Sprememba strategije: kitajski BYD iz evropskih tovarn tudi s hibridi

BYD, največji kitajski proizvajalec avtomobilov, bo v obeh napovedanih tovarnah v Evropi (Madžarska, Turčija) poleg električnih avtomobilov izdeloval tudi priključne hibride. S tem se Kitajci prilagajajo razmeram na evropskem avtomobilskem trgu in željam kupcev. Tudi na Kitajskem priključni hibridi predstavljajo pomemben del prodaje novih vozil z alternativnimi pogoni.

Foto: BYD

Več kot tretjina vseh prodanih BYD v Evropi so letos priključni hibridi

Za tovarni v madžarskem Szegedu in turškem Izmirju bo BYD namenil skupno pet milijard evrov. Na Madžarskem bodo avtomobile začeli izdelovati že letos. Začetna proizvodna kapaciteta bo 150 tisoč avtomobilov letno, kar pa bi lahko po potrebi podvojili.

Pomemben priključni hibrid za BYD je model seal U, ki so jih v prvem četrtletju v Evropi prodali skoraj 11 tisoč. To je predstavljalo dobro tretjino (38 %) celotne prodaje BYD v Evropi, ki se je letos v prvem četrtletju povečala za štirikrat. Seal U združuje 1,5-litrski bencinski motor z elektromotorjem, glede na različico pa sistemska moč sega od 160 do 238 kilovatov. Kapaciteta baterije je 18 ali 26 kilovatnih ur, gre pa za tip baterije LFP. Ta omogoča tudi polnjenje DC z močjo do 18 kilovatov.

BYD je lani prodal 4,27 milijona novih avtomobilov, od tega pa le 417 tisoč izven Kitajske. Letos naj bi prodajo na drugih celinah povečali na 800 tisoč avtomobilov. Do leta 2026 želijo globalno prodajo novih avtomobilov povečati na 6,5 milijona.