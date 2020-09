Do službe z dvema BMW-jema: posoda goriva je ostala polna

Sedli smo za volan dveh BMW-jevih športnih terencev, oba je deloma poganjala elektrika, oba lahko s primerno vožnjo porabita izredno malo goriva in oba še vedno stavita na športno-premijske lastnosti, ki so kljub elektrifikaciji prepoznaven znak znamke. Z večjim, dražjim in novejšim X5 smo na testu prevozili več kot 70 električnih kilometrov, z manjšim in starejšim X3 pa smo zaradi manjše baterije prevozili skoraj 50 električnih kilometrov.

Z BMW-jevo trojko smo se nazadnje srečali pred dvema letoma v velikem primerjalnem testu PRIMA, kjer smo med seboj primerjali športne terence premijskih znamk. Če se spomnite, smo ga takrat uvrstili na tretje mesto, pri čemer so bili prvi štirje po točkovanju zelo blizu skupaj. Zdaj smo se na prvo vožnjo zapeljali z mehko elektrificirano bencinsko različico s štirikolesnim pogonom.

X5 smo med drugim vozili pred dvema letoma, ko je na ceste zapeljala zadnja generacija. Od takrat se je veliko spremenilo in pompozni prostorninsko veliki motorji so vse manj zaželeni pri kupcih. BMW je tako v pokoj že poslal svoj dizelski dragulj s štirimi turbinami, vse bolj pa v ospredje prihajajo motorji, kjer veliko vlogo igra elektrifikacija.

BMW X3 xDrive 30e BMW X5 xDrive 45e motor: bencinski 2.0 215 kW s hibridno tehnologijo bencinski 3.0 235 kW s hibridno tehnologijo poraba na testu: 5,8 l/100 km 6,8 l/100 km cena testnega vozila: 88.390 EUR 119.212 EUR

BMW bo letos razkril povsem električno različico modela X3, vmesno stopnjo pa zdaj predstavlja ravno priključni hibrid. Foto: Gašper Pirman

Električni X3 še letos

Kot je avtomobilska javnost pričakovala, je BMW na trg najprej poslal priključnohibridnega X3 kot predhodnika polno elektrificiranega vozila. Sistem xDrive pri hibridu samodejno razporeja navor med obema osema tudi med popolnoma električno vožnjo. Tako uveljavlja tako BMW-jeve športne lastnosti na cesti kot tudi električno nadzorovano terensko vožnjo po neutrjenih brezpotjih.

Bencinski turbo plus elektromotor

Dvolitrski bencinski štirivaljnik razvija 135 kilovatov s solidnim osnovnim navorom že pri 1.350 vrtljajih. Hibridna kombinacija z 48-voltnim 80-kilovatnim elektromotorjem razvija sistemsko moč 215 kilovatov, kar znaša po starem skoraj 300 "konjev". Doseg je močno odvisen od načina vožnje, zato smo v umirjenem ciklu zlahka prevozili več kot 45 električnih kilometrov. Z malce težjo desno nogo se je električni doseg hitro zmanjšal na okoli 30 kilometrov. Foto: Gašper Pirman

Tehnični podatki trdijo, da traja polnjenje do 80 odstotkov na običajnih polnilnicah 2,4 ure, do povsem napolnjene baterije pa 3,7 ure. Doma bi trajalo dlje, in sicer od 4,4 ure (80 odstotkov) do šest ur za 100-odstotno napolnjeno baterijo.

Hibrid ostaja polnokrvni BMW

Pri X trojki smo občutili vse športno-premijske lastnosti, kakršne lastniki BMW-jev poznajo in cenijo. Govorimo o zmogljivem motorju, športnih občutkih med ovinki, izbranih najboljših materialih ter povezljivosti v udobni in prostorni kabini. To se še posebej občuti zaradi vse dodatne opreme, ki dviga vstopnih 62 tisočakov skoraj do 90. Baterija "štiripogonca" zahteva svojih sto litrov prostora, ki ga je moral odstopiti prtljažnik z manjšim 450-litrskim volumnom. Potem so tu še dolgi in debeli kabli, ki zavzamejo precej prostora, tudi če jih komu uspe stlačiti v priloženo torbo.

Galerija

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Več konj, manjša poraba

X5 je osupljiv SUV, ki v kombinaciji s priključnim hibridom uspešno združuje športni značaj znamke in ekološko stran, ki jo takšni veliki športni terenci velikokrat zanemarijo. Foto: Gašper Pirman Poleg izključno električne vožnje smo preizkusili tudi običajno zgolj bencinsko. Po dvestotih kilometrih je dvolitrski bencinski motor povprečno porabil 8,2 litra, pri čemer še zdaleč nismo izkoristili konjenice. Trenutno moč in navor je sicer mogoče spremljati na enem od izbranih merilnikov, tako kot na primer pospeške oziroma pojemke v vseh smereh. Povejmo še, da se je po 200 kilometrih z bencinskim pogonom prazna baterija napolnila skoraj do 25 odstotkov.

