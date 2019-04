Stoletnica francoskega avtomobilskega giganta

Letošnje leto bo minilo v znamenju Citroëna , ki za to ponuja kar sto razlogov. Ikonska znamka, francoski avtomobilistični gigant, katere glavni vir navdiha so v najbolj plemenitem smislu besede ljudje, letos z izjemnim ponosom proslavlja svojo stoletnico.

Traction 7, izdelan leta 1934, pred Eifflovim stolpom.

Od svojega nastanka dalje Citroën določa številne standarde v avtomobilski industriji. Ustvarjalnost in tehnologija sta že od nekdaj zapisani v genih znamke Citroën.

Za Citroën je bilo tako kot nekoč kot tudi danes značilno predvsem funkcionalno udobje, ki vključuje tako udobno vožnjo, popolne sedeže, udobnost bivanja, svetlobo kot prioriteto, odlagalne površine in vzmetenje, tehnologijo ter napredne sisteme za pomoč pri vožnji.

A če bi morali izbrati dve stvari, ki Citroën še posebej zaznamujeta, bi izpostavili udobje in vzmetenje, zaradi katerega mnogi radi rečejo, da na cesti lebdi kot leteča preproga.

Ni jih malo, ki Citroënov avtomobil DS, pri nas poznan predvsem pod vzdevkom žaba, razglašajo za najlepšega vseh časov.

Nešteto izumov in inovacij

Ni skrivnost, da je bil Citroën skozi zgodovino namenjen širšim množicam, posebnega pa ga dela tudi pridih prestižnosti. Tisti malo starejši znajo povedati, da so tako nekoč kot tudi danes Citroëne vozili vsi, od kmetov do ministrov.

Mnogi radi pozabijo, da je ravno francoski avtomobilistični gigant v svojih 100 letih obstoja vpeljal številne nove tehnologije in funkcije, s katerimi je potniški prostor vseh njegovih modelov čim bolj udoben in hkrati eleganten.

Pod črto: Citroën je skozi zgodovino dajal številne zanimive avtomobile, nešteto izumov ter inovacije, ki jih uporabljamo še danes in jih več kot tri četrt stoletja po njihovi predstavitvi številni proizvajalci še vedno vgrajujejo v nove avtomobile.

"Citroëni s svojim edinstvenim oblikovanjem in vzornim udobjem še dandanes vnašajo svež veter v svet avtomobilizma," poudarja Linda Jackson, danes generalna direktorica Citroëna.

In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno: Citroën se med drugim ponaša tudi z uradno najboljšim avtomobilom 20. stoletja.

Citroën DS

Kdor enkrat vozi Citroëna, vedno vozi Citroëna!

Na kaj pa vi pomislite, ko beseda nanese na Francijo? Na vina, parfume, Eifflov stolp? Ali pa je vaša prva asociacija na deželo galskih petelinov legendarni Citroënov kabriolet 2 CV - po domače spaček? Zlasti pri nas teh ni malo, saj ljubiteljev omenjenega Citroënovega vozila gotovo ne manjka. In kaj ga dela tako posebnega? Gotovo zvestoba, ki je pri tej francoski znamki resnično opazna. Kdor enkrat vozi Citroëna, vedno vozi Citroëna!

Citroën ima v Sloveniji zaradi kultnih modelov, kot sta spaček in diana, in tudi bolj novodobnih modelov veliko privržencev različnih generacij. V Sloveniji obstaja veliko družin, kjer se ljubezen do francoskega proizvajalca kaže iz generacije v generacijo.

V prihodnjem mesecu bomo na našem portalu predstavljali njihove zgodbe. Zgodbe zanesenjakov, ki dejansko živijo in udejanjajo sen ustanovitelja znamke Andreja Citroëna, za katerega je znano, da je želel, da bi bile prve tri besede (francoskih) otrok mama, papa in Citroën. Nedvomno, ljubitelji znamke pri nas bodo letos prišli na svoj račun.

Tokrat v prispevku pišemo o nekaterih najbolj odmevnih dogodkih iz pestre zgodovine francoskega proizvajalca avtomobilov ter o nekaterih znamenitih Citroënovih modelih, ki so zaznamovali posamezno desetletje.

Type A 10 HP, ki ga je Citroën začel tržiti leta 1919, bo za vedno ostal zapisano v zgodovini kot prvo francosko vozilo v zgodovini s serijsko proizvodnjo.

