active se je dokazal kot eden boljših focusov, saj zaradi nekoliko višjega vzmetenja ponuja več svobode in z večvodilno zadnjo premo prinaša več udobja med vožnjo. Hkrati z nekaterimi posebnostmi v potniški kabini ponuja nekaj več raznolikosti in drugačnosti, prostornost pa smo pohvalili že pri predhodnem testu.



Motor: dvolitrski dizelski turbo s 110 kW



Poraba na testu: 5,9



Cena vozila: 37.620 oziroma 34.920 evrov z upoštevanim popustom

Sprva zavijmo na avtocesto

Čeprav sta bila naša dva focusa športne narave (prvi karavanski st-line, drugi dinamično oblikovana kombilimuzina), smo obema Active je od običajnega focusa višji za 30 oziroma 34 milimetrov in še vedno ni opremljen s štirikolesnim pogonom. Foto: Gašper Pirman priznavali odlične vozne lastnosti, ki pa so s seboj prinesle davek. Vožnja ni bila tako udobna, kot bi si želeli, predvsem na daljših razdaljah bi manj športno naravnano vzmetenje z veseljem zamenjali za kakšen odstotek slabšo vožnjo skozi zavoje. Focus active je po drugi strani s te strani bistveno bolj prijeten in ustrežljiv sopotnik. Največ besede pri njegovi udobnosti na daljše poti ima zadnja večvodilna prema. Gre za edinega focusa, opremljena z dražjo in boljšo zadnjo premo.

Res je, pri focusu pravijo, da gre za terensko dvoživko, ki s terenskimi dodatki brez težav zapelje tudi izven asfaltiranih cest. Toda kombinacija že prej omenjenega dvolitrskega dizla in 8-stopenjske avtomatike poskrbi za do zdaj najboljšo izkušnjo pri vožnji po avtocestah.

Tam se je merilnik vrtljajev pri hitrosti 135 kilometrov na uro oziroma točnih 130 kilometrov na uro prek signala GPS ustavil pri 1.800 vrtljajih. Kaj to pomeni v praksi? Pol litra manjšo porabo kot je pri isti hitrosti porabil focus z vgrajenim prostorninsko manjšim in šibkejšim dizlom z enakim samodejnim menjalnikom. Povrhu vsega je vožnja pri tej hitrosti nadpovprečno mirna in tiha. Dodaten bonus? Poraba je bila na avtocesti manjša od pet litrov.

Kaj nas je zmotilo?



Čeprav sta imela prejšnja testna focusa zunanji del osrednjega grebena oblečen v mehko peno, pri focusu active ni tako. Pri terensko obarvanem focusu je ta predel iz običajne trde plastike. Čemu? Morda zaradi boljše odpornosti proti umazaniji, a mi bi si vseeno želeli mehko oblazinjenje.



Nekateri asistenčni sistemi kljub visoki stopnji opreme niso vgrajeni serijsko, ampak zahtevajo pri Fordu zanje doplačilo. Še vedno nas je zmotil star sistem projicirnega zaslona, ki podatke prikazuje na stekelcu in ne na vetrobranskem steklu.

V notranjosti večjih sprememb ni. Malenkost drugačni so sedeži, dodatna sta dva vozna profila in nameščene so gumijaste preproge. Foto: Gašper Pirman Na sredini sedežev je črka A, ki popestri videz in sporoča, da gre za paket opreme active. Foto: Gašper Pirman

Kaj pa izven urejenih cest?

Vsi največji konkurenti, za razliko od focusa active, ponujajo štirikolesni pogon. Pri Fordu manko opravičujejo le z dvema novima voznima načinoma (slippery in trail) ter večjo oddaljenostjo od tal (spredaj dodatnih 30, zadaj pa 34 milimetrov). Zato resen plezalec ni, je pa zaradi dodatnih centimetrov v višino od dodatnih zaščit vsekakor bolj primeren za nekoga, ki se dnevno vozi po makadamskih ali bolj luknjastih zahtevnih cestah. ESP v različnih voznih profilih dobro prilagaja odzivnost stopalke za plin in občutljivost sistema, a za kaj resnega focusu active hitro zmanjka sape.

Novejši avto, natančnejši bralnik znakov

V primerjavi s prejšnjim focusom se focus active še vedno ni naučil, da za križiščem omejitev ne velja več, in jo na primer z utripajočih 60 vleče kilometre naprej. A je viden napredek na odseku ljubljanskega kroga, kjer zdaj pravilno izpiše omejitev 110 kilometrov na uro, in ne več 130 kilometrov na uro kot prej.

Cenovno med dražjimi focusi

Še kratek pogled k ceni testnega vozila. 37.620 oziroma 34.920 evrov z upoštevanim popustom v višini 2.700 evrov bo treba pripraviti za odlično opremljenega focusa active s prej omenjenim motorjem in odlično 8-stopenjsko avtomatiko. Paket active se po založenosti z opremo uvršča neposredno pod prestižni vignale in sloni na paketu trend edition (od tega je slaba dva tisočaka dražji) ter je v testni različici active business še 1.100 evrov vredna nadgradnja običajnega paketa active.

Active business avtomobil dodatno opremi še z multimedijskim sistemom SYNC 3 namesto SYNC 2.5, električno pomičnimi ogledali, parkirnimi tipali spredaj in zadaj ter za odtenek večjim zaslonom med merilniki. Seznam doplačilne opreme sestavljajo še ozvočenje B&O (535 evrov), sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu (365 evrov), žarometi LED (885 evrov), kamero za vzvratno vožnjo, prostoročno odpiranje prtljažnih vrat, zimski paket, paket udobja, tehnološki paket in družinski paket (skupaj 1.775 evrov). Projicirni zaslon stane dodatnih 490 evrov in kovinska barva še 570 evrov. Preostanek prevzamejo še nekatere malenkosti (paket za kadilce, dodatno zatemnjena zadnja stekla in brezžično polnjenje telefona).

Foto: Gašper Pirman