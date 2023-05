Nove spremembe: ne le pri maski, temveč tudi pri pogonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Opel je prenovil corso, ki je dobila drugačen sprednji del, prvič bo na voljo tudi s hibridnim pogonom. Pri električni različici so nekoliko povečali baterijo in zmogljivost elektromotorja.

Opel corsa je s prenovo dobila dokaj opazne spremembe sprednjega in zadnjega dela, nekoliko boljša so zdaj tudi matrični žarometi LED. Najpomembnejša novost pa vendarle ostaja uvajanje blago hibridnega 48-voltnega pogona, kjer bencinski motor na voljo z močjo 74 ali 100 kilovatov (100 ali 136 “konjev”). Pri obeh bo za prenos moči na sprednji kolesi skrbel samodejni menjalnik z dvojno sklopko.

Električna različica se bo zdaj imenovala corsa electric, kot prvi električni avtomobil Stellantisa pa bo na voljo v dveh različicah. Poleg obstoječe s 100-kilovatnim elektromotorjem in baterijo bruto kapacitete 50 kilovatnih ur (kWh), bodo nudili tudi corso electric z močjo 115 kilovatov in bruto kapaciteto 54 kWh. Ta po meritvah WLTP presega doseg 400 kilometrov (do 415 kilometrov), kar bi vsaj izven zimskih mesecev moralo zagotavljati več kot 300 kilometrov realnega dosega.

Foto: Opel

Foto: Opel

Foto: Opel