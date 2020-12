BMW stavi nanje, slovenski kupci še zadržani #foto

V tujini že stalnica, pri nas pa se možnost operativnega lizinga pospešeno razvija v zadnjih nekaj letih. Še posebej je takšna vrsta nakupa novega avtomobila dobrodošla pri večjih podjetjih, kjer je cena lastništva avtomobila eden pomembnejših stroškov, v zadnjem času pa v ospredje vstopa tudi ekološka usmerjenost. BMW zato pospešuje prihod priključnih hibridov, ki imajo nižje emisije CO2 in širšo uporabo, a slovenski kupci so v letošnjem letu kupili bistveno manj priključnih hibridov kot polnih električnih vozil.

Za razliko od ''ljudskih'' znamk, kjer je delež kupcev močno na strani fizičnih oseb, je pri proizvajalcih premijskih avtomobilov bistveno drugače. Ker se BMW uvršča med zadnje, je tudi pri njih prodajna struktura drugačna, delež fizičnih kupcev pa je manjši. V nekaterih letih imajo tudi do 60 odstotkov kupcev pravnih oseb, v poslovnem svetu pa poleg čustev pomembno vlogo igrajo tudi strošek lastništva, izpust emisij in seveda pojavnost na cesti.

Priključni hibridi: letos so jih v Sloveniji prodali le 237

Kot so pojasnili pri BMW Slovenija, se tudi pri njih dviguje delež velikih podjetij, ki potrebujejo menedžerske avtomobile. Ker so Polovica kupcev pri BMW je pravnih oseb, zahteve multinacionalk pa se poleg stroškov lastništva vse bolj usmerjajo tudi v izpust emisij voznega parka. Tukaj pri Bavarcih v igro vstopijo priključni hibridi, ki imajo manj kot 50 gramov CO2 na prevoženih 100 kilometrov, hkrati pa ponujajo tudi možnost daljših voženj s pomočjo bencinskega motorja. Foto: Gašper Pirman svetovne multinacionalke in večja podjetja vse bolj ekološko usmerjena, v ospredju nista več izključno cena vozila in stroški lastništva, temveč je vse pomembnejši faktor tudi izpust emisij CO2.

Bavarci zato dajejo velik poudarek na elektrifikaciji modelne palete, le tako bodo lahko zadovoljevali zahteve pravnih kupcev še v smislu nižjih emisij. Razvoj je tako usmerjen v priključne hibride, ki ponujajo prednosti obeh svetov. Elektrificirana vozila (pri BMW so to električna vozila in priključni hibridi, brez blago hibridnih različic) predstavljajo 10-odstotni delež znotraj prodaje BMW Group Slovenija, priključno hibridna vozila pa so najbolje prodajana v Sloveniji, saj zajemajo 23-odstotni delež znotraj segmenta. Skupaj je bilo do konca novembra pri nas sicer prodanih 237 priključnih hibridov, kar je 38 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, a še vedno bistveno manj v primerjavi s polnimi električnimi vozili.

David Černivec, vodja korporativne in diplomatske prodaje, je izpostavil, da ima vedno več podjetij in korporacij jasno strategijo zniževanja svojega celotnega CO2 odtisa, pri čemer flotna vozila predstavljajo pomemben dejavnik. Tako sledijo novim emisijskim standardom voznih parkov, ki jih dosegajo le elektrificirana ali električna vozila. Ne le, da elektrificirana vozila znižujejo odtis CO2 podjetij in posameznikov, ob finančnih ugodnostih, kot je zmanjšanje davčne osnove za podjetja, in nefinančnih, kot sta npr. brezplačno polnjenje avtomobilov in možnost parkiranja na zelenih parkirnih mestih, prinašajo tudi druge prednosti uporabe v primerjavi z avtomobilom z motorjem na notranje izgorevanje. Kar prinaša jasne koristi za uporabnike vozil in dviguje

njihovo zadovoljstvo.

Nakupu elektrificiranih avtomobilov gre v prid tudi davčna olajšava, ki jo podjetja lahko izkoristijo. Foto: Gašper Pirman

Kaj je operativni lizing?



Operativni lizing oziroma poslovni najem je oblika financiranja, kjer si kupec avtomobila ne želi lastiti, temveč ga le uporabljati. V ospredju je torej uporaba predmeta in ne lastništvo, saj je predmet lizinga ves čas najema še vedno v lasti lizingodajalca. Takšne pogodbe navadno vključujejo tudi obvezne servise, potrebna zavarovanja in registracijo, zato je lažje računati tudi stroške lastništva avtomobila. Najemnik tako plačuje najemnino, po izteku pogodbe oziroma določenega obdobja pa lastnik avtomobila ostane lizing hiša.

Podobna tehnika, drugačno doživetje

Tokrat smo sedli še za volan treh priključnih hibridov, ki bodo prihodnje leto eni pomembnejših prodajnih asov znamke BMW pri nas. Trenutno je najbolje prodajani priključni hibrid družinski active tourer, a vse bolj pomemben član v družini postaja Mini. Nekaj kilometrov smo prevozili v prenovljenem countrymanu. Poganja ga 1,5-litrski bencinski motor, s pomočjo baterij z zmogljivostjo 10 kilovatnih ur pa je mogoče po merilnem ciklu WLTP prevoziti do 52 kilometrov.

Med trojico je vsekakor najbolj izstopal X2. Ta lični športni terenec igra na čustva kupcev, hkrati pa z enakim pogonom kot prej omenjeni mini zmore prevoziti okoli 50 kilometrov izključno na električno energijo. Nam je bila sicer najbolj všeč nova serija 3. Ta klasični karavan poganja dvolitrski motor in ima na dno vgrajeno baterijo s kapaciteto 12 kilovatnih ur. Po ciklu WLTP zmore prevoziti do 61 kilometrov izključno na električno energijo, v električnem načinu pa je mogoče voziti do 140 kilometrov na uro.

V tujini je operativni lizing že stalnica, v Sloveniji pa se je ta način financiranja pričel prebujati v zadnjih letih. Foto: Gašper Pirman