Uradne kombinirane porabe (2,5) med vožnjo nismo dosegli, smo pa na prvih sto umirjenih kilometrih dosegli 3,4. Ko je naša varčevalna vnema popustila, smo se na izhodišče vrnili s porabo 5,8, kar je za dobri dve toni in tolikšno rezervo moči pravzaprav malo. Ob vrnitvi je bila baterija izpraznjena oziroma je bilo elektrike še za en kilometer.

Dobre tri ure in pol za polnjenje

Vsakič, ko smo priključili povsem izpraznjeno baterijo, je sistem napovedal približno tri ure in 40 minut polnjenja. Uporabili smo enega od brezplačnih priključkov, ki nam je napovedal 46 kilometrov zastonjske vožnje. Temu podatku seveda nismo slepo verjeti, čeprav smo ga enkrat celo presegli.

Na zaslonu prikazan električni doseg zahteva vožnjo pod določenimi pogoji. Cesta mora biti ravna, saj klanec navzgor pobere več energije, kot je sistem vrne med vožnjo navzdol. In potem je tu še teža desne noge. Vozniki BMW-jev ponavadi ne vozijo počasi.

Ker je X5 novejši, ima seveda vgrajeno najnovejšo umetno pamet, več voznih profilov omogoča večjo prilagodljivost in učinkovitost sistema. Številne podrobnosti poskrbijo, da gre za enega najbolj uravnoteženih priključnih hibridov, ki zna izkoristiti vsak kilometer za čim daljši električni doseg. Foto: Gašper Pirman

X5 ni le večji, je tudi pametnejši, močnejši, novejši ...

Bavarci so poskrbeli, da so razlike med manjšim bratom in zdaj nič več glavo družine (lani je to vlogo prevzel X7) večje kot le dimenzijske. X5 je tako opremljen z najnovejšim sistemom za nadzor hibridnega sistema, ima več voznih profilov in tako kot serije 3 ali 5 opremljen že s pametnim voznim pomočnikom, ki samodejno zavira pred vozilom spredaj ali pa pametno vklopi jadranje in čim dlje časa vzdržuje hitrost.

Dilema: voziti na elektriko ali poslušati zvok šestvaljnika

Ker gre navsezadnje za zmogljiv poslovni SUV, za katerega ni nujno, da bo vedno vozil le do hitrosti 135 kilometrov na uro (do toliko je omejena hitrost izključno na električni pogon), so pri BMW v X5 45e vgradili kar trilitrski šestvaljni motor. Seveda je imel enak motor že predhodnik, a je ta za 30 kilovatov močnejši.

Kljub zmogljivemu šestvaljniku s prav prijetno zvočno noto je navsezadnje bit tega avtomobila električni pogon. Bencinskemu motorju tako na pomoč priskočita elektromotor s 53 kilovati in baterija z zmogljivostjo 22,2 kilovatne ure. Sistemska moč se tako ustavi pri 290 kilovatih in kar 600 njutonmetrih navora, za povrhu vsega pa v tovarni pravijo, da bo ta 2,5 tone težak SUV izključno na elektriko prevozil tudi do 87 kilometrov.

Zaradi baterije je pri obeh avtih prtljažnik manjši. Pri X3 je rob precej opazen, medtem ko je pri X5 baterija lepše skrita in se nekoliko manjši prtljažni prostor skorajda ne opazi. Foto: Gašper Pirman

Osemdeset kilometrov je dovolj za večino dnevnih potreb

Seveda, ker je v dno avta vgrajena precej zmogljiva baterija (za priključni hibrid), je tudi električni doseg večji. Če smo bili do zdaj navajeni na okoli petdeset kilometrov realnega dosega, je pri X5 ta letvica pomaknjena precej višje. Presenetljivo, na izključno električno energijo (mešan cikel, tudi z avtocesto) smo prevozili tudi osemdeset kilometrov, obljuba o nekajlitrski kombinirani porabi na sto prevoženih kilometrov pa je v tem primeru celo uresničljiva.

Priznamo, težko je pisati o povprečni porabi goriva. Nekdo, ki bo vsak večer X5 45e priklopil na domačo vtičnico in svoje dnevne razdalje premagal izključno z električno energijo, bo na sto prevoženih kilometrov porabil le toliko, kot ga bo stalo polnjenje doma. Spet nekdo drug, ki bo odšel na pot iz Ljubljane do Maribora in nazaj ter večino poti opravil z bencinskim motorjem, bo pri tem porabil precej več denarja, saj je v tem režimu šestvaljnik porabil okoli osem litrov. Nedvomno pa se voznik z dnevnimi relacijami, ki so narejene po meri priključnega hibrida, lahko kljub izredni masi, moči, razkošju in udobju vozi praktično zastonj.