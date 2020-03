Družinski BMW: pokažemo vam, kaj zna na avtocesti #video

V časih, ko se BMW posveča vse večjim "ledvičkam" in vse večjemu številu športnih terencev, je karavanska serija 3 pravzaprav pravo olajšanje. Večna klasika, ki sledi preverjenemu oblikovnemu receptu, stavi na prvovrstne vozne užitke, a ponosno v ospredje potiska tudi svojo delno avtomatizirano vožnjo. Testni 330d touring je namreč delno avtomatizirano vožnjo po avtocesti opravil z odliko in vozniku zelo samozavestno prikazoval, kaj vidi njegova umetna pamet.

Foto: Gašper Pirman Hiter skok v preteklost – korenine karavanske serije 3 segajo v leto 1987, ko je moral BMW pripraviti odgovor na Audijevo uspešnico A4 avant. Danes kultni model s kodno oznako E30 je tako pridobil oznako touring in začela se je pisati zgodba o uspehu. BMW že skoraj 25 let pri svojem klasičnem karavanu stavi na prostorsko prilagodljivost in uporabnost, a v to enačbo izjemno dobro vmeša zdaj že prepoznavno športnost.

Danes seveda ni nič drugače, pričakovanja kupca takšnega karavana so jasna. Nova generacija mora ohraniti vozne lastnosti, za malenkost popraviti uporabnost in prinesti več centimetrov v potniški kabini oziroma litrov v prtljažnem prostoru. Nova serija 3 v tem primeru odkljuka vse zahteve.

Kaj nas je zmotilo?



Belo usnje je sicer prijetno na pogled, a hlače so že začele puščati svoj davek, sedeži so na sedalnem delu že postajali umazani.



Tako kot pri novi seriji 1 bi bil lahko tudi tukaj volanski obroč nekoliko tanjši.



Kljub laserski zasnovi smo pričakovali lepše oziroma bolj natančno delovanje matričnega dela žarometov. Pri vklopljenih dolgih lučeh na sredini nastane kar nakoliko moteča temnejša lisa.

Pričakovanja so jasna: prtljažnik mora biti večji

G21, kot je kodno ime nove generacije, je v dolžino zrasel za osem centimetrov in zdaj meri 4,71 metra. V primerjavi s Prtljažni prostor je zrasel in ima večjo prostornino. Hvalimo še serijsko vgrajena elektronska prtljažna vrata in deljivo odpiranje zadnjega stekla. Foto: Gašper Pirman predhodnikom je malenkost višji in dva centimetra širši. Za štiri centimetre je zrasla tudi medosna razdalja, ki zdaj meri 2.851 milimetrov. Posledično je zrasel tudi prtljažnik. Ta je zdaj 11,2 centimetra širši, nalagalno dno pa je nekoliko znižano. Ob dvignjeni zadnji klopi ima 500 litrov prostornine (pet litrov več kot prej) in ob podrti zadnji klopi nastane 1.510 litrov velika odprtina.

Pri tem se zdi, da pri BMW spet niso iskali prostorskih rekordov, temveč so le poskrbeli za to, da so s številkami ulovili najtesnejša tekmeca. V vseh pogledih sta volkswagen passat in škoda octavia znatno bolj prostorna, predvsem na zadnji klopi, a premium karavane kupujejo zahtevnejši kupci in direktorji podjetij, ki jim prostorski rekordi ne pomenijo veliko.

Kaj pričakovati od avta za 85 tisočakov?

Testni avto je imel sicer na sebi za dobrih 30 tisoč evrov dodatne opreme, a ker je to izbira vsakega posameznika, smo bili bolj veseli serijskega elektronskega odpiranja prtljažnih vrat in nekoliko večjega zadnjega stekla, ki se, kot je to že v navadi, lahko odpira ločeno.

Digitalno pamet je podedoval od preostalih modelov znamke. Serija 3 je nenehno povezana v splet in prilagaja podatke v navigacijski napravi glede na aktualne razmere v prometu. Foto: Gašper Pirman Ob očitnem napredku na vseh področjih pa je treba zapisati tudi kaj o opremi. Zgoraj ste prebrali, da avtomobil stane skoraj 85 tisočakov, in v svetu drugačnih denarnih razsežnosti, kot so povprečne slovenske, stvari niso takšne, kot veljajo v svetu varčevanja.

Laserski žarometi stanejo zajetnih sedem tisočakov, a njihovo delovanje ni na tako visoki ravni, kot bi to pričakovali od kosa opreme, ki stane skoraj toliko kot nova dacia. Veliko bolj smo bili navdušeni nad delovanjem sistema za polsamodejno vožnjo. Sistem zdaj vozniku prikazuje, kaj vidi, zna slediti vozilu spredaj tudi na zavitih odsekih avtoceste in voznika na precej umirjen način opozori, če ni pametno zamenjati voznega pasu, ker je tam drug avtomobil.

Galerija: kaj ponuja odlično opremljena serija 3?

Vidi tudi takrat, ko voznik ne

Vozniški sistemi so pravzaprav namenjeni temu, da opozorijo voznika takrat, ko on nevarnosti ne opazi ali pa nanjo ni pripravljen. Večina teh sistemov je v običajnem prometu preveč paničnih in pogosto nas med vožnjo zmotijo ali prestrašijo, čeprav nevarnosti sploh ni bilo. Priznati moramo, da so pri BMW te sisteme dobro omejili, saj resnično delujejo takrat, ko je to nujno potrebno, in ne strašijo voznika po nepotrebnem.

Lep prikaz tega, kaj že zmore umetna inteligenca, je dogodek s ceste. Ko smo vozili po desnem pasu iz Trzina proti Ljubljani, se nam je z levega boka nevarno približala voznica. Zaradi telefonskega pogovora ji je vozilo v rahlem zavoju malenkost ušlo na naš pas, testni 330d pa je to nevarnost zaznal, nas opozoril z opozorilnimi znaki na volanu in samodejno avto premaknil na desno stran voznega pasu. Sami v stranskem ogledalu tega dogajanja nismo opazili, pametni bavarec pa je najverjetneje rešil kovino pred praskami, nas pa obiska ličarske delavnice.

Ne več samo za vozniške navdušence

Serija 3 še vedno ni prostorsko največja v svojem razredu, a dovolj prostorna za osnovne družinske potrebe. Foto: Gašper Pirman Ne glede na občutek športnosti za volanom in ne glede na pogonsko tehniko je glavni adut BMW-jeve nove trojke predvsem njegova tehnološka naprednost. Bavarci še vedno ostajajo mojstri v tem, kako sodobno, vrhunsko, zapleteno in v marsičem do uporabnika neprijazno tehniko pripraviti do tega, da je vožnja še vedno (lahko) uživaška.

A ker bo marsikdo tak BMW kupil zaradi prestiža ali preproste pripadnosti znamki, so ravno ti tehnološki bonbončki tisto, kar prevesi tehtnico. Še ena izmed novosti je asistent za vzvratno vožnjo. Trojka si namreč zapomni zadnjih 50 prevoženih metrov, s pritiskom na gumb pa potem do milimetra natančno vzvratno sledi prevoženi poti.

Čeprav si marsikdo to težko prizna, ni vsakdo vozniški bog in vsak ne obvlada vzvratne vožnje. Ta asistent pride še posebej prav v ozkih mestnih ulicah ali ob izstopu z ozkega parkirnega prostora. Njegovo delovanje smo prikazali v zgornjem videoposnetku.