Če želimo vsaj deloma Citroënovo zgodovino postaviti v kontekst, se moramo vrniti v leto 1878. Tistega leta, natančneje petega februarja, se je namreč rodil ustanovitelj znamke André Citroën.

Kot uradni datum ustanovitve podjetja Citroën velja 11. april 1919, že sedmega julija istega leta pa je na cesto zapeljal prvi avtomobil. Ostalo je zgodovina - sloves o udobju Citroënovih avtomobilov se je kmalu razširil daleč onstran meja Francije.

Ste vedeli? Foto: Citroën Leta 1901 je André Citroën odpotoval na Poljsko, kjer je kupil patent za dvojno vijačno rezalno orodje za mletje. Navdih za logotip je našel v narobe obrnjenem zobniku oziroma dveh navzgor poudarjenih zobnikih, ki sta bila del njegovega patentiranega dvojnega vijačnega orodja. Tako kot pri drugih znamkah se je tudi pri Citroënu logotip skozi leta spreminjal. Najbolj se je spremenil leta 1959, povsem modernizirali pa so ga leta 1985. Zadnja sprememba se je zgodila leta 2009 in takšen logotip je viden na vseh najnovejših modelih.

Legendarni 2CV, "spaček"

Pa si je André Citroën leta 1919, ko je proizvedel svoj prvi avtomobil, sploh mogel predstavljati, da bodo njegova vozila še sto let kasneje vozila po cestah? Čemu lahko pripišemo tako dolgo življenjsko dobo?

Denis Huille, produktni vodja Citroën Heritage, ki vodi kolekcijo Citroën, v zvezi s tem pojasnjuje: "André Citroën si je ambiciozno prizadeval, da bi vozilo približal ljudem. Želel je razviti vozila, ki bi bila pri ljudeh priljubljena, vsem dostopna in pripravljena za rabo, kar je bila za tiste čase prava noviteta. Da bi mu to uspelo, je nenehno stremel za uporabnimi novostmi, s katerimi bi mu zares uspelo ugoditi pričakovanjem širše javnosti. Vsako novo vozilo je moralo imeti svoj skupek novosti in novih tehnologij, med katerimi so bile sicer tudi take, ki jih ni sam izumil, jih je pa približal ljudem."

Udobje, užitki v vožnji in varnost, vse po zelo dostopni ceni - Citroën ni nikoli ovrgel te svoje miselnosti, ne glede na preobrate v njegovi dolgi zgodovini.

Diana, izdelana leta 1967.

V uredništvu izpostavljamo sedem avtomobilov, ki so še posebej zaznamovali posamezno obdobje.

Type A 10 HP, ki ga je Citroën začel tržiti leta 1919, bo za vedno ostal zapisan v zgodovino kot prvo francosko vozilo s serijsko proizvodnjo. Type A je bil opremljen z revolucionarnim sistemom vzmetenja na osnovi obrnjenih eliptičnih vzmeti, ki so na podlagi svojih nastavitev usklajeno delovale druga glede na drugo, tako da blažilniki niso bili potrebni. Že v tistem času je Citroën privedel vožnjo in lego na cesti na višjo raven udobja.

Vozilo je poželo tako izjemen uspeh, da so na njegovi osnovi leta 1921 razvili še model B2, ki je dosegel hitrost 73 kilometrov na uro, in zatem še modele Types B10, B12 in B14. Medtem so ga prilagodili potrebam modernega sveta, ki je bil v nenehnem gibanju, ter ponudili izvedenke taksi, reševalec in dostavnik.

24.093 proizvedenih primerkov 810 kg teža 1,41 m širine 4 m dolžine 65 km/h najvišja hitrost

Najnovejši "torpedo", ki je sledil istim načelom kot Type A, je imel v primerjavi z njim bolj kompaktno zasnovo in je bil usmerjen na mlajše kupce.

Vozilo s koničastim zadnjim delom je imel v najbolj slavni izvedenki tretji zadnji sedež, nameščen na sredini kabine, po katerem je model upravičeno dobil svoje ime Trèfle (triperesna deteljica).

80.759 proizvedenih primerkov 3,20 m dolžine 555 kg pri praznem vozilu 60 km/h najvišja hitrost 3-stopenjski ročni menjalnik

To je bil zadnji model, ki ga je André Citroën lansiral še pred svojo smrtjo. Kot pravi koncentrat inovacij je postal navdih za celotno avtomobilsko industrijo. Prvo vozilo z enodelno karoserijo iz množične serijske proizvodnje je bilo opremljeno z motorjem na nihajnih nosilcih, ki so zmanjšali vibracije, in s hidravličnimi zavorami.

