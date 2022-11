Se je spomnite? Taka je danes najslavnejša slovenska seat ibiza.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrej Jereb in seat ibiza kit car

To nekdanjo tovarniško seat ibizo kit car je pred 20 leti v Sloveniji vozil Andrej Jereb, danes jo ima Andorec Joan Vinyes Dabad.

To nekdanjo tovarniško seat ibizo kit car je pred 20 leti v Sloveniji vozil Andrej Jereb, danes jo ima Andorec Joan Vinyes Dabad. Foto: Baporo Motorsport

Številni ljubitelji avtomobilizma v Sloveniji se zagotovo še dobro spomnijo kombinacije Andreja Jereba in seat ibize kit car, prave tovarniške specialke iz Seata, ki je po slovenskih cestah navduševala pred dobrimi 20 leti. Nekdanji Jerebov dirkalnik, prav gotovo najslavnejši seat v slovenskih rokah, je kljub nedavnemu požaru še vedno aktiven.

Seat Sport je sredi devetdesetih let začel resneje vstopati v mednarodni avtomobilski šport. FIA je takrat napovedovala ukinitev dirkalnikov s štirikolesnim pogonom, kar pa se nazadnje ni zgodilo - salomonsko rešitev so našli z ustanovitvijo razreda WRC.

Seat je najprej za reli razvil ibizo kit car in bil trikrat svetovni prvak v razredu dvokolesno gnanih dirkalnikov (F2), pozneje so se manj uspešno s cordobo WRC podali tudi v elitni razred svetovnega relija.

Prvo ibizo so odpeljali kar iz Seatovega muzeja

Jereb je iz Seat Sporta dobil dve tovarniški ibizi