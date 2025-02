Jih lahko reši BMW? Avstrijski KTM išče pol milijarde evrov.

KTM je sloviti proizvajalec motociklov iz Avstrije, ki je lani novembra sprožil postopek insolventnostni oziroma plačilne nesposobnosti. KTM je del družbe Pierer Mobility AG, ti pa so uspeli s svojimi upniki na sodišču zdaj skleniti sanacijski postopek.

Do 23. maja letos mora KTM za upnike pripraviti 30 odstotkov terjatev in jih izplačati v enkratnem znesku - to pomeni 548 milijonov evrov.