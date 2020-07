Novi SUV v Sloveniji: tako dobrega dizla že dolgo nismo vozili

Ford je v zadnjih letih povsem spremenil svojo evropsko modelno paleto, ki je po eni strani tudi del večje transformacije samega podjetja na stari celini. Z modeli so se pomaknili bolj proti premijskim tekmecem, oblikovno postali bolj drzni in navsezadnje tudi tehnološko naredili velik preskok naprej. Na prvi vožnji je potrdila kakovost predhodnic, kar pomeni, da je še vedno vozno odlična, zaradi dodatnih centimetrov dovolj prostorna za štiričlansko družino in na koncu tudi že elektrificirana – blagi hibrid z dizelsko kombinacijo navduši.

Čeprav je Ford v zadnjem času v Evropi močno zategnil pas, racionaliziral poslovanje, zaprl tovarno v Veliki Britaniji in se povezal s Volkswagnom glede razvoja nekaterih tehnologij, za volanom kuge ni mogoče čutiti vseh teh tektonskih premis znamke. Kugo bi morali konec novembra prvič voziti v Španiji, a je epidemija novega koronavirusa prvo vožnjo zamaknila za nekaj mesecev. Zdaj smo prišli na svoj račun in prve kilometre opravili kar na slovenskih cestah.

Focusova osnova s pametnimi izboljšavami

Američani imajo zdaj v vseh najbolje prodajanih segmentih pri nas in v Evropi nov model. Vse se je začelo s fiesto, ki je kot po Pri Fordu so ustvarili avtomobil, ki ne bo polariziral, ampak se bo s svojimi aduti vključil v segment srednjevelikih športnih terencev. Foto: Gašper Pirman pravilu postavila letvico za vozne lastnosti, a ostala zadaj po prostornosti potniške kabine. Focus je naredil korak naprej v smislu prostornosti in uporabnosti ter nadgradil vozne lastnosti predhodnika oziroma naredil tako univerzalen avtomobil, da se tudi v osnovni različici vozi fenomenalno. Kot tretja je prišla puma in v številnih elementih zasenčila tekmece, lahko si upamo trditi, da je pred njo lepa prihodnost.

Kot zadnja je na ceste zapeljala največja kuga. V zadnjih letih je bil ta model precej v upadu. Tekmeci, kot so VW tiguan, peugeot 3008, nissan qashqai in drugi, so jo prodajno prehitevali po levi in desni, zato je precej očitno, da so pri Fordu želeli ustvariti avtomobil, ki ne bo polariziral, ampak se bo s svojimi aduti vključil v segment.

Digitalni merilniki, hitra večopravilna enota in varnostna založenost poskrbita, da je vožnja varna in prijetna. Foto: Gašper Pirman

Vau, dizel še ni bil tako tih

Blagi hibridni pogon je kombiniran z 1,5-litrskim dizelskim motorjem z 110 kilovati. Foto: Gašper Pirman Kuga še nikoli ni imela tako širokega spektra motornih kombinacij. Poleg običajnega bencinarja do dizla je na voljo tudi blagi hibrid z dizelskim motorjem in še kot priključni hibrid. Mi smo nekaj več kot tristo kilometrov prepeljali v elektrificirani različici z blagim hibridom, ki deluje skupaj z dizelskim motorjem.

Čeprav tehnologija blagega hibrida ni več nova, smo jo prvič preizkusili v kombinaciji z dizelskim motorjem. Kaj torej prinaša kombinacija navorsko bogatega motorja in namesto standardnega alternatorja vgrajeni integriran zaganjalnik/generator, ki ga poganja jermen ter omogoča zajem energije med upočasnjevanjem vozila in njeno shranjevanje za polnjenje 48-voltnega litij-ionskega zračno hlajenega paketa baterij?

Najbolj smo bili navdušeni nad mirnostjo in tihostjo motorja. In ne le za volanom, saj je motor prav nič ''traktorski'' tudi, ko stojimo zunaj ob njem. Velik palec gor, tako tih ni bil niti 1,5-litrski dizelski motor v peugeotu 3008. Drugi pozitiven vtis je povprečna poraba goriva. Večino časa se je zadrževala pri 5,5 litra, kar je za SUV teh dimenzij več kot odlična poraba goriva. Zadnjih sto kilometrov smo prevozili nekoliko bolj dinamično in to združili še z več mestne vožnje, tako se je na koncu ustavila pri 5,8 litra po potovalnem računalniku.

Še nekaj o motorju oziroma vožnji. Ker gre za blagi hibrid, se motor zažene ali ugasne neslišno, hipno. Je pa zaradi regeneracije zavorne energije nenehno mogoče čutiti to zaviranje. Vožnja, pri kateri bi rad jadral, pa je mogoča le takrat, ko ročni menjalnik prestavimo v prosti hod. Verjamemo, da marsikdo tega zaviranja niti ne bo opazil, sami pa bi si želeli izbirati, ali motor samodejno zavira, da s tem rekuperira zavorno energijo.

Zadnja klop je pomična

Ko sedeš za volan, v oči naprej zbodejo digitalni merilniki, so veliki, pregledni in preprosti. Imaš kar nekaj možnosti prilagajanja, a je Ne preveč pogosta opcija v tem segmentu, a kuga ima tudi 15 centimetrov pomično zadnjo klop. Foto: Gašper Pirman treba za bolj podrobne nastavitve brskati po menijih. To bi bilo lahko nekoliko olajšano, zlasti če se merilnike prilagaja med vožnjo, je potrebnega kar nekaj časa.

Pogrešali smo tudi merilnik vrtljajev, kljub obsežnemu brskanju po menijih ga nismo znali priklicati na merilnike. Vidni so bili samo pri izbranem voznem profilu sport. Ko smo že pri voznih profilih, kljub le pogonu na sprednji kolesni par so bili poleg standardnih eco in sport na voljo še slippery, sand in snow. Škoda le, da so uporabili projicirni zaslon iz focusa, torej se podatki prikazujejo na dvižnem steklu in ne na samem vetrobranskem steklu. Avtomobil takšnega kova, ki je že praktično v celoti digitaliziran, bi si zaslužil že izboljšani zaslon.

Ima pa kuga pomemben adut – za 15 centimetrov pomično zadnjo klop. Ko je ta postavljena povsem nazaj, je prostora za kolena na pretek, prtljažnik pa še vedno ostaja velik (475 litrov). V primeru, da klop pomaknemo povsem naprej (tam ni več prostora za sedenje), se prtljažni prostor poveča na 645 litrov.

Še vedno postavlja standarde

V drobovju tretje kuge se skriva nova platforma C2, ki si jo deli s focusom. Zaradi te modularne zasnove so lahko povečali zunanje mere kuge – od predhodnice je daljša za 89, širša za 44 in nižja za šest milimetrov, pri čemer so za dva centimetra povečali tudi medosje.

Čeprav gre zdaj za velik avtomobil, je vozniško še vedno odlična. Ravno prav toga, a hkrati ne neudobna. Na neurejenih cestah presenetljivo lepo požira luknje, na drugi strani pa jo je prav prijetno hitreje zapeljati v serijo zavojev.