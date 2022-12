Presenečeni? Teh osem bo starih 30 let. #foto

Kar nekaj avtomobilskih ikon je prvič zapeljalo na ceste leta 1993. Imeli so velik vpliv na nadaljnji razvoj industrije, bili so tehnološko že dodobra razviti in so našli svoje mesto v srcu več milijonov ljudi. V slovenskem merilu je zagotovo najbolj prepoznavna prva generacija renault twinga. Prihodnje leto bodo lastniki zgodnjih primerkov že lahko uradno pridobili certifikat starodobnika.

Reault Twingo

Renault se je sprva upiral ideji, da bi twinga poslal v serijsko proizvodnjo. Po prvih vtisih avto vizualno ni prepričal ne vodilnih ne ljudi, ki so jim pokazali koncept. Na prigovarjanje Patricka Le Quementa, glavnega oblikovalca pri Renaultu, so na koncu le prižgali zeleno luč in avto širši javnosti prvič pokazali leta 1992 na pariškem avtosalonu.

Twingo je postal prodajna uspešnica. Hitro je osvojil srca ljudi predvsem s svojim prikupnim videzom in izredno prostorno potniško kabino. Ker je bil na voljo le z igrivimi barvami, so ga oboževali tako mladi kot stari. Avto je poganjal 1,2-litrski bencinski motor s 40 kilovati moči, kupce pa je veselilo, da je imel serijsko zatemnjena stekla in brisalec na zadnji šipi, kar takrat ni bilo običajno. Instrumentna plošča je bila centralno nameščena, zadnje sedeže pa je bilo, sprva za doplačilo, kmalu pa serijsko, mogoče raztegniti in premikati na veliko načinov, s čimer se je ustvarilo tudi improvizirano ležišče za dva. Še danes velja za enega izmed prostorskih čudežev avtomobilskega sveta, saj so v njem zlahka sedele tudi štiri odrasle osebe in to kljub le 3,43 metra dolžine. Foto: Renault

Opel corsa B

Opel je do danes prodal že 14 milijonov cors, velik del izmed teh pa pripada corsi B. Po zelo uspešni prvi generaciji so se pri Oplu odločili, da bo druga generacija corse oblikovno po godu ženskemu občinstvu. Glavni Oplov oblikovalec Hideo Kodama je zato ustvaril zaobljeno obliko, ki so jo poudarile velike okrogle "oči". Avto je bil za deset centimetrov daljši kot prej, imel je precej več varnostnih sistemov in njegov glavni adut je bila prostorna potniška kabina.

Foto: Opel

Fiat punto

Za unom je prišel punto in stopil v velike čevlje predhodnika. Obenem je bil pritisk gromozanski, saj Fiat ni bil v najboljši kondiciji in usoda podjetja je bila po eni strani odvisna od majhnega punta. Italijani so še enkrat dokazali, da so mojstri izdelave majhnih mestnih avtov. Na koncu so izdelali 8,8 milijona puntov.

Foto: Fiat

Ford mondeo

Mondeo je po petletnem razvoju na ceste zapeljal leta 1993. Pri Fordu so imeli z njim velike upe, saj so vanj vložili kar tri milijarde funtov. Velik poudarek so pri Fordu dali tudi na varnost, zato je bil serijsko opremljen z varnostno blazino za voznika, varnostna blazina za sovoznika je bila na voljo za doplačilo, med opremo pa so bile tudi nove funkcije, kot so nadzor zdrsa, prilagodljivo blaženje, zavorni sistem ABS in servovolan.

Foto: Ford

Peugeot 306

Prvi konceptni 306 so na cestah videli leta 1990, a takrat Peugeot uradno še ni priznal, da razvijajo nov model. Številni so zato mislili, da gre za naslednika modela 205. Francozi so kmalu razkrili karte in leta 1993 je na ceste zapeljal 306. Mehansko je bil 306 praktično enak citroënu ZX, ki so ga na trg poslali dve leti prej.

Foto: wikimedia commns

Seat ibiza

Druga generacija seat ibize je prvi znamkin model, ki so ga v celoti razvili pri Seatu, in prvi model, ki so ga izdelovali v njihovi novi tovarni v Martorellu. Poleg privlačnega videza in všečne notranjosti je bila ibiza na voljo s široko motorno paleto, saj je bilo na voljo kar šest različnih motorjev. Ker je razvoj vozila že potekal v okviru koncerna Volkswagen, je bil na seznamu motorjev tudi dizelski TDI.

Foto: Seat

Citroën xantia

Citroën xantia je bila v prvi vrsti konkurent zgoraj omenjenemu fordu mondeo in opel vectri. Xantia je imela tradicionalno Citroënovo hidropnevmatsko vzmetenje, ki je bilo najprej na voljo za limuzino, od 1995 pa tudi za karavana, ki so ga izdelovali pri Heuliezu. Ta limuzina je našla kar 1,5 milijona kupcev.

Foto: Citroën

Mercedes razred C (W202)

Mercedes je razred C na ceste poslal leta 1993 kot zamenjavo za mercedesa 190 (W201). Tovarniška označba te generacije je bila W202. Do leta 1997, ko je prišel razred A, je bila ta generacija vstopni model v razred mercedesov. Prva generacija je bila proizvedena 1. junija 1993 in je obstajala do leta 2000, ko jo je zamenjal novi razred C.

Foto: Mercedes-Benz