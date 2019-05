FOTO in VIDEO: Slovenski par, ki je s starodobnikom prepotoval Evropo

"S Citroënom si upam iti kamorkoli. Zaradi ljudi, druženja, preprostosti mehanike. Avtomobili s preveč računalniške tehnologije mi preprosto niso pri srcu. Jaz pravim tako – avtomobil mora biti vsaj polnoleten. In to so moji citroëni. Saj imajo tudi novodobni gotovo svoje prednosti, a sam sem mogoče malo starokopiten glede tega."

To so besede Aleš Kržana, ljubitelja Citroëna, ki smo ga obiskali v Dobovi. Tam nas je sprejel skupaj s svojo partnerico Nino Demšar, ki ni nič manjša navdušenka nad Citroënovimi vozili.

Citroënovi stoti obletnici smo se s časovnim strojem podali na odkrivanje bogate zgodovine francoske avtomobilske znamke. Najprej smo se podali v osrčje Prlekije, v Ljutomer, kjer sta nas Aleš in Anton Krajnčan sprejela, kot je v teh krajih navada – z odprtimi rokami, gostoljubno in dobrosrčno. Nič drugače nas nista sprejela Bojan Perko v osrednjem delu Slovenije in Aleš Mlinar - Gashy na Gorenjskem. Teh pri nas gotovo ne manjka. V čast jubileju

BX 1982 - leto izdelave 4 cilindri v ravni vrsti 950 kilogramov 2.315.739 proizvedenih avtomobilov 90 konjskih moči pri 6.000 vrtljajih na minuto 176 kilometrov na uro

Vse se je začelo leta 2012

Nina in Aleš spadata med bolj sveže Citroënove navdušence. Njuna zgodba s francosko avtomobilsko znamko in ljubeznijo do francoskih vozil se je začela leta 2012, ko sta bila povabljena na prvomajsko srečanje Citroën kluba Slovenije. Rekla sta si, da bo to lep dopust. Potem sta v klubu ostala in se začela družiti z drugimi ljubitelji. Tako je tudi rasla ljubezen do avtomobilov.

BX - splet naključij, a vozilo bo ostalo pri hiši

Njun prvi Citroënov avtomobil je bil BX, ki najprej ni bil na vrhu njunega seznama želja. Prav nasprotno. Splet naključij pa je pripeljal do tega, da se je leta 2014 ravno BX znašel na njunem dvorišču. V pravzaprav sta iskala serijo A, spačka, diano ali kaj drugega. BX bo pri hiši ostal tudi v prihodnje. Ker sta ga vzljubila in ker sta z njim ustvarila že mnogo lepih spominov ter zgodb.

"Midva nikoli nisva silila v neki avto. Rekla sva si, ko bo, bo, nato je prišel BX. Prej sva vozila avtomobile drugih znamk. BX najprej nobenemu ni bil všeč, res so naju splet okoliščin in različni prijatelji pripeljali do tega, da sva ga nazadnje le kupila. Za 75 evrov. Prevoženih je imel 55 tisoč kilometrov. Od leta 2014 zanj skrbiva, ga negujeva in potujeva z njim. Ko sva ga šla pogledat, je bil rožnate barve, nato sva ga spolirala v rdečo. Vanj sva vložila okoli 2.500 evrov," razloži Nina Demšar.

"Bilo je nekaj preklinjanja pri sami obnovi, ampak vse v mejah normale. Mislim, da je to nekaj čisto običajnega glede na starost. Res je, da si ga na začetku nisva najbolj želela, ampak je tudi meni prirasel k srcu," pove Aleš Kržan.

Na Portugalsko in do Črnega morja

Leta 2017 sta se zaljubljenca odpravila na prvo daljše potovanje z BX, in sicer na Portugalsko, kjer je bilo svetovno srečanje lastnikov citroënov, ki je trajalo 14 dni. Na srečanju je bil samo en tovrsten BX, njun. Naredila sta 6.501 kilometer, na poti nazaj pa kupila še xsaro, ki jo imata za vsakodnevno uporabo. Vsega skupaj sta z BX sicer prevozila 25 tisoč kilometrov.

Na drugem daljšem potovanju sta bila s xsaro v Romuniji. Prepotovala sta ves Balkan, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Albanijo, Makedonijo, Romunijo, Bolgarijo, pot pa sta končala v Srbiji. Še posebej priporočata Romunijo, ki se jima je zdela izredno zanimiva, žal jima je samo, da tam nista preživela več časa.

"Na teh potovanjih midva ne zapletava stvari. Najprej si narediva okviren načrt, kje se bova peljala, nato nekaj dodava, nekaj pa odvzameva. Midva potrebujeva zgolj drug drugega, avto, ki dela, in pa kakšen šotor. Vedno se zgodi ogromno stvari, dobre dogodivščine, dobre avanture, ogromno pozitivnih ljudi spoznaš, izmenjuješ si izkušnje," razloži Nina Demšar.

Citroën jima je odprl svet

Kot pravita, jima je Citroën na neki način odprl vrata v svet. Kar zadeva izlete in potovanja, sta bila prej večinoma omejena na hrvaško obalo, niti na misel jima ni prišlo, da bi z avtom prepotovala 3.000 kilometrov.

"Citroën mi pomeni način življenja, druženje. Kup ljudi sva spoznala zaradi Citroëna. Imava ogromen krog ljudi, ki jih imava rada in ki imajo radi naju. Ljudi, s katerimi se družimo in smo povezani ravno zaradi Citroëna. Citroën nas povezuje," razmišlja Nina Demšar.

Letos se bosta odpravila tudi v Francijo, na dogodek, ki je posvečen stoletnici Citroëna. "Dvesto let bova namreč težko dočakala (smeh, op. p.)," pove Aleš Kržan in doda: "S Citroënom greva na potovanje brez skrbi. Če se že kaj pripeti, pa imamo lastniki citroënov po Evropi za to vedno rešitev. Imenuje se APUA help. Če se ti kaj pripeti v drugi državi, bo tamkajšnji citroënar vedno priskočil na pomoč. Še ena vez, ki dela Citroën tako poseben. Mislim, da tega nima nobena druga avtomobilska znamka."

Kdo je boljši voznik?

In kdo od njiju je na potovanjih ponavadi "šef" za volanom? "Na Portugalskem je vozil Ali, lani, ko sva šla s xsaro v Romunijo, pa sva se izmenjavala. Na BX je Aleš bolj občutljiv, pravi, da ne znam voziti. Je pa zanimivo, da na različnih srečanjih nagrade za dobro vožnjo dobivam jaz, ne on (smeh, op. p.)," razmišlja Nina Demšar.

Aleš odgovarja: "Veste, kako je, kar zadeva vožnjo mene in Nine - vsak zase misli, da vozi kot Schumacher. Sam si tudi pripraviš najboljši sendvič. Moram pa priznati, da ima Nina za sabo kar nekaj kilometrine in da v redu vozi. Je pa v moškem egu pri vseh to, da smo boljši vozniki kot ženske (smeh, op. p.)."

Preprostost mehanike, vzmetenje, udobje …

Alešu je pri starejših avtomobilih najbolj všeč preprostost mehanike. "Da lahko marsikaj postoriš sam in da ti ni treba okoli iskati dragih strokovnjakov. Tudi nadomestne dele se načeloma lahko dobi, nekaj sicer iz tujine. Pri splošnem Citroënovem razvoju cenim predvsem hidropnevmatsko vzmetenje. Pri novejših so mi najbolj všeč tehnologija novega vzmetenja, udobnost, relativno ugodne cene, oblika. Ne vem, ali se bom sploh še kdaj zanimal za kakšen drug avtomobil."

Kaj pa SUV? Raje bi klasične limuzine!

O novejših SUV-modelih je njegovo mnenje tako pozitivno kot malo negativno. "Gotovo so vedno bolj priljubljeni in vedno bolj v trendu. Sam sicer menim, da se vse preveč obrača v SUV. Ni več klasičnih limuzin, kot so bili C5, xsantia, XM. Menim, da bi morali takšne avtomobile še delati," pove.

Vpadljiv dizajn

Tudi Nina Demšar pri Citroënu najbolj ceni udobje. Še posebej izpostavlja obliko in dizajn. "Vedno naredijo nekaj novega, nove tehnologije, ki jih drugi sploh nimajo. Všeč so mi oblike, avtomobili so krasni, posebni. To je tisto, kar me pritegne. Ne predstavljam si, da bi izbrala kakšno drugo znamko," razloži. Aleš in Nina Demšar imata poleg BX in xsare še diano, ki pa jo trenutno še obnavljata.

"Kot da bila stara pet let"

In kako na njuno strast gledajo preostali družinski člani? "Preostali družinski člani naju pri vsem tem podpirajo. Sicer nama včasih rečejo, da sva malo nora, ker hodiva na tako dolge poti s starejšim avtomobilom. Iz Portugalske sva morala vseskozi javljati, da je z nama vse v redu, kot da bi bila stara pet let (smeh, op. p.). Sami so navajeni malce drugače, a nič hudega," pove.

Kaj pa skrite želje?

Pa bosta kmalu Citroënovo floto dopolnila tudi s kakšnim drugim vozilom? "Moja prva želja je zagotovo Citroën SM, toda to je takšna želja, za katero bi verjetno moral dobiti kakšen milijonček na sedmici. Med realnimi in skritimi željami pa bi še posebej izpostavil Citroënovo žabo, pa CX ali GTI. Nekaj, kar ima hidravlično vzmetenje. Nekdo, ki je poskusil peljati hidravlični avto, bo že vedel, da je to kot lebdenje med oblaki. Mogoče pa bom imel kdaj tudi Citroënovega pujsa. Če bo služba tako narekovala in če bom kdaj prodajal kakšne sendviče (smeh, op. p.). Nikol se ne ve. Naslednji avto bo v glavnem C3 ali C3 Aircross. Mogoče Cactus. Gotovo v bližnji prihodnosti," pove Aleš.

Nina Demšar pa si že od nekdaj želi spačka. "Moj najljubši avtomobil je spaček, še vedno si ga želim. Upam, da se mi bo kdaj želja izpolnila. Najin naslednji avto bo C3 za vsakdanjo uporabo," pove. Bo že držalo, če tako reče lepša polovica.

Zaradi Citroëna se imava še bolj rada

Spaček, BX, diana, žaba, SM … Kakorkoli že, za konec le še nasvet Nine Demšar: "Kar zadeva krepitev zveze, vsakomur priporočam dobro potovanje, star avto, šotor. Okrepi zvezo. Nimaš se časa prepirati. Moraš biti z glavo pri stvari. Midva se imava zaradi Citroëna še bolj rada!"

Sto let legend Ob praznovanju 100-letnice Citroën predstavlja posebno serijo vozil Citroën Origins. Na voljo so štirje modeli vozil: C3, SUV C3 Aircross, C4 SpaceTourer in Grand C4 SpaceTourer. Različice, ki so na voljo od marca 2019, so namenjene počastitvi 100 let ustvarjalnosti in drznosti. Ste pripravljeni odpotovati skozi čas? S Citroën Origins odkrijte 360-stopinjski pogled na zunanjost in notranjost več kot 50 kultnih modelov, ki so pripomogli k snovanju legende o Citroënu. Od starodobnih vozil, kot je Citroën Type A, do tistih, ki zdaj krepijo ime blagovne znamke. Z našimi dirkalnimi in konceptnimi avtomobili odkrijte vsa legendarna vozila, ki pišejo zgodovino Citroëna in osvetljujejo njegovo prihodnost. Zapeljite se skozi zgodovino.

