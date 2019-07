Ta znamka že 60 let skrbi za slovenske voznike

100 let Citroëna - 60 let skrbi za slovenske voznike

Letošnje leto mineva v znamenju Citroëna . Francoska znamka je namreč pri nas prisotna natanko 60 let, zato v Sloveniji letos praznuje pravzaprav kar dve okrogli obletnici, 100 let obstoja znamke in pa 60 let, odkar je na naše ceste zapeljal prvi Citroën 2CV, prvi spaček, sestavljen v Sloveniji. Da, Citroën praznuje in od rojstnodnevnega jubileja francoskega giganta lahko imate veliko tudi vi. Stoletnica znamke in 60. obletnica prisotnosti v Sloveniji vam lahko prineseta kar nekaj veselja, dobre volje in ugodnosti . Zakaj? Berite dalje.

Foto: Citröen

Velika družina

Citroën 2CV je v preteklem stoletju vzbujal vsesplošno občudovanje in navdušenje kot le malokateri avto. ''Več kot le avtomobil, življenjski slog,'' je temeljna sporočilnost avtomobila, ki smo ga Slovenci popolnoma posvojili kot spačka. Tako ali drugače pa smo posvojili in za svojo vzeli tudi francosko znamko, ki pri nas nedvomno uživa prav poseben status. Pa ne samo zaradi unikatnih in udobnih vozil, marveč tudi zaradi prav posebnega odnosa, ki ga imajo do svojih strank.

V stoletju obstoja in šestdesetih letih, kolikor je francoski avtomobilski gigant prisoten na naših tleh, so se menjale številne generacije kakovostnih avtomobilov. V teh letih so se razvile številne tehnične, razvojne novosti ... Da, v poslu so pač edina stalnica spremembe – a nekaj je v vseh teh letih ostalo enako. Pri Citroënu so do voznikov, lastnikov njihovih vozil, zanesljivo skrbni že od nekdaj.

Pri Citroënu so že 60 let zanesljivo skrbni za slovenske voznike. Foto: Citröen

Zanesljivo skrbni že od nekdaj

Vse od svojih začetkov pri nas, se Citroën namreč trudi za stanje in vzdrževanje ter udobje lastnikov vozil svoje znamke in njihovih kupcev. Za to namreč skrbi predvsem razvejana mreža pooblaščenih servisov Citroën, kjer poskrbijo tako za novejša, kot tudi vozila starejših letnikov.

Za vsa vozila in vsakega posebej, tako lahko pripravijo poglobljen pregled stanja in na podlagi tega, ter seveda tipa vozila, motorja, števila prevoženih kilometrov in pa starosti vozila strankam svetujejo na področju nadaljnje skrbi za vozilo.

MyCITROËN plus ki prinaša številne ugodnosti. Z julijem pri Citroënu dopolnjujejo seznam ugodnosti za člane njihove družine. Tistim voznikom, ki redno vzdržujejo svoje vozilo, od sedaj po vsakem opravljenem servisu po programu proizvajalca, pripada leto dni brezplačne storitve Citroën Asistenca Plus. Poleg zanesljive prodajno-servisne mreže pa francoska znamka za udobje in brezskrbnost njihovih voznikov skrbi tudi s klubom zvestobe , ki prinaša številne ugodnosti. Z julijem pri Citroënu dopolnjujejo seznam ugodnosti za člane njihove družine. Tistim voznikom, ki redno vzdržujejo svoje vozilo, od sedaj po vsakem opravljenem servisu po programu proizvajalca, pripada leto dni brezplačne storitve

Z julijem pri Citroënu dopolnjujejo seznam ugodnosti za člane njihove družine. Foto: Citröen

Klub zvestobe MyCITROËN plus

Članstvo v klubu je brezplačno, zanj ni potrebna kartica. Stranka je namreč zabeležena v sistemu pri serviserju in ob obisku uveljavlja popust, pri čemer mora serviser stranki ponuditi in obračunati popust skladno s pogoji kluba.

