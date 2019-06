V središču Ljubljane na ogled postavili te legende

Letos blagovna znamka Citroën praznuje 100 let. V čast jubilejni Citroënovi stoletnici je včeraj v Ljubljani potekala razstava Citroënovih starodobnikov. Junija 1919 je namreč na ulice Pariza zapeljal prvi Citroënov model v zgodovini (Type A). Vozila so predstavili v urbanem okolju, v središču naše prestolnice. Podobno kot so pred 100 leti v središču francoske prestolnice začeli pisati unikatne zgodbe, ljudje po svetu pa z njimi najlepše spomine.

Citroën, mednarodna avtomobilska tržna znamka za širok krog potrošnikov, že od leta 1919 goji drznost in kreativnost. Citroëni, ki se od drugih avtomobilov razlikujejo po značilnem oblikovanju, udobju in tehnologijah, vnašajo svež veter v avtomobilski svet.

Francoski avtomobili imajo francoski šarm. So kakovostni, udobni in všečni. Imajo bogato, lepo in dolgo zgodovino. Le ozrite se po slovenskem voznem parku in videli boste, da Slovenci to znamo ceniti. In ne samo mi, tudi širši evropski, globalni prostor.

Več kot samo avtomobilska znamka

Proslavitev stoletnice Citroëna je več kot proslavitev znamke. To je edinstvena priložnost za počastitev ljudske ikone, simbola drznosti, kreativnosti in življenjskega stila na francoski način po vsem svetu, kar velja tako za njegova legendarna kot tudi novodobna vozila, edinstveno reklamno oglaševanje in dosežke v avtomobilskem športu.

To je proslavitev stoletnice znamke, ki se že od nekdaj in povsem osredotoča na človeka ("people minded brand") oziroma znamke, ki jo od nekdaj navdihujejo ljudje in njihovi življenjski stili ter hkrati navdihuje druge znamke in vse generacije po svetu.

Citroën je ljudska znamka v najbolj plemenitem smislu besede, katere glavni vir navdiha so ljudje in njihov način življenja. Njene nazore poosebljata slogan znamke "Inspired By You" in tudi edinstvena izkušnja, ki jo daje svojim strankam.

Razstavljenih 30 legend

Vsi poznamo koga, ki je imel ali pa še celo ima v lasti spačka, diano ali žabo … Le redkokdaj pa doživimo priložnost, ko si lahko javnost ali naključni mimoidoči ogledajo tako število starodobnikov na enem mestu, s katerimi se lahko tudi marsikdo poistoveti in podoživi svojo preteklost. Na lep, sončen četrtek, se je v središču prestolnice ponudila edinstvena priložnost.

Na priložnostni razstavi so bili predstavljeni modeli, ki so predstavljali mejnike v zgodovini znamke. Razstavljenih je bilo 30 Citroënov, ki so so last zbirateljev in članov kluba Citroën Slovenije. Med njimi so bili tudi tako legendarni, kot so diana, spaček, Ami, Visa, Mehari, BX, pa tudi predsedniški DS in Traction Avant in kultni pujs …

Dva izmed številnih ljubiteljev Citroëna, ki so se udeležili razstave: Drago Ternovšek (desno) in Janez Potokar (levo).

"Niti enkrat nas niso pustili na cedilu"

A če mislite, da so starodobniki namenjeni le še pogledom in občudovanju, se pošteno motite. Citroënove legende so tudi dandanes še kako vozne.

Drago Ternovšek, eden izmed ljubiteljev znamke in lastnik Citroënovega starodobnika, spačka: "Enostavno, neopisljivo. Težko je z besedami opisati občutke, ko se enkrat usedeš v starodobnika in se z njim odpraviš na pot."

Teh pri njem in njegovi družbi ne manjka. S prijateljema Jožetom Čehom in Janezom Potokarjem, ki si sicer lastita legendarni žabi, se namreč vsako leto skupaj s partnericami odpravijo na pot po Evropi. Nazadnje so se pred mesecem dni odpravili po Romuniji, Grčiji, Albaniji, Turčiji. "Samo na tej poti smo v slabem mesecu prevozili 6.000 kilometrov. Vedno je bilo krasno, popolno, tako sama pot kot različni cilji, lokacije, ki jih obiščemo. Smo nekako spontano organizirani. Starodobniki nas v vseh teh letih na različnih potovanjih niti enkrat niso pustili na cedilu," pripoveduje.

Kakovost, ki ji ni para, tako pri tistih starejših kot tudi novodobnih modelih.

Direktor znamke Citroën v Sloveniji Filip Koren (levo) ter vodja francoskega koncerna PSA Peugeot Citroën v Sloveniji generalni direktor P Automobil Import d.o.o. in C Automobil Import d.o.o. Jožko Tomšič (desno).

Na domiselni in simpatični razstavi sta poleg ljubiteljev znamke z vseh koncev Slovenije svoje vtise in misli z nami delila tudi ključna moža francoske avtomobilske znamke pri nas - direktor znamke Citroën v Sloveniji Filip Koren ter generalni direktor P Automobil Import d.o.o. in C Automobil Import d.o.o. Jožko Tomšič.

