Družinski BMW z zasukom: v ospredju ni prihranek pri gorivu

Več kot leto dni smo morali počakati, da smo sedli za volan karavanske serije 3 s priključno-hibridnim pogonom. Vmes smo poleg 330e dodobra spoznali druge priključne hibride pri Bavarcih (povezave spodaj) in spet potrdili, da gre za odlično zmes turbobencinskega štirivaljnika in 83-kilovatnega elektromotorja, ki je vgrajen neposredno v osemstopenjski samodejni menjalnik. Bolj kot prihranek pri gorivu (predvsem zaradi nakupne cene 83.235 evrov) je v ospredju od 30 do 40 kilometrov vožnje brez prižganega bencinskega motorja, med poglavitnimi prednostmi je tudi možnost vožnje po brezemisijskih območjih v središčih (evropskih) mest in v primeru podjetij še možnost dodatnih davčnih olajšav.

Bavarci so v zadnjem letu stopili na plin in začeli pospešeno uresničevati svoje napovedi o prihodu elektrificiranih pogonov k skoraj vsakemu modelu. Novodobne hibridne različice že dobro uveljavljenih avtomobilskih modelov so nazoren primer uvajanja elektrificiranih pogonov v obstoječe avtomobile. Od teh imajo največ koristi proizvajalci vozil, saj tako z razmeroma majhnimi razvojnimi vložki izdelajo model s precej nižjim izpustom CO2 in so tako korak dlje od napovedanih visokih kazni EU zaradi nespoštovanja zapovedanega zniževanja toplogrednega izpusta.

Limuzina za poslovneže, karavan za družine?

V notranjosti je sicer v primerjavi z limuzino večina stvari nespremenjenih. Tudi v primerjavi z dizelsko gnanim karavanom, ki smo ga preizkusili, so razlike omejene le na videz merilnikov in spremenjeno namembnost določenih stikal na osrednji konzoli. BMW je nekoliko izboljšal udobje sedežev in s tem poskrbel za več udobja na daljših poteh, spredaj je nekoliko več prostora v širini ramen, zadaj je več prostora za glave in kolena potnikov, nekoliko lažja sta vstopanje in izstopanje iz vozila.

Očitnejše so spremembe merilnikov, ki so v 330e prilagojene elektrificiranemu pogonu in prikazujejo nekatere dodatne informacije. Tudi ob prestavni ročici so spremenjena le stikala ter omogočajo učinkovitejše upravljanje in čim boljši izkoristek električnega pogona. Je pa občutek za volanom v obeh še vedno absolutno športno naravnan in položaj za volanom odličen.

Da gre za priključni hibrid ga izdajo predvsem dodatna polnilna vratca spredaj in oznaka 330e. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik je manjši, a ne za veliko



Kaj pravijo tehnični podatki? Osnova novega priključnega hibrida je dvolitrski turbobencinski štirivaljnik s 135 kW (184 KM) in 300 Nm navora. V prilagojeni osemstopenjski samodejni menjalnik so inženirji vgradili še elektromotor z močjo 83 kW. Sistemska moč se sicer ustavi pri 185 kW (252 KM), ima pa hibrid še dodatno funkcijo ''XtraBoost'', kjer se ob dvakratnem pritisku na tipko sport za 10 sekund moč poveča na 215 kW (292 KM).



Če pogledamo k prejšnji generaciji, vidimo, da se je baterija iz dna prtljažnika preselila pod zadnjo klop. Tokrat je vgrajena litij-ionska baterija z zmogljivostjo 12 kilovatnih ur, vendar ostaja uporabnost potniške kabine nedotaknjena. Nekoliko manjši rezervoar za gorivo se je zdaj preselil pod prtljažno dno, zato je prtljažnik manjši za 105 litrov in ima 375 litrov prostornine. Zaradi dodatnih komponent je od 320i priključni hibrid težji za 280 kilogramov (od tega največji del – več kot 100 kilogramov – prevzame baterija).

V mrzlem jutru 30, v toplem popoldnevu 40 in nikoli 50

Tako kot pri testu priključno-hibridne limuzine se je tudi tudi tokrat doseg izključno na električno energijo gibal med 30 in 40 kilometri. Velik doprinos k temu imata zunanja temperatura in seveda način vožnje. V umirjenem ciklu in brez avtoceste smo se približali številki 50, a tudi takrat je zmanjkalo nekaj kilometrov. V povprečju pa smo prevozili okrog 35 električnih kilometrov.

Kot je edino smiselno, smo 330e polnili doma, prek običajne vtičnice in čez noč. Strošek polnjenja je tako na noč znašal manj kot evro, hitrost polnjenja pa je zaradi omejitve hitrosti polnjenja enaka kot pri polnjenju na javni polnilnici, kjer bi polnili z izmeničnim tokom AC. Povsem prazna 12-kilovatna baterija se je napolnila v dobrih štirih urah.

Galerija: Neverjetna pozornost do detajlov

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Samodejno prilagajanje rekuperacije je tehnološki dragulj

Res je, potrebnega je nekaj privajanja na sistem, ki s pomočjo sprednje kamere in podatkov navigacije (trenutno delovanje z navigacijo Prtljažnik je zaradi pod sedeži nameščene baterije nekoliko manjši, a še vedno dovolj velik za družinsko rabo. Foto: Gašper Pirman deluje le v tujini) prilagaja moč rekuperacije. Če pred nami ni nobenega avtomobila, avto samodejno dovoli jadranje in čim manjšo izgubo hitrosti. V primeru, da pred nami vozi avto samodejno povečuje moč rekuperacije, tako velikokrat za volanom niti ni potreben pritisk na zavoro, saj sistem samodejno zvišuje moč rekuperacije in s tem tudi moč zaviranja.

Sistem samodejno prepozna omejitve hitrosti, začetke krajev, ovinke, krožni promet, zavoje in izvoze z avtoceste ter samodejno poveča moč rekuperacije zavorne energije ali pa dovoli avtu jadrati za čim večji izkoristek. To v praksi pomeni, da se ob običajni vožnji moč rekuperacije zavorne energije prilagaja načinu vožnje in prometu. Ko se navadiš na delovanje sistema, je vožnja še toliko prijetnejša, to pa je navsezadnje tudi eden od pomembnejših adutov priključnega hibrida.

Težko je najti bolj vsestranski avto v razredu

Ob nenaporni, tihi vožnji v mestih in z dovolj moči ter tehnologije pa je 330e touring pravzaprav odličen tudi na daljših razdaljah. Neverjetna uravnoteženost udobja, športnosti, najnovejše tehnologije in uporabnosti je v samem vrhu in trenutno si upamo trditi, da noben tekmec ni sposoben ponuditi tako celovitega paketa, kaj šele s priključno-hibridnim pogonom. Seveda, največja ovira je nakupna cena, a številke v premijskem svetu so že dolgo časa jasne, kar prinaša tudi manjšo ciljno skupino. Je pa BMW s 330e touringom zadel v polno kar večkrat in bi lahko k znamki privabil tudi nove kupce. To pa je ne nazadnje za BMW tudi naložba v prihodnost, takšen kupec bo sčasoma pogledal tudi proti seriji 5 ali večjim (in dražjim) športnim terencem.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman