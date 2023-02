Jo poznate? Letos bo starodobnik, ki še vedno drži izjemen rekord.

Foto: Citroën Xantia je bila pred 30 leti naslednica uspešnega modela BX. Z njegovim pogonskim sklopom je imela veliko skupnega, a xantio so že sprva razvijali kot večji in težji avtomobil, ki bi razširil privlačnost BX na velik družinski razred in poslovne uporabnike. Tem se je zdel starejši BX morda nekoliko nenavaden.

Na začetku prodaje je bila xantia na voljo s tremi stopnjami opreme: LX, SX in VSX. Različice VSX so bile opremljene z vzmetenjem Hydractive-2, medtem ko sta bili SX in VSX serijsko opremljeni tudi z zavornim sistemom ABS. Na voljo so bili trije bencinski motorji – 1,8, 2,0 in 2,0 16-ventilski. Za bencinskimi motorji so sledili še dizelski, ki so bili na voljo z motorjem 1,9 XUD tako s turbinskim motorjem kot tudi brez njega.

Zgodnje modele xantia je mogoče prepoznati tudi po oznaki double chevron na maski motorja, po tem, da nimajo voznikovih zračnih blazin, in po značilnem pogrezanju v tla, ko je vozilo parkirano dlje časa.

Foto: Citroën

Poseben mejnik je xantia dosegla v znanem "losovem testu". V različici s trilitrskim motorjem V6 ji je uspelo test izpeljati s hitrostjo 85 kilometrov na uro. To je še vedno najvišja hitrost na tradicionalnem testu švedske revije Teknikens Varld. Xantia je bila med vijuganjem mimo stožcev hitrejša od športnih avtomobilov, kot sta porsche 911 GT3 RS in mclaren 675LT. Ključ do tako visoke hitrosti je bil aktivni sistem hidravličnega podvozja.

Video: Xantia na "losovem testu"

Xantio so izdelovali med letoma 1992 in 2002. Dolga je bila 4,4 metra, široka 1,75 metra in visoka 1,38 metra. Medosje je merilo 2,74 metra. Masa praznega avtomobila je bila 1.250 kilogramov.

Foto: Citroën

"Z letošnjim letom xantia postaja starodobnik. V našem klubu najdemo mnoge, ki so še vedno odlično ohranjene, nekaj jih čaka tudi na obnovo, ravno tako pa imamo lastnike, ki jih vozijo vsak dan," pravi Aleš Kranjčan, predsednik Citroën kluba Slovenije.

"Xantia je bila zares pomemben model, ki poleg tradicionalnih Citroënovih prednosti predstavlja zanesljiv in varen avtomobil. To pa se občuti tako v opremi kot tudi vožnji in obliki, ki še dolgo časa ne bo delovala kot starodobnik. Na tujih trgih je že mogoče opaziti, da xantie dosegajo visoke cene, predvsem različica activa s trilitrskim motorjem V6. Na sejmu avtomobilov Retromobile v Parizu se tako cena za odlično ohranjen primerek na dražbi začne z izhodiščno ceno 25 tisoč evrov."