Kaj zmore Geely EX5? V njem bo mogoče zaspati in se očitno tudi dobro peljati. #foto

Na cesti ne bo med zelo vpadljivimi, toda kitajski Geely EX5 prinaša zanimive rešitve in bogato opremo. Kakšen je začetni vtis prvega geelyja, ki so ga izdelali za vse globalne trge?

Foto: Gregor Pavšič Geely je kitajski avtomobilski velikan (lastnik tudi znamk Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk&Co …), električni kompaktni križanec EX5 pa je njihov prvi globalno zasnovan avtomobil. To torej ni več le vozilo, ki so ga izdelali za Kitajce in ga zdaj izvažajo še na tuje trge, temveč so ga že izdelali z mislijo na uspešnost v vseh pomembnejših avtomobilskih regijah sveta.

Čeprav je zunanjost EX5 oblikovana zelo minimalistično in zato daje generičen vtis vsesplošnega kitajskega avtomobila, prihaja na trg z bogato opremo in nekaterimi zanimivimi rešitvami. Geely je na primer zanj razvil nov koncept baterije, prav tako zanj sami izdelujejo čipe, operacijski vmesnik in celo avdiosistem.

Foto: Gregor Pavšič

EX5 je dolg 4,61 metra, širok je 1,90 metra in ima 2,75 metra medosne razdalje. Po prvem vtisu bo zanimiva, dobro opremljena in vsaj v notranjosti dovolj kakovostna popestritev že tako precej natrpanega segmenta tako klasičnih kot električnih vozil. Pohvalimo lahko volanski obroč, prečiščenost vozniškega prostora, zasnovo prostora med sprednjima sedežema z lebdečo konzolo in poudarjen minimalizem.

Dober vtis pusti ločljivost osrednjega zaslona. Že omenjeni Geelyjev vmesnik ima vgrajene tudi že nekatere aplikacije za predvajanje glasbe (na primer Spotify), več o hitrosti in uporabnosti vmesnika pa po daljši testni vožnji.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Palec dol si EX5 prav gotovo zasluži zato, ker merilniki pred voznikom ne premorejo podatka o napolnjenosti baterije v odstotkih. To je enako kot pri sorodnem modelu lynk&co 02. Ta podatek je za voznike zelo pomemben in veliko bolj realen kot ocena dosega v kilometrih. Težavo je mogoče popraviti s programsko nadgradnjo, če jo bodo Kitajci seveda pripravili. V preteklosti sta s tako nadgradnjo isto težavo že rešila Volkswagen in Toyota.

Odlična prostornost, sprednji sedeži se zložijo v ravno površino

Pri Geelyju so postregli s podatkom, da je kar 67 odstotkov vozila izkoriščenega za prostor potnikov. Spredaj je žal zmanjkalo možnosti za dodatni manjši prtljažnik (polnilni kabel), zato pa sta udobje in prostornost na zadnji klopi za tako veliko vozilo odlična. Pohvaliti gre tudi prtljažnik z osnovno prostornino 302 litra, a zelo globoko luknjo in zmožnostjo razširitve do skoraj 1.877 litrov.

Za pogon avtomobila skrbi 160-kilovatni elektromotor, za energijo pa baterija tipa LFP s kapaciteto 60 kilovatnih ur. Baterija je torej dokaj majhna, zato bo avtomobil potreboval zelo ugodno porabo energije. Pri tem bo pomagal nizek količnik zračnega upora, pa tudi Geelyjev lasten koncept gradnje baterij iz enot v obliki kratkih rezil (short blade).

Tip baterije LFP pomeni nižjo degradacijo in večjo varnost, a tudi slabšo energijsko gostoto. Moč polnjenja DC ne bo presegala 100 kilovatov, kar za tako veliko vozilo ni najbolj spodbuden podatek. Po zagotovilih proizvajalca naj bi se baterija od 30 do 80 odstotkov vseeno napolnila v 20 minutah.

Pri Geelyju za neposredne tekmece štejejo BYD atto 3, prav tako tudi volkswagen ID.4 in škodo enyaq. Z najvišjo stopnjo opreme je sicer EX5 primerljiv s teslo model Y (različica RWD), od katere ima tudi le malenkost večjo baterijo. Ta cenovna primerjava je kljub višjim uvoznim carinam zagotovo zanimiva, saj je EX5 po prvem vtisu zelo dobro opremljen tako z vidika udobja kot tudi varnosti. Na tem področju ima 16 vozniško-asistenčnih sistemov in tudi že pet varnostnih zvezdic Euro NCAP.

Geely bo avtomobil izdeloval na Kitajskem in ga za zdaj uvažal v Evropo. Konkretnih načrtov o evropski tovarni za zdaj še ni. V Sloveniji želijo letos do konca leta prodati od 40 do 50 vozil EX5.