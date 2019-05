FOTO in VIDEO: "Raje grem peš kot z nekim drugim avtomobilom!"

"Če bi Andrej Citroën, izumitelj znamke Citroën , živel zdaj, bi gotovo spadal med največje vplivneže tega obdobja." Tako imenovane influencerje, če kontekstualiziramo obdobje, v katerem živimo. Influencerje v tistem pravem pomenu besede. Tako meni Aleš Mlinar, velik ljubitelj Citroënovih vozil, ki globoko obžaluje to, da je pred leti prodal svojega spačka. Kot pravi, ne bo minilo dolgo, ko si ga bo spet lastil, do takrat pa mu v družbi diane in berlinga gotovo ne bo hudo.

V čast jubilejni Citroënovi stoti obletnici se bomo v prihodnjih tednih s časovnim strojem podali na odkrivanje bogate zgodovine francoske avtomobilske znamke. Zgodbe imetnikov Citroënovih starodobnikov bodo stoletnici dale svojevrsten čar. Najprej smo se podali v osrčje Prlekije, v Ljutomer, kjer sta nas Aleš in Anton Krajnčan sprejela, kot je v teh krajih navada – z odprtimi rokami, gostoljubno in dobrosrčno. Nič drugače nas ni v osrednjem delu Slovenije sprejel Bojan Perko. Ljubiteljev Citroëna pri nas res ne manjka. Tokrat smo se odpravili na Gorenjsko. Aleš Mlinar resda zdaj ne vozi spačka, ima pa srečo, da si ga lasti njegov sosed in prijatelj. Tako bo čas do takrat, ko bo spet drvel z legendarnim spačkom 2CV, gotovo hitreje minil.

2 CV, simboličen avtomobil iz hiše Citroën, je v prejšnjem stoletju zbujal vsesplošno občudovanje.

Košara jajc in sod vina

"Naredite avtomobil, v katerem bo dovolj prostora za dva kmeta v škornjih in cent krompirja ali sod vina. Vozi naj najmanj šestdeset kilometrov na uro in pri tem porabi le tri litre bencina na 100 kilometrov. Uspešno naj premaguje tudi najslabše ceste, njegovo upravljanje pa naj bo tako preprosto, da ga bo lahko brez težav vozila tudi neizkušena voznica. Vzmetenje mora biti izrazito mehko, tako da bo v njem košara jajc nepoškodovana preživela tudi luknjaste podeželske ceste. Končno mora biti novi avtomobil občutno cenejši od našega traction avanta."

S temi besedami je takratni generalni direktor Citroëna Pierre Boulanger leta 1936 napovedal razvoj avtomobila, ki je na začetku nosil ime T. P. V. (toute petite voiture = povsem majhno vozilo), pozneje pa je kot citroën 2CV postal ena največjih avtomobilskih legend, ki je seveda dobila tudi vrsto ljudskih imen. Pri nas se je avtomobil preprosto imenoval spaček.

"Več kot le avtomobil, življenjski slog," lahko beremo v tisku konec štiridesetih let. Robusten in praktičen avtomobil 2 CV, ki potrebuje le najosnovnejše vzdrževanje, je v drugi polovici 20. stoletja zbujal navdušenje občinstva, kot ga ni bil nikoli deležen noben drug avtomobil.

Kot pravi urbana legenda, je Boulanger dobil zamisel za novi avtomobil, ko je opazoval francoske kmete, kako so zjutraj svoje žene in otroke z vozovi vozili na trg, zvečer pa so jih prišli iskat. Ti kmetje bi lahko prihranili veliko časa, če bi imeli majhen avtomobil, ki bi ga lahko vozile tudi njihove žene. Spaček je kmalu prerasel vse začetne "okvire", saj so ga vozili praktično vsi.

2CV - Spaček 1948 , leto izdelave

, leto izdelave 500 kg

kg 3.868.634 proizvedenih avtomobilov

proizvedenih avtomobilov 9 konjskih moči pri 3.500 vrtljajih na minuto

konjskih moči pri 3.500 vrtljajih na minuto 3.78 m dolžine

m dolžine 65 km/h maksimalna hitrost

Zbirka Mlinarjevih miniatur znamke Citroen. Fotografija, ki pove več kot tisoč besed. Vseeno pa ne dovolj. Aleš Mlinar ima sobo namreč nabito polno s Citroënovimi miniaturami.

Čez spačka ga ni

Pri Alešu Mlinarju se je zgodba s Citroëni najbolj intenzivno začela prek njegovega bratranca, ki je svoj čas obnavljal spačke, avtomobile, sam pa mu je včasih pri tem tudi pomagal. Štel je šestnajst let, ko si je kupil prvega spačka. Prva pot z njim je bila na morje. Imel je ogromno Citroënov, ampak, kot pravi, čez spačka ga ni.

"Simpl" je najboljše

Od starodobnikov zdaj vozi diano. "A diana je ženska, ima čisto preveč vijakov. Spaček pa je moški, `simpl`, preprost. `Simpl` pa je meni najboljše. Spačka žal nimam več, ker sem ga pred leti prodal, kar obžalujem še zdaj. Spaček, s katerim smo se zapeljali, je od soseda in prijatelja Matjaža, ki mi je vedno pomagal pri vseh mojih projektih. Avtomobil je še v povsem originalnem stanju," pove Aleš Mlinar.

Na dvorišču Aleša Mlinarja ni dvomov - prostor je zgolj in samo za citroëne.

Aleš Mlinar si lasti tudi meharija, ki pa je zdaj v delih, vsakodnevno pa uporablja berlinga, njegov oče vozi xsaro picasso. Z diano naredi okoli 3.000 kilometrov na leto, z berlingom okoli 30.

