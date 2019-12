400 milijonov za tovarno, kjer bo BMW izdeloval novi avto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tovarna BMW v Dingolfingu je največja evropska tovarna nemškega proizvajalca, v katero bodo zdaj vložili 400 milijonov evrov. To je nujno za prilagoditev proizvodnje, kjer bo BMW od leta 2021 izdeloval električni model i6 (za zdaj še neuradna oznaka) in tudi svoja "avtomatizirana" vozila.

Koncept BMW iNext med testiranji. Foto: BMW Za proizvodnjo vozil BMW zdaj skrbi 50-letni Srb

Trenutno v tej tovarni izdelujejo vozila s klasičnim pogonom in tudi že priključno-hibridnim pogonom, ki predstavljajo že več kot 10 odstotkov proizvodnje. Lani so v tej tovarni sicer izdelali 330 tisoč vozil. Nemci želijo imeti tovarne, v katerih bi lahko na isti proizvodnji liniji izdelovali vozila različnih pogonov.

Pri upravi BMW je za proizvodnjo od letošnjega septembra zadolžen Milan Nedeljković, pred 50 leti v Kruševcu rojeni Srb. Že leta 1993 se je kot pripravnik pridružil podjetju BMW v Münchnu in pozneje je vodil tudi njihovi tovarni v Münchnu in Leipzigu.

Kaj obeta novi BMW i6?

O serijskem avtomobilu na osnovi BMW iNext za zdaj še ni veliko znanega. Ta model bi lahko dobil oznako i6 in bo predstavljal električnega športnega terenca.

Neuradno bodo zmogljivosti baterij segale od 63 do vsaj 110 kilovatnih ur, kar bi lahko zagotovilo doseg do okrog 600 kilometrov (po standardu WLTP). Osnovna različica bi imela pogon na zadnji kolesi, boljše pa tudi na vsa štiri kolesa. Izhodiščne cene (pred izbiro dodatne opreme) bodo predvidoma segale od dobrih 70 do okrog 110 tisoč evrov.

Predstavniki BMW v Dingolfingu, Milan Nedeljković na sredini. Foto: BMW