Številne ugodnosti vse leto

Članstvo v klubu MyCITROËN plus vam prinaša številne ugodnosti vse leto. Preverite, katere.

Kar do 40 odstotkov popusta na dodatno opremo, katere ponudba je sezonsko prilagojena. Do 35 odstotkov popusta pri servisnih ugodnostih – popusti naraščajo s starostjo vozila. Do 17,5 odstotka popusta pri oljih in mazivih TOTAL, ki jih priporoča proizvajalec. Redno obveščanje članov o vseh ugodnostih, ponudbah in novostih.

Kako se včlaniti?

Včlanite se lahko prek spletnega obrazca Tako, da se oglasite v vam najbližjem Citroënovem pooblaščenem servisu Tako, da pokličete na brezplačno številko 080 30 15

Popusti rastejo z leti

Višina popustov sicer narašča s starostjo vozila Citroën: voznik, ki vozi dve leti staro vozilo, prejme desetodstotni popust za nadomestne dele. Tako lahko voznik z avtomobilom, starejšim od sedmih let, uveljavi kar 35-odstotni popust na originalne nadomestne dele ter do 17,5-odstotni popust na olja in maziva TOTAL, ki jih priporoča proizvajalec vozil Citroën.

Nagrada za izkazano zaupanje

Poleg drugih ugodnosti, s katerimi nagrajujejo zvestobo lastnikov in voznikov vozil Citroën, je z julijem na voljo še ena, prav posebna ugodnost. S to nagrajujejo opravljanje rednega vzdrževalnega servisa v pooblaščeni mreži Citroën. Redni vzdrževalni servis je sicer še posebej dobrodošel predvsem za vozila višjih letnikov, ki so obenem izven pogodbene (tovarniške) garancije in/ali podaljšanega jamstva.

Ker so do članov kluba zvestobe MyCITROËN plus pri francoski avtomobilski znamki zanesljivo skrbni, jim za izkazano zaupanje ob rednem servisiranju vozila v pooblaščeni servisni mreži Citroën v skladu s programom proizvajalca zagotavljajo eno leto brezplačne storitve Citroën Asistenca Plus.

S klicem na brezplačno telefonsko številko 080 22 99 je voznikom Citroën 24 ur na dan in vse dni v letu zagotovljena brezplačna avtovleka ali pomoč na mestu samem na območju Republike Slovenije v naslednjih primerih:

okvara vozila na cesti,

točenje napačne vrste goriva v rezervoar,

nevozno vozilo zaradi prometne nesreče,

prazna pnevmatika,

izguba avtomobilskega ključa.

Je vaše vozilo pripravljeno na poletje?

Je pač tako, da kdor servisira, ta profitira. Opravljanje rednih servisov pri pooblaščenih serviserjih je namreč ključnega pomena za brezhibno, zanesljivo vozilo in varno udeležbo v prometu.

Ste prepričani, da je vaše vozilo pripravljeno na poletje? Osnovno pripravo in pregled vozila lahko sicer vozniki opravite sami (več o tem si lahko preberete na tej povezavi), zahtevnejša opravila pa prepustite zanesljivo skrbnim, strokovnim in pooblaščenim serviserjem Citroën.

Visoko usposobljeni mehaniki vam bodo med drugim pregledali filtre za olje, akumulator, podvozje, ključne sklope vozila, elektronske sisteme vašega avtomobila, ploščice, zavorne diske, blažilnike (amortizerje) in delovanje klimatske naprave.

Opravljanje rednih servisov pri pooblaščenih serviserjih je namreč ključnega pomena za brezhibno, zanesljivo vozilo in varno udeležbo v prometu. Foto: Citröen

Uživajte v sezoni dogodivščin z nepogrešljivo opremo za popolne izlete in potovanja

Kot sezonska ugodnost je vsem članom MyCITROËN plus do 31. 8. 2019 na voljo originalna dodatna oprema po še posebej ugodni ponudbi:

nosilci za kolesa – 40 odstotkov popusta,

gumijaste in tekstilne preproge – 40 odstotkov popusta,

sedežne prevleke – 40 odstotkov popusta.