Marsikdaj tvegane, a pravilne odločitve

"100 let je vsekakor pomembna in častitljiva obletnica v življenju katerekoli znamke. Konec koncev to dokazuje kakovost, da imajo ljudje znamko radi, da se je znamki uspelo ljudem približati, da je iz majhnega podjetja nastala mednarodna, globalna znamka, prisotna na vseh celinah," je častitljivo obletnico komentiral Filip Koren.

"Če pogledamo zgodovino, je bila skoraj vsaka sprejeta odločitev vodstva pravilna. Čeprav se je včasih na prvi pogled zdela napačna. Prav s to prizmo avantgardnosti, ki jo ta znamka dejansko ima, inovacijami, ki so bile za svoje čase res neverjetne, lahko vidimo, da je Citroën ustvaril ikone, ki jim še danes ni para," ocenjuje Jožko Tomšič.

Vizionarska blagovna znamka od nekdaj prodira v prihodnost avtomobilizma in ponuja inovativne rešitve.

Tudi slovenska znamka

Ko so na naših cestah kraljevali spački, diane in druge Citroënove legende, je bil direktor znamke Citroën v Sloveniji, Filip Koren, še v vrtcu. Se pa tega obdobja vsekakor dobro spominja. "Ah, seveda (smeh, op. p.). Spačkov se spominjam tudi iz filma Žandar iz Saint Tropeza (smeh, op. p.). Pa tudi ogromno znancev, sosedov je imelo te avtomobile. Citroën je zaradi proizvodnje avtomobilov v koprskem Cimosu tudi slovenska znamka, kakorkoli obrneš," zatrjuje.

Obema je poleg spačka posebej ljub starodobnik tudi diana in pa Citroën DS. "Spaček in diana imata podobno zasnovo. Kasneje je prišel GS, pa DS, ki je bil vsekakor popolnoma revolucionaren avtomobil. Še danes beleži zavidanja vredne prodajne številke. Zanimiv je bil tudi Mehari, predvsem z vidika drugačnega pristopa do končnih uporabnikov. Starodobnika sicer sam nimam. Za zdaj (smeh, op. p.). Gotovo se bo to prej ali slej spremenilo," razloži Filip Koren, ki sicer za vsakdanjo uporabo vozi Citroën C5 Aircross.

Je pa po novem lastnik starodobnika tudi Jožko Tomšič, ki je ponosen lastnik legendarne žabe. "Imam ga za dušo in srce," zatrdi.

Stalnica – udobje in inovativnost

Kateri mejniki pa so po njunem najbolj zaznamovali bogato zgodovino znamke? "Izpostavil bi predvsem aerodinamično obliko. Za tiste čase je bilo to nekaj nedojemljivega. Omenil bi še hidravlično vzmetenje in pa jasno – udobje," ocenjuje Jožko Tomšič.

"Naj se sliši še tako obrabljeno, ampak dejansko sta bila udobje in inovativnost vseskozi stalnica. Udobje je tisti ključni element, ki mu je ostala znamka vdano zvesta skozi zgodovino. Tako bo tudi v prihodnje. Kdor je enkrat sedel v Citroënu, bo že vedel," odgovarja Filip Koren in doda: "Mejnikov je bilo resnično veliko, da se jih interpretirati na dolgo in široko. Prvi mejnik je bil seveda leta 1919, ko je bila znamka ustanovljena. Drugi leta 1922, ko je Citroën naredil avto, ki je prvi prečkal Saharo. Kamele so za to potrebovale pol leta, Citroën pa dobrih 20 dni. Kot naslednji mejnik bi izpostavil leto 1955, ko so v Parizu predstavili DS, žabo, boginjo. Dejansko je ta avto še kako upravičil svoj sloves, na njegovi izdelavi je znamka vrsto let gradila svoj ugled."

Novodobne legende

V novejši zgodovini Koren sicer izpostavlja tudi leto 2016, ko je bila lansiran novi C3. "To je bil Citroën, ki je pokazal, v kakšni smeri se bo izoblikovala prihodnost. Sledili so C3 Aircross, pa novi C4 Cactus, C5 Aircross, novi Berlingo. Vsa ta vozila imajo izredno prepoznaven slog," ocenjuje.

In kateri izmed Citroënovih novodobnikov ima še posebej potencial za status bodoče legende? "Izpostavil bi predvsem Picassoja," meni Tomšič. "Gotovo novi C4 Cactus, ravno zaradi vzmetenja, pa C3, zaradi tega, ker je bil prvi, ki je oral ledino novega sloga, ter gotovo tudi Berlingo, ki je sploh v našem prostoru izredno priljubljen," odgovarja Filip Koren.

A zakaj ravno Berlingo? "Če gledam s svojega vidika, lahko to čisto racionalno zagovarjam. Berlingo je dejansko "best buy", kar se tiče vidika dostopnosti in uporabnosti v Sloveniji. Tu protiargumentov ni. Odkar je bil prvič lansiran, si je ta sloves zgradil upravičeno. Ta segment se danes imenuje tudi Berlingov segment," odgovarja Koren.

"Avto mora imeti dušo"

In kaj sploh pomeni avtomobil direktorju znamke Citroën pri nas? "Na avto gotovo ne gledam kot na neki statusni simbol. Je pa avto dobrina, ki mora imeti svojo dušo. Najbolj pomembne so mi vozne lastnosti, kako se obnaša, odreže na cesti. Navsezadnje avto vseeno ni samo sredstvo, ki te pripelje od točke A do B. Posebej pa cenim tudi notranjo opremo. Boljša je, večji je užitek v vožnji, večje je udobje, vožnja je lažja, pa tudi pot hitreje mine. Tukaj bi izpostavil tudi ozvočenje. Brez tega ne bi mogel. Glasba mi na poti izredno veliko pomeni. Glasba človeka sprošča, hkrati pa tudi vožnja. Če je to dvoje povezano, toliko bolje. Višek užitka," razmišlja Filip Koren, ki sicer v povprečju na mesec prevozi okoli okoli 4.000 kilometrov.

Kaj bo prinesla prihodnost?

Kaj pa prihodnosti? Bo klasična vožnja z avtom v daljni prihodnosti postala nekaj takšnega, kot so danes vinilne plošče – stvar nostalgije in posebnega užitka?

"Trenutno se veliko govori o elektrifikaciji in hibridnih avtomobilih. Trend se ne more obrniti čez noč. Gre pa gotovo za zametke neke nove revolucije, ki se dogaja mogoče na vsakih 100 let. Pri nas je lastništvo še vedno prioriteta. Se pa seveda pojavlja trend najema, a še vedno je ta zelo majhen. To se v prihodnosti lahko spremeni, a ne čez noč. V bližnji prihodnosti ne gre pričakovati večjih sprememb," odgovori Jožko Tomšič.

"Iskreno, elektrifikacija avtomobilov bo postala realnost takrat, ko bo prisotna tudi politična volja. Če bi se to zgodilo danes, čez noč, seveda ne bi šlo, saj Slovenija nima niti ustrezne infrastrukture. Je pa seveda ogromno uporabnih tehnologij, ki so se v zadnjih letih popolnoma udomačile v avtomobilih. Avtomobilizem vsekakor ima potencial, da se kot panoga transformira, mora pa biti prisotna volja in želja odločujočih igralcev. Starejše generacije imajo na avtomobile morebiti še določeno čustveno navezanost, medtem ko pri mladih tega ni zaznati. Nimajo več potrebe po lastništvu," razloži Filip Koren.

"Mi vsi smo Citroën"

Aktualno stanje na avtomobilskem trgu sicer ocenjujeta kot pozitivno. "O jutrišnjem dnevu je sicer nehvaležno špekulirati. Če bi rekel generalno, v bližnji prihodnosti ne gre pričakovati niti večjih porastov niti večjih padcev prodaje. Gotovo pa se bodo poznali določeni učinki evropske regulative, kar se tiče izpusta CO 2 ," ocenjuje Filip Koren.

Jožko Tomšič doda: "Avtomobil je velika investicija. Ko se uporabniki odločajo za nakup, upoštevajo ogromno elementov. Tu ne prednjači samo znamka, niti ne cena … Ko si nekaj zaželijo, želijo imeti tudi veselje in neko zgodbo. Za nas kot podjetje je ključno, da uporabnikom vse to omogočimo. Mi vsi smo namreč Citroën," zatrjuje Jožko Tomšič.

Kot ključna izziva in trenda, ki bosta po njegovem narekovala naslednja leta v avtomobilski industriji, Jožko Tomšič izpostavlja predvsem povezljivost in interaktivnost uporabnikov z avtomobili.

Megalomanski žur in inovacije

In kako bi po njunem mnenju ustanovitelj znamke, preminuli André Citroën, proslavljal 100-letnico obstoja avtomobilskega giganta? Ne gre dvomiti, da bi ta vizionar, ki zaradi svojih pozornost vzbujajočih iniciativ (osvetlitev Eifflovega stolpa, pionirski nastopi na vzdržljivostih relijih itd.) velja tudi za izumitelja sodobnega reklamnega oglaševanja, zagotovo poskrbel za izjemen spektakel.

"Gotovo bi bil to megalomanski žur. Glede na to, kakšen je bil, pa bi obletnico počastil tudi s kakšno inovacijo," zatrdi Filip Koren. "Bil bi zelo dober žur, ker bi imel res veliko pokazati (smeh, op. p.)," doda Jožko Tomšič.

André Citroën je za sabo pustil bogato zapuščino, s katero pa aktualni vodilni in odgovorni možje francoskega koncerna ravnajo preudarno in odgovorno. Oče Citroëna bi bil gotovo ponosen, kako se ravna z njegovo dediščino.

