BMW nove dobe v Sloveniji: to je povprečni dan z njim #video

Prva vožnja: BMW 330e in 530e

BMW je začel v svoje obstoječe modele pospešeno vgrajevati (vse boljše) priključno hibridne pogone, ki lahko določenemu krogu voznikov nadgradijo izkušnjo vozila. V praksi smo preverili, kakšni so ti začasni BMW-ji prihodnosti in kako iz dneva v dan poteka sobivanje z njihovim elektrificiranim pogonom.

Novodobne hibridne različice že dobro uveljavljenih avtomobilskih modelov so nazoren primer uvajanja elektrificiranih pogonov v obstoječe avtomobile. Od teh imajo največ koristi proizvajalci vozil, saj na ta način z relativno majhnimi razvojnimi vložki izdelajo model s precej nižjim izpustom CO2 in so tako korak dlje od napovedanih visokih kazni EU glede nespoštovanja zapovedanega zniževanja toplogrednega izpusta.

Vse več proizvajalcev bo v letu ali dveh ponudilo priključno hibridne pogone, ki ta izpust konkretneje nižajo in obenem tudi uporabnikom omogočijo marsikaj dobrega. Kot smo že poročali, je prav bistveno večja karoserijska razpoložljivost ena od prednosti priključnih hibridov v primerjavi s pravimi električnimi avtomobili. So učinkovita vmesna rešitev, ki dokaj dobro zadovolji tako komisarje v Bruslju, želje proizvajalca in potrebe uporabnika. Tak pogon navsezadnje zelo dobro nadgradi tudi obstoječe bencinske motorje, iz uporabniškega vidika pa ima tak pogon vendarle nekaj omejitev.

Polnjenje na javni polnilnici je zamudno, saj je tak priključni hibrid namenjen predvsem polnjenju doma. V uri in 40 minutah smo prejeli 6 kilovatnih ur električne energije. Foto: Gregor Pavšič Tak avtomobil se polni doma ponoči, izven doma pa polnjenje časovno ni smiselno

Naredimo povzetek. Priključno hibridni pogon prinese dodatno maso, električni motor pa izboljša zmogljivosti klasičnega bencinskega in nekaj deset kilometrov dnevno se je z njim mogoče peljati na elektriko. Ob neslišni vožnji bo marsikomu tudi dojemanje premium vozila pristneje.

Tak priključni hibrid bo zares prav prišel voznikom, ki bodo baterijo polnili doma. Večinoma je namreč polnilna moč omejena na 3,4 kilovate, torej moč klasične vtičnice. Kdor bi ta avtomobil želel polniti na zunanjih polnilnicah (tipa AC, torej z izmeničnim tokom) to sicer lahko stori, le iz vidika polnilnega časa in pridobljenih kilometrov je tako početje dokaj vprašljivo. Ne glede na moč polnilnice (AC) bo namreč dejanska moč polnjenja enaka kot doma.

Polnjenje ponoči časovno ne moti nikogar in baterija BMW-ja 330e se nam je napolnila v dobrih štirih urah. Okvirni doseg znaša od 30 do 40 kilometrov, močno je odvisen od konfiguracije cest, tudi zunanjih temperatur in načina vožnje.

Domači dnevni strošek električne energije (odvisno od ponudnika energije) bi bil v tem primeru manjši od enega evra.



Nato smo baterijo polnili še na javni polnilnici v središču Ljubljane. Tako polnjenje je predvsem časovno zelo zamudno, saj se kljub 22-kilovatni moči polnilnice (AC) baterija polni z močjo kvečjemu 3,4 kilovate. V uri in 40 minutah se je baterija napolnila s šestimi kilovatnimi urami električne energije, celotno polnjenje pa nas je stalo 1,6 evra. V tem času smo zaradi šibke moči polnjenja pridobili le 18 kilometrov električnega dosega. Primer vožnje iz Vrhnike do službe v Ljubljani s hibridnim BMW 530e. Baterija se je z elektriko napolnila ponoči, porabili smo dobrih 10 kilovatnih ur energije. Doseg je zjutraj v dokaj mrzlem jutru, sodeč po avtomobilskem računalniku, znašal 31 kilometrov. Peljali smo se po avtocesti na vzhodno stran Ljubljane in nato proti središču mesta. Proti koncu je elektrike zmanjkalo in zagnal se je bencinski motor. Toda z rekuperacijo zavorne energije se je baterija spet nekoliko napolnila in nekaj kilometrov pozneje smo se spet peljali na elektriko. Celotna pot je bila dolga 48,1 kilometra, od tega smo na elektriko prepeljali 35,6 kilometra. Ni slabo za veliko limuzino kot je serija 5.Domači dnevni strošek električne energije (odvisno od ponudnika energije) bi bil v tem primeru manjši od enega evra.Nato smo baterijo polnili še na javni polnilnici v središču Ljubljane. Tako polnjenje je predvsem časovno zelo zamudno, saj se kljub 22-kilovatni moči polnilnice (AC) baterija polni z močjo kvečjemu 3,4 kilovate. V uri in 40 minutah se je baterija napolnila s šestimi kilovatnimi urami električne energije, celotno polnjenje pa nas je stalo 1,6 evra. V tem času smo zaradi šibke moči polnjenja pridobili le 18 kilometrov električnega dosega.

BMW-jeva serija 3 ima naprednejši sistem, ki zna tudi pametno razporejati delovanje pogona glede na konfiguracijo ceste in začrtano pot v navigaciji. Električno energijo je mogoče tudi ohranjati za vožnjo po mestu. Foto: Gašper Pirman Elektromotor lahko za 10 sekund

Hibridni pogon BMW 330 e sestavljata dvolitrski turbobencinski štirivaljnik z močjo 135 kilovatov, v osemstopenjski samodejni menjalnik pa so tokrat vgradili še 83-kilovatni elektromotor. Sistemska moč pogona znaša 185 kilovatov. Če je baterija dovolj polna, je mogoče izkoristiti tudi funkcijo XtraBoost in moč za deset sekund povečati na 215 kilovatov.

Uporabna neto kapaciteta baterije znaša 10,4 kilovatne ure, hibrid pa je 250 kilogramov (predvsem zaradi baterije) težji od zgolj bencinsko gnanega 330i. Baterijo so postavili pod zadnjo klop in ne več pod dno prtljažnika. Ta ima prostornino 375 litrov in je v primerjavi s klasičnim več kot 100 litrov manjši. Pod dnom prtljažnika je zdaj posoda za gorivo, v katero pa gre le 40 litrov bencina.

Pri takih vozilih varčevanje ni v ospredju, a od 500 do tisoč evrov na leto ni malo

Tako hibridna serija 3 kot 5 se navzven praktično ne razlikujeta od klasično gnanih različic in tudi to je nazoren primer uporabe priključnih hibridov kot vmesne stopnje razvoja. Pri kupcih vozil, ki se pri 50 tisoč evrih šele začnejo, električni pogon kot sredstvo zmanjševanja stroškov morda ni v ospredju. Dnevni prihranek okrog dveh ali treh evrov za cenejše gorivo, kar na mesečni ravni doslednemu uporabniku lahko strošek goriva zniža od 50 do 100 evrov, resda ni povsem zanemarljiv.

Toda predvsem pri limuzinskih (morda manj racionalno usmerjenih vozilih) BMW-jih, lahko nekaj električnega dosega spremeni vozniško izkušnjo. Lastniku serije 3 med vožnjo v službo, prav tako tudi z bolj sunkovitimi pospeški na priljubljeni ovinkasti cesti, poslovnežu v petici pa med tiho vožnjo skozi mesto na naslednji sestanek. Tudi morebitni vpliv na poslovne partnerje nekaj šteje.

Eden glavnih tekmecev BMW serije 3 pa je povsem električna tesla model 3. Kaj to sporoča direktorjem v Münchnu?

Eden glavnih tekmecev vsaj BMW-jeve serije 3 (limuzinske) pa je vendarle prav električna tesla model 3. Če pustimo ob strani njene pomanjkljivosti in svojevrstno oblikovanje notranjosti, predvsem s pogonom, dosegom in učinkovitostjo polnjenja kaže želeno prihodnost elektrificiranih premijskih avtomobilov. To navsezadnje dokazujejo tudi prodajne številke. BMW razvija naslednje modele družine i (na primer i4, nato tudi i6 …), za vmesno obdobje pa priključni hibridi dajejo prvi poskus tistega, kar sledi.

Tudi klasična nemška konkurenca pa ne počiva. Pred dnevi smo vozili Mercedesov priključni hibrid, ki že omogoča tudi polnjenje prek enosmernega toka DC, ima že občutnejšo kapaciteto baterije in doseg okrog 80 kilometrov. Več o tem pa ta konec tedna.

