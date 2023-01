Prava legenda. Ga poznate? Je le eden tistih, ki letos praznujejo.

Peugeot 205 je bil eden ključnih avtomobilov evropske motorizacije v osemdesetih letih. Peugeot ga je izdeloval od leta 1983 do leta 1999. Prava ikona je postal tudi zaradi svoje športne različice GTI in številnih uspehov v reliju, še posebej v času skupine B.

Peugeot 205 je bil eden ključnih avtomobilov evropske motorizacije v osemdesetih letih. Peugeot ga je izdeloval od leta 1983 do leta 1999. Prava ikona je postal tudi zaradi svoje športne različice GTI in številnih uspehov v reliju, še posebej v času skupine B. Foto: Peugeot

Letos bo okroglo obletnico praznovalo nekaj znamenitih avtomobilov. Deset let bo dopolnil ferrari la ferrari, toyota prius bo kot napovednik hibridne tehnologije star že 20 let, že upokojena fiat uno in peugeot 205 bi bila stara 40 let, volkswagen passat pa bo letos praznoval že svojo petdesetletnico.

Za nostalgike bo prav gotovo zanimiv spodnji pregled nekaterih najzanimivejših novih avtomobilov, ki so na ceste pripeljali pred desetimi, dvajsetimi, tridesetimi, štiridesetimi in petdesetimi leti.

Letos bo desetletni jubilej praznoval trojček superšportnikov: ferrari la ferrari, mclaren P1, porsche 918 spyder. Pred 20 leti je BMW začel proizvajati model X3, Volkswagen pred 30 leti karavanskega golfa, Peugeot pred 40 leti kultno dvestopetico, pred 50 leti pa Opel znamenito tretjo generacijo kadetta.

leto Pomembnejše avtomobilske novosti 1973 mitsubishi lancer, opel kadett, volkswagen passat, znamka Lada … 1983 alfa romeo 33, peugeot 205, renault 25, renault alliance (ZDA), fiat uno, fiat regata, honda CR-X … 1993 BMW serija 3, citroen xantia, mercedes C, peugeot 306, renault laguna, seat cordoba, kia sportage, karavanski VW golf, fiat punto … 2003 BMW X3, lamborghini gallardo, opel meriva, mazda 3, mercedes SLR mclaren, ford ecosport, ford C-max, toyota prius, VW touran … 2013 alfa romeo 4C, ferrari la ferrari, lexus RC, BMW i3, BMW X5, maserati ghibli, mclaren P1, porsche 918 spyder, peugeot 2008, rimac concept one, renault captur …

Opel kadett C je bil četrta generacija kadetta in zadnja s pogonom na zadnji par koles. Izdelovali so ga med leti 1973 in 1979. Skupno so jih proizvedli 1,7 milijona. Foto: wikimedia commns

Prvi volkswagen passat iz leta 1973. Bil je kupejevska izvedba audija 80, s katerim si je delil tehnično platformo. Foto: Gregor Pavšič

Fiat uno je z 8,8 milijona vozili postal ena proizvodno najbolj razširjenih avtomobilskih platform. Za Fiat je pomenil vmesni model med predhodnikom fiatom 127 in poznejšim puntom. Prvo generacijo una je oblikoval Giorgetto Giugiaro. Foto: wikimedia commns

Renault je jeseni leta 1993 predstavil prvo laguno in jo nato začel prodajati leto pozneje. Bila je naslednik modela renault 21, njo pa je nasledil talisman. Oba modela sta pri Renaultu že zgodovina. Foto: Renault

Jo prepoznate? To je prva generacija kie sportage iz leta 1993. Foto: wikimedia commns

Volkswagen touran je klasičen enoprostorec, ki so ga Nemci na ceste prvič poslali pred 20 leti. Foto: Volkswagen

Prva generacija toyote prius iz leta 2003, ki je napovedovala preboj hibridne tehnologije v avtomobilih. Foto: wikimedia commns

Renault captur je star šele deset let, predstavlja pa enega tipičnih predstavnikov trenutno najbolje prodajanega avtomobilskega razreda v Evropi. Foto: Gašper Pirman

Leto 2013 je bilo plodno s tremi izjemnimi superšportniki. Na ceste so pripeljali porsche 918 spyder, ferrari la ferrari in mclaren P1.

BMW X3 bo letos dopolnil že svojih 20 let, trenutno ga izdelujejo njegovo tretjo generacijo. Foto: BMW