Na vprašanje, kateri Citroënov avtomobil ga poleg spačka najbolj očara, odgovori: "Poleg spačka mi je najbolj pri srcu žaba - ena in edina, boginja, pa tudi avtodom pujs."

Po vsej Evropi

Aleš Mlinar je z različnimi citroëni prepotoval praktično vso Evropo. "Bil sem v Španiji, Franciji, Grčiji, Belgiji, Nemčiji, kjer sem bil tudi na obletnici, sedemdesetletnici spačka. Najdaljša pot je bila na Finsko," razloži.

6. oktobra 2018 je minilo natanko 70 let od prve uradne predstavitve kultnega citroëna 2 CV – pri nas bolj znanega pod imenom spaček.

Poudarja, da je najlepša potovanja doživel spačkom. "Spaček je ljubezen za vedno. Odprta streha in veter v teh par preostalih laseh. Je sploh kaj lepšega? Se zgodi, da spaček jemlje pozornost tudi avtomobilom v vrednosti prek 50.000 evrov. Spaček je avto, ki si ga vsi zapomnijo," pove.

Med različnimi dogodivščinami, ki jih je Aleš Mlinar doživel s citroënom, posebej pomni anekdoto, zimsko pot proti Ljubljani, ko mu je veter odnesel streho na spačku.

Zdaj veliko potuje z berlingom, v katerem ima tudi posteljo. "Parkiraš in spiš. Preprosto," pove.

Dogodivščin in različnih spominov v življenju Aleša Mlinarja gotovo ni manjkalo.

Mama, oče in … Citroën

In kakšno je njegovo mnenje o preostalih Citroënovih novodobnih vozilih? "Enoprostorci SUV so zdaj trend. Za C5 aircrossa pravijo, da je najudobnejši med vsemi križanci. Sam sem ga testiral in lahko rečem, da je izredno zanimiv avto. Če pogledamo nove citroëne, je v vsakem del vizije Andreja Citroëna. Ta je nekoč dejal, da si želi, da bi bila otrokova tretja beseda Citroën. Mama, oče in Citroën. Mislim, da je pri pravih ljubiteljih Citroëna res tako.V novih avtih je povsod kakšen detajl, ki ima to Citroënovo dušo.Pri Citroënu sta zame ključni prednosti udobje in prostornost, kar je še posebej dobro, ker so tisti pravi Citroënarji večinoma dobri jedci," reče Aleš Mlinar, ki je tudi član Citroën kluba Slovenije in urednik glasila članov Citroën kluba Slovenije.

Družabne igre? Tudi tu ima glavno vlogo Citroën.

Urednik glasila Spak

Glasilo se imenuje Spak, izhaja pa vsaka dva meseca. Prva številka je izšla leta 1992, takrat je glasilo urednikoval starosta slovenskega novinarstva – legendarni Venčeslav Japelj. Uredniki so bili tudi Karmen Uglešič, Egist Zagoričnik, Aleš Krajnčan, zadnjih osem let pa nad vsebino glasila največ bdi Aleš Mlinar.

"Pokrivamo različna področja, naklada je nekje 600 izvodov. V njem so tako zgodbe o avtomobilih kot tudi različne reportaže z dogodkov, potopisi članov, nasveti za potovanja, v glasilu je prostor tudi za otroški kotiček, kjer predstavljajo nove, mlade člane. Za glasilo lahko v osnovi piše kdor koli, veseli smo raznovrstnosti avtorjev," pove Aleš Mlinar, ki je tudi zbiratelj Citroënovih mini vozil.

Oblika avtomobila 2 CV izraža dobro ravnovesje. To najbolje odražajo simetrična okna. Prednji del je bolj razgiban.

Okoli 700 miniatur

Teh ima res na pretek. Vse se je začelo tako, da mu je oče s potovanja prinesel miniaturo diane. Zdaj ima okoli 700 tovrstnih vozil, od tega sta mogoče le dve vozili podvojeni. Briljantno.

Miniatur ne mara naročevati prek spleta, saj tovrsten način zbiranja nima duše. Poseben čar vidi prav v tem, da ima določena miniatura svojo zgodbo."Miniaturo je treba vzeti v roko, ni ga čez tisti občutek, ko vidiš, da te v svoji zbirki še nimaš," razloži.

"Citroën za vedno"

Ali bi kdaj vozil kakšen drug avtomobil kot citroën? Prijatelji so mi nekoč v šali kupili golfa, češ, zakaj tako hvalim citroëne in naj že preizkusim tudi druge avtomobile. Imel sem ga okoli štirinajst dni. Citroën za vedno. Če ne bi imel citroëna, bi raje hodil peš ali uporabljal javni prevoz," sklene.

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

Sto let legend Ob praznovanju 100-letnice Citroën predstavlja posebno serijo vozil Citroën Origins. Na voljo so štirje modeli vozil: C3, SUV C3 Aircross, C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer. Različice, ki so na voljo od marca 2019, so namenjene počastitvi 100 let ustvarjalnosti in drznosti. Ste pripravljeni odpotovati skozi čas? S Citroën Origins odkrijte 360-stopinjski pogled na zunanjost in notranjost več kot 50 kultnih modelov, ki so pripomogli k snovanju legende o Citroënu. Od starodobnih vozil, kot je Citroën Type A, do tistih, ki zdaj krepijo ime blagovne znamke. Z našimi dirkalnimi in konceptnimi avtomobili odkrijte vsa legendarna vozila, ki pišejo zgodovino Citroëna in osvetljujejo njegovo prihodnost. Zapeljite se skozi zgodovino.

Preberite tudi: