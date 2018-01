To so novi avtomobili za Slovence v letu 2018

Športni terenci, limuzine, športniki, električni avtomobili ...

V Sloveniji letos pričakujemo več kot 80 novih in prenovljenih avtomobilskih modelov. Na ceste prihajajo trendovski športni terenci, prestižne limuzine, atraktivni športniki in vse bolj konkurenčni električni avtomobili.

Pregled vseh avtomobilskih novosti v Sloveniji v letu 2018

Pet glavnih novosti: volkswagen T-roc, mercedes-benz razred A, ford focus, dacia duster in seat arona

Leto 2018 bo spet pestro in vsebinsko polno tudi na slovenskem avtomobilskem trgu. Na naše ceste bodo zapeljali novi crossoverji in športni terenci, prav tako pa tudi limuzine visokega prestižnega razreda, zanimivi športni avtomobili in tudi novi aduti električne mobilnosti.

T-roc bo glavni novi Volkswagnov adut leta 2018 v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič Že januarja bo v Slovenijo z manjšim zamikom prispel novi T-roc, ki smo ga sicer že lani prvič vozili na Portugalskem. Novi model je glavni Volkswagnov adut leta, od katerega trgovci tudi veliko pričakujejo. Med glavne novosti leta prav gotovo spadajo še Mercedes-Benzova nova generacija razreda A, nova generacija dacie duster (nedavno smo jo preizkusili v Grčiji), novi generaciji peugeota 508 in ford focusa ter povsem nov Seatov model arona.

Katero avtomobilsko novost v letu 2018 najbolj pričakujete? Volkswagen T-roc 18,75% +

Ford focus 7,29% +

Mercedes-benz razred A 9,38% +

Dacia duster 12,50% +

Seat arona 11,46% +

Športni avtomobili 4,17% +

Električni avtomobili 28,13% +

Drugo 8,33% +

Notranjost novega Mercedes-Benzovega razreda A obeta veliko. Foto: Mercedes-Benz

Audi se z modelom Q8 podaja na trg kupejevskih športnih terencev. Foto: Audi Audi Q8, BMW X2, mercedes-benz razred X …

Veliko bo novosti med premium znamkami, kjer izstopata predvsem Audi in Mercedes-Benz. Iz Ingolstadta v Slovenijo prihaja z najmodernejšo tehnologijo nabita limuzina A8, prav tako pa tudi novi model Q8. Ta bo odgovor na kupejevske športne terence kot sta BMW X6 in mercedes-benz GLE coupe. Pri Mercedes-Benzu poleg omenjenega razreda A pripravljajo še novi razred G in X (poltovornjak), pri BMW bomo spomladi spoznali novi X2, pri Volvu pa model XC40.

e-tron quattro, električna različica kie niro, novi volkswagen T-cross, prenovljeni volkswagen passat in novi Seatov veliki športni terenec. Poleg vseh navedenih avtomobilov bo letos predstavljenih še več novih vozil, ki pa jih v Sloveniji pričakujemo šele v začetku leta 2019. Med temi izstopajo nova generacija mazde 3, Audijev električni športni terenec, električna različica kie niro, novi volkswagen T-cross, prenovljeni volkswagen passat in novi Seatov veliki športni terenec.

Prva uradna fotografija novega forda focusa, ki bo na ceste zapeljal proti koncu leta. Foto: Ford

Novi X2 je glavna novost leta za BMW. Foto: BMW Športni takti renault megana RS in električna tišina nissana leafa

Slovenci letos nove avtomobilske tehnologije sicer ne bodo mogli pobližje spoznati na lani zelo uspešnem avtomobilskem salonu v Ljubljani, zato pa bo mogoče pri trgovcih videti še vrsto zanimivih vozil.

Na primer novi citroen C4 cactus, hyundai santa fe, prenovljeno Mercedes-Benzovo družino razreda C in zanimiva vozila s športnim značajem, kot sta kia stinger in renault megane RS. Omenimo še nova zanimiva vozila s področja elektromobilnosti.

Glavna "električna" novost leta bo novi nissan leaf, z zanimanjem pa pričakujemo tudi električno različico hyundaija kone in novega jaguarja i-pace iz razreda premium vozil.