Vozilo je nudilo povsem nove užitke v vožnji. Iz njega so izpeljali številne izvedenke, model iz leta 1954 pa so opremili celo s hidropnevmatskim vzmetenjem na zadnjih kolesih, ki je ponujalo še nikoli videno raven udobja. Z njegovo proizvodnjo, ki je dosegla skoraj 760 tisoč primerkov vseh modelov skupaj, so prenehali leta 1957.

7.000 proizvedenih primerkov modela 7A 4,45 m dolžine 900 kg pri praznem vozilu 100 km/h najvišja hitrost

Šestega oktobra 2018 je minilo natanko 70 let od prve uradne predstavitve kultnega Citroëna 2 CV - pri nas bolj znanega pod imenom spaček. Legendarni francoski avtomobil je osvojil številna srca tudi po nekdanji Jugoslaviji, kjer se je vse do danes ohranilo lepo število vozil.

Zasnovan je bil kot vozilo, ki ponuja "štiri kolesa pod dežnikom", poleg tega pa je bil tudi izjemno cenovno ugoden, tako za nakup kot tudi vzdrževanje, in je za tiste čase potrošil malo bencinskega goriva. Vsi ti številni argumenti so modelu 2 CV zagotovili takojšen, vendar dolgotrajen uspeh, saj so ga tržili vse do julija 1990.

3.868.634 proizvedenih primerkov 2 do 3 konjske moči, odvisno od modela 500 kg teža 65 km/h najvišja hitrost 42 let trženja

Citroën DS je bil priljubljen Citroënov avtomobil iz šestdesetih let z vzdevkom žaba. Danes ta avtomobil na cesti le redko opazimo, čeprav včasih na naših cestah ni bil le občasen gost. Še danes velja žaba za enega najlepših avtomobilov vseh časov.

Zunanjost modela DS je očarala z aerodinamičnimi linijami. Notranjost pa je bila neverjetno luksuzno opremljena. S tehnološkega vidika je predstavila številne inovacije, kot na primer servovolan in kolutne zavore. Pri tem pa ne smemo pozabiti na hidropnevmatsko vzmetenje na prednjih in zadnjih kolesih, ki si ga je za vedno zapomnil prav vsak potnik vozila DS. Tekom 20 let proizvodnje je bilo večkrat izboljšano in je prestalo več oblikovnih prenov.

1.456.115 proizvedenih primerkov 4,87 m dolžine 1.310 kg teža 178 km/h najvišja hitrost

CX, ki je bil lansiran na avtomobilskem salonu v Parizu leta 1974, je poosebljal nova znamkina načela visokega razreda. Njegova aerodinamična oblika in tekoče linije so bile natanko tako privlačne kot njegove številne inovacije: brisalnik stekla z eno metlico, števec hitrosti in merilnik vrtljajev na vrtečem valju, konkavno zadnje steklo ... Vsem tem kakovostnim lastnostim sta se pridružila še pogon na prednji kolesi in hidro pnevmatsko vzmetenje, zaradi česar si je prislužil naziv avto leta 1975.

Za Citroën CX mnogi rečejo, da je bil duhovni naslednik legendarne žabe. V svojih časih je veljal za izjemno napredno vozilo, ki so si ga pomembneži pogosto omislili za protokolarne namene. Skozi izredno dolgo življenjsko obdobje, izdelovali so ga od leta 1974 do 1991, je Citroën vozilo vseskozi nadgrajeval s posebnimi izvedbami in tehničnimi dodatki.

1.042.460 proizvedenih primerkov 4,63 m dolžine 174 km/h najvišja hitrost 17 let trženja

Vozilo je bilo predstavljeno na mednarodnem avtomobilskem salonu v Ženevi leta 2005 kot avtomobil visokega razreda z zgradbo limuzine, katere prestižni elementi se prepletajo z udobjem in varnostjo.

Estetske podrobnosti in stilski elementi tega vozila, ki se je močno zgledovalo po modelu CX, pa so bili v resnici predstavljeni že leta 1999 s konceptnim vozilom C6 Lignage. Novi C6 je ob začetku trženja razkril tudi dve pomembni inovaciji, in sicer najnovejšo nadgradnjo vzmetenja Hydractive za optimalno udobje in prikaz podatkov v višini oči na vetrobranskem steklu, tako da vozniku ni bilo treba pogleda odmakniti s cestišča. Njegova proizvodnja se je zaključila decembra 2012.

23.384 proizvedenih primerkov 4,91 m dolžine 1,46 m višine 230 km/h najvišja hitrost

Citroën je lani javnosti predstavil evropsko različico novega SUV C5 Aircross, s čimer nadaljuje svojo mednarodno ofenzivo v segmentu športnih terenskih vozil. Ta SUV nove generacije je najnovejši ambasador znamke. Vozilo, ki je v prodajne salone zapeljalo februarja, je nastalo po navdihu pričakovanj kupcev in se ponaša z edinstvenimi in izraznimi značajskimi potezami.

Po želji prilagodljivi model ponuja neprimerljivo udobje v svoji kategoriji po zaslugi inovacije, ki izhaja iz Citroënovih izkušenj s področja avtomobilskih tekmovanj. To je vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, ki ustvarijo občutek leteče preproge, saj absorbirajo vse nepravilnosti na cestišču. Med sistemi za pomoč pri vožnji in sistemi za asistenco Citroëna C5 Aircross najdemo tudi sistem Highway Driver Assist, ki vozniku omogoča, da nad hitrostjo 30 kilometrov na uro delno preda nadzor nad vožnjo svojemu vozilu in ga zadrži na voznem pasu. To je prvi korak do polsamodejne vožnje.

20 tehnologij za pomoč pri vožnji 6 tehnologij za vzpostavitev povezave 30 barvnih kombinacij zunanjosti 4,5 m dolžine 1,67 m višine

Številni dogodki v čast stoletnici

Pri Citroënu bodo letos v Sloveniji pripravili številne dogodke, s katerimi bodo počastili spomin na znamko in njenega ustanovitelja Andreja Citroëna. Vizionarja, ki je med drugim poskrbel za osvetlitev Eifflovega stolpa.

Omeniti velja predvsem dogodek, ki bo potekal v četrtek, 13. junija, v Ljubljani. Sto let po tem, ko je Andre Citroën predstavil svoj čisto prvi avtomobil, Citroën Type A, se bo na Stritarjevi ulici in na Prešernovem trgu v Ljubljani zbrala pisana druščina več kot 30 vozil slovenskih lastnikov in članov Citroën kluba Slovenije.

Ob praznovanju 100-letnice je Citroën sicer predstavil tudi posebno serijo vozil Citroën Origins. Na voljo so štirje modeli vozil: C3, SUV C3 Aircross, C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer.

Različice, ki so na voljo od marca 2019 dalje, so nastale v počastitev 100 let ustvarjalnosti in drznosti. Vsak model je na voljo v treh barvah karoserije, ki je hkrati šik in preudaren: črna, bela, siva. Modeli posebne serije se od redne prodajne linije razlikujejo po grafičnih elementih Origins v bronasti barvi.

Posebna serija Origins obeležuje praznovanje stoletnice drzne in vizionarske blagovne znamke, tako da sledi velikim uspehom in glavnim prelomnicam v zgodovini, od leta 1919 do danes. Vsak model posebne serije je povezan s starodobnim modelom Citroën in si z njim deli značilno skupno točko: gibčnost, personalizacijo, udobje, avanturizem ali družinska potovanja.

Z aprilom bodo spremembe doživeli tudi prodajni saloni, ki bodo odeti v nove barve, vsak izmed njih pa bo opremljen z enim primerkom vozila iz preteklosti.

Ob častitljivi obletnici so pri Citroënu pripravili izjemno domiseln interaktivni spletni muzej, kjer lahko resnično dodobra izkusite vsako vozilo. Za posamična vozila lahko preizkusite celo zvok značilnega vžiga, smerokaza in mnogo drugih uporabnih reči. Pri Citroënu so se posebej vzorno potrudili tudi z angažmajem in interakcijo z uporabniki. Tako lahko na primer lastniki različnih Citroënov iz vsega sveta delijo svojo fotografijo in zgodbo na zemljevidu.

S 360-stopinjskim pogledom lahko pogledate zunanjost in notranjost več kot 50 ikoničnih modelov, ki so pripomogli k snovanju legende o Citroënu. Od starodobnih vozil, kot je Citroën Type A, do tistih, ki danes krepijo ime blagovne znamke, z njihovimi dirkalnimi avtomobili in njihovimi konceptnimi avtomobili, odkrijte vsa legendarna vozila, ki pišejo zgodovino Citroëna in osvetljujejo njeno prihodnost.