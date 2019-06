Tako bo vaše vozilo pripravljeno na poletne dni

Potem ko je vaš avto končno preživel zimo in skoraj že pomlad, je čas, da se pripravite na poletne radosti. Poskrbite, da bo vaše vozilo v dobrem stanju in varno za vožnjo. Spomladansko-poletne vožnje so praviloma manj stresne od zimskih, a vseeno je treba vozilo pripraviti na drugačne, nove razmere. Brezhibno, zanesljivo vozilo pomeni tudi varno udeležbo v prometu.

Foto: Citroën

Veste, v kakšnem stanju je vaš avtomobil? Pozitivno lahko na to vprašanje odgovorijo samo tisti, ki redno vzdržujejo svoje vozilo in tako med drugim skrbijo za varnost drugih voznikov. Zato je treba upoštevati tudi najpreprostejše nasvete, saj lahko, če vozilo ni v brezhibnem stanju, ogrožamo svoje življenje in življenja drugih voznikov.

Po zimskih razmerah vozilo kaže sledi utrujenosti in v spomladanskih mesecih je na cestah več hitrosti in dinamične vožnje. Pnevmatike ste seveda že zamenjali, vseeno pa sta potrebna pregled in priprava vozila na prihajajoče mesece.

Osnovno pripravo in pregled vozila lahko sicer vozniki opravite sami, zahtevnejša opravila pa prepustite zanesljivo skrbnim, strokovnim in pooblaščenim serviserjem Citroën. Kaj lahko storite sami?

1. Temeljito čiščenje vozila

Temeljito očistite vozilo, stekla, tesnila stekel in, če še niste, tudi elemente podvozja, da sperete zimsko sol. Tako kot se nam je lepo sprehajati poleti, tako je vozilu lažje prenesti toplo in suho vreme. Sneg, nizke temperature, sol, pesek, kamen … Vse to agresivno deluje na podvozje avtomobila, ampak vidne posledice so na karoseriji, barvi, plastiki, gumah, železu, gumi okrog oken, tudi steklu. Umazanija se z vlago prikaže na vseh delih vozila in po zimskih mesecih je to videti utrujeno in obrabljeno, zato je treba vozilo temeljito oprati in obdelati z ustreznimi sredstvi.

Foto: Citroën

2. Preverite sistem peri-briši

Življenjska doba brisalcev je odvisna od več dejavnikov. Brisalci imajo namreč zelo tanko in občutljivo gumico, ki mora biti zelo prožna in svoje delo opravljati brezhibno, še posebej v deževnih razmerah. Roka brisalcev namreč opravi zelo veliko premikov in vsaka najmanjša napaka na gumici brisalca se že pozna pri kakovosti brisanja stekla. Brisalce je priporočljivo zamenjati najmanj dvakrat na leto: pred zimo in nato po njej. Obdobje pred poletjem je zagotovo pravi čas.

3. Napolnite posodo s tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla

Napolnite posodo s tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla z ustrezno tekočino. Letna mora učinkovito raztapljati (ne razmazati, ampak očistiti!) ostanke mrčesa. Preverite tudi, ali šobe morda niso zamašene. Svetujemo, da imate za prvo silo vedno pri sebi v prtljažniku vsaj liter tekočine – na poletnih potepanjih lahko porabimo več tekočine, večkrat čistimo stekla.

Izdelek meseca V servisni mreži Citroën je vsak mesec na voljo nekaj izdelkov (tako imenovani Citroënov izdelek meseca), ki so sezonsko zanimivi, uporabni, cenovno nadvse konkurenčni, dostopni pa so tudi voznikom drugih znamk. Do konca julija je skrbnim voznikom na voljo tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel za le 1,25 evra.

4. Skrb za pnevmatike

Preverite pnevmatike – najpomembnejši stik vozila z cestiščem. Stični predel s tlemi je približno enak površini dlani, zato je bistvenega pomena, da so pnevmatike ves čas v brezhibnem stanju.

Redno preverjajte tudi tlak v pnevmatikah, ta naj bo skladen s priporočeno vrednostjo (to piše na stebričku vrat voznika). Rahlo nižja vrednost, ki jo povzroči naravni pretok zraka prek sestavnih delov, je povsem normalna.

V poletnih nalivih je ustrezen profil zelo pomemben za varnost. Pred odhodom na daljšo poletno vožnjo obvezno najprej preverite stopnjo obrabe (glejte indikatorje na pnevmatiki in starost pnevmatike), predvsem globino profila pnevmatik: to morate storiti na celotnem obsegu in širini tekalne plasti pnevmatik.

Globina kanalov mora biti zadostna, saj ima ključni pomen pri voznih lastnostih in predvsem v primeru nalivov lahko prepreči splavanje avtomobila oziroma akvaplaning, ki lahko povzroči popolno izgubo oprijema in predstavlja resno tveganje za nesrečo.

Foto: Shutterstock

5. Poskrbite za varnost

Preproge morajo biti ustrezno nameščene in pritrjene. Preproga, ki "pleše", se lahko hitro zatakne ob pedale, s čimer lahko ogrozite svojo in varnost drugih udeležencev v prometu.

Če so preproge že dotrajane in obrabljene, svetujemo, da kupite nove. Takšne, ki so primerne za vaš model vozila.

MyCITROËN kar 40 odstotkov ceneje. V Citroënovi mreži so na voljo preproge, "ukrojene" prav za vaš model vozila Citroën. In do konca avgusta za člane klubakar 40 odstotkov ceneje.

6. Opremite se

Poleg vozila poskrbite tudi za obvezno opremo v njem: varnostni trikotnik, prvo pomoč z veljavnim rokom (za pretečenega vas lahko doleti plačilo kazni), poln komplet žarnic.

Kot že omenjeno, naj bo v prtljažniku vedno rezervna količina tekočine za vetrobransko steklo, priporočljivi pa so tudi gasilni aparat, vlečna vrv in baterijska svetilka.

Na pomoč k strokovnjakom Zahtevnejše posege prepustite mehanikom pooblaščenih servisov Citroën, kjer vam bodo z veseljem priskočili na pomoč. Po soglasju s stranko poskrbijo tudi za menjavo obrabljenih delov v skladu s priporočili iz servisne knjižice proizvajalca in za dolivanje vseh tekočin (razen goriva). Visoko usposobljeni mehaniki pooblaščenih servisov Citroën vam bodo med drugim pregledali filtre za olje, akumulator, podvozje, ključne sklope vozila, elektronske sisteme vašega avtomobila, ploščice, zavorne diske, blažilnike (amortizerje) in delovanje klimatske naprave.

Foto: Citroën

Menjava olja in filtra za olje

Menjava olja je eno od najpomembnejših vzdrževalnih del na vozilu, saj omogoča brezhibno delovanje motorja. Olje maže in čisti notranje dele motorja, zmanjšuje njihovo trenje in obrabo, preprečuje pregrevanje in korozijo. Menjava olja je pomembna tudi zato, ker čez določen čas olje postane nečisto in manj učinkovito pri opravljanju svojega dela.

Pregled akumulatorja

Dejstvo je, da se akumulator uničuje predvsem v poletnih mesecih zaradi povečane zunanje temperature. Na pooblaščenih servisih bodo preverili, v kakšnem stanju je vaš akumulator, in odstranili morebitno korozijo.

Podvozje

Če ste pozimi zaradi nepreglednosti včasih udarili v robnik pločnika, je zdaj čas za pregled optike podvozja. Pravilno nastavljeno podvozje omogoča brezhibno smer vožnje, skrajša pot zaviranja, prihrani porabo goriva in zmanjša obrabo pnevmatik.

Filtri

Visoke temperature, veliko cvetnega prahu v zraku in ventilator notranjega prostora v polnem pogonu. Poletje je vsekakor čas, da preverite "pljuča avtomobila", še posebej če filtri nekaj časa stojijo polni in preobremenjeni. Takšne bi bilo dobro zamenjati vsako leto.

Klimatska naprava

Prihajajo vroči dnevi in potrebovali boste učinkovito klimatsko napravo. Je že tako, da na gnečo na cesti ne morete vplivati, na temperature pa lahko. Prehitite vročino in se brezskrbno odpeljite poletnim dogodivščinam naproti.

Pri pooblaščenih servisih Citroën lahko vsi vozniki delovanje klime pregledate že za 9,90 evra.

Nizka moč hlajenja večinoma pomeni premalo plina ali slabo tesnjenje sistema. Na pooblaščenih servisih Citroën si zagotovite pregled delovanja klimatske naprave, prezračevalnih filtrov in filtra zraka potniškega prostora ter količine hladilnega plina. In ne nazadnje tudi razkuževanje (dezinfekcijo) klimatske naprave. V sistemu klimatske naprave se namreč med delovanjem ustvarja kondenz, zato nastanejo ugodne razmere za razvoj mikroorganizmov, kar neprijetno vpliva na počutje in zdravje potnikov v vozilu.

V mreži Citroën ponujajo celovito storitev delovanja klimatske naprave: pregled, dezinfekcija in polnjenje klime.