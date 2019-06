FOTO in VIDEO: Slovenec, ki vozi "najlepši avto vseh časov"

"La deese" – boginja

Ko je Citroën leta 1955 začel izdelovati sloviti model DS, je bil s hidravličnim podvozjem in futurističnimi oblinami desetletja pred preostalimi avtomobili. Francozi so žabi, tako ime se je je zaradi njene oblike in delovanja vzmetenja prijelo na tej strani Alp, dali ime "la deese" – boginja.

Še danes velja za enega najlepših avtomobilov vseh časov, kar potrjuje tudi dejstvo, da je bil Citroën zanj nagrajen za najboljši industrijski dizajn 20. stoletja.

Aerodinamika, inovativne rešitve in neprekosljiva oblika – to so trije elementi, ki zaznamujejo vozilo DS 19, vozilo, ki ga je javnost prvič videla 6. oktobra 1955 in ostala brez besed.

CITROËN DS 1955 - leto izdelave 4 cilindri v vrsti 1.310 kilogramov 1.456.115 proizvedenih avtomobilov 4.87 metrov dolžine 190 km/h - maksimalna hitrost

Obožuje limuzine z višinsko prilagodljivim podvozjem

Lovru Novinšku je Citroën, in gotovo pri tem ni edini, všeč predvsem zaradi hidropnevmatskega vzmetenja, ki je izredno udobno, predvsem pa omogoča spreminjanje višine vozila od tal. "Če voziš 90 odstotkov po avtocesti, 10 odstotkov pa po hribovskih kolovozih, je to idealen avto. Limuzina in skoraj terenec hkrati," uvodoma pove.

"Vse sem vozil z 'guštom'"

Francoska avtomobilska znamka je Novinška osvojila najprej prek BX-a in spačka. "Za to znamko sem se odločil, ko me je prijatelj peljal v svojem BX-u. Udobje, materiali, sami občutki pri vožnji, to je bilo to," razloži.

Že kot študent je razmišljal, da bi imel spačka, vendar so imeli doma že hrošča kot drugi avto. Tako je bil nekaj let pozneje njegov prvi avto citroën BX, ki mu je služil za obnovo hiše. Po končani obnovi ga je prodal naslednjemu graditelju in nabavil xantio. "Popolno udoben ter izredno zanesljiv avto. Še zdaj, po mnogo letih je njegov novi lastnik zadovoljen z njim. Tudi moj očim je xantio vedno postavil na prvo mesto po zanesljivosti in ekonomiki," razloži.

Lovro Novinšek poudarja, da je vse svoje citroëne vozil z "guštom", zato jih je, v primerjavi z drugimi znamkami, tudi dolgo imel. Preostalih znamk se je kar hitro naveličal, ker med njimi, kot pravi sam, ni bilo kemije. Xantio je po šestih letih nadomestil zadnji model C5, prav tako odličen avto za uživaško in neutrujajočo vožnjo. C5 je z veseljem vozil naslednjih pet let. Nato je imel lepega spačka s sivo-belo streho, ki se še zdaj veselo vozi po cestah, le da ga krmili drug lastnik.

Prvo žabo si je privoščil pred desetimi leti

Užitke vožnje z "velikimi citroëni" pa Lovru Novinšku danes omogoča njegova žaba. "To je avto, ki mi je padel v oči že v srednješolskih letih, ko sem v Ljubljani, na poti do glavne postaje, stalno hodil mimo temno zelene žabe. Včasih sem se tudi po nekaj minut vrtel okoli nje. Dvajset let pozneje, natančneje pred desetimi leti, pa sem si jo tudi sam privoščil. Bila je letnik 1965, še stari model z enojnimi sprednjimi lučmi. V Sloveniji obstaja le še ena starejša od nje, ki je letnik 1963. Žal je bilo vzdrževanje precej drago, predvsem pa je bilo treba predolgo čakati na nekatere rezervne dele. Zato sem jo po nekaj letih prodal in kupil novejši model, ki ga imam zdaj. To je bilo leta 2016. Avto sem poznal že od prej, zato sem pred časom izkoristil priložnost za nakup in sem z njim res zelo zadovoljen. Žaba je avto, ki mi prinaša res veliko veselja in nepozabnih trenutkov uživanja v potepanjih," meni.

Pet razlogov za

Poudarja, da je glavni namen njegove žabe užitek v vožnji, raziskovanje skritih kotičkov po Sloveniji. Že ko se usede v žabo, uživa vsak trenutek vožnje, ker:

je zanj to odličen udoben potovalni avto na dolge razdalje; gre za praktičen starodobnik, s katerim z lahkoto enakopravno sodeluje v prometu, gre za oldtajmerja, s katerim si lahko brez škode privošči tudi vožnjo pa kakem slabšem kolovozu, gre za pravega posebneža v avtomobilski industriji. Žaba je imela že leta 1955 zavorne diske spredaj, hidropnevmatsko vzmetenje, pozneje luči, ki svetijo v ovinek, in še cel kup novosti, ki so jih nekateri tekmeci uvajali šele 20 let pozneje, žaba odpre marsikatera "vrata".

"V primerjavi z večino lastnikov žab, ki svoje avte precej skrivajo po garažah, se jaz s svojo zelo veliko vozim, tako na izlete kot tudi po vsakodnevnih popoldanskih opravkih. Izjema je zima, ko avto počiva v garaži vse do prvega spomladanskega dežja, ki spere sol s cest, prav tako se z njo ne vozim v službo ali v hribe, ki so moja druga ljubezen. Kljub temu letno z njo prevozim dobrih tri tisoč kilometrov, kar je ravno še dovoljena letna kvota za avtomobile s homologacijo starodobnik," razloži.

Raje "raidi" kot statična srečanja

Z žabo se Lovro Novinšek vsaj enkrat letno zapelje na kako tuje srečanje, obišče tudi tri srečanja Citroën kluba Slovenije.

"Obvezno grem na Kubed, ki je prvo spomladansko srečanje, kjer si lahko zunaj, nato se odpravim na spomladanski raid, kjer je bistvena vožnja, ter jesensko srečanje, kjer se pred prihajajočo zimo še enkrat podružimo s sočlani Citroën kluba Slovenije. Na sploh sem bolj privrženec tako imenovanih raidov oziroma voženj z avtomobili kot pa statičnih srečanj. Je pa res, da si lahko na statičnih srečanjih vzameš več časa za druženje," meni Lovro Novinšek, ki ima najraje potepanja z žabo po Sloveniji.

Včasih se usede v avto in gre kar "za nosom", pogosteje pa malo poklika po internetu, da najde nekaj zanimivih okvirnih točk. Ne glede na to še vedno rad kar na "blef" zavije na kako cesto, ki ga premami. Včasih ne najde tam nič posebnega, včasih pa najde kak pravi naravni draguljček. Vsekakor pa je v najslabšem primeru lahko zanimivo speljana že sama cesta. Na svojih poteh je precej raziskoval Posočje in po 10 letih tam še vedno najde kaj zanimivega. Trenutno sicer raziskuje tudi Notranjsko v smeri Kočevja in okolico Idrije proti Primorski.

Žaba: udoben potovalni avto, ki odpira vsa vrata

"Ker gre za posebneža med avtomobili, je žaba tudi odlična za vzpostavljanje stikov z ljudmi po krajih, kjer se potepam. Če moram parkirati v bližini kake hiše ali pa celo na dvorišču, obvezno za dovoljenje vprašam lastnika. Iz tega se velikokrat, poleg dovoljenja, razvijejo vsaj kaka daljša debata ali pa celo povabilo na njihovo posest in nasveti, kaj se tam še splača videti. Tudi kako novo poznanstvo sem sklenil na ta račun. To, da me skoraj vedno, ko se kje ustavim, nagovorijo mimoidoči ljudje, pa je že stalnica," pripoveduje.

Novinšek sicer raziskuje tako oddaljene kotičke kot tudi bližnjo okolico svojega doma. Najljubši so mu enodnevni izleti, ko se, lepo počasi do noči potepa po raznih stranskih cestah, nato pa po magistralki ali avtocesti švigne domov. Za letos prvič načrtuje tudi dvo- ali tridnevni izlet.

"Zelo rada se z žabo odpraviva na izlet tudi s sinom, da obiščemo točke, ki ga zanimajo, po navadi povezane z naravoslovjem. Sin me zadnje čase po malem prepričuje, da bi imeli še spačka zaradi platnene strehe. Po mojem ne bo imel težkega dela s prepričevanjem, sploh če se bo pokazala kaka dobra priložnost za nakup," razloži.

Vse to opiše tudi v reportažah, pospremljenih s slikami, saj je prepričan, da tako marsikomu da idejo za izlete. Reportaže objavlja na dveh Citroënovih forumih ter občasno v reviji Spak ali na svojem Facebookovem profilu.

"Težko še najdeš tak avto!"

"Ali bi žabo prodal? Dvomim! Tudi če bi jo, bi res težko našel avto, ki bi mi tako veliko ponudil in ki tako zanesljivo deluje," sklene Lovro Novinšek.

Oglejte si nekaj arhivskih fotografij, za mnoge, najlepšega avtomobila vseh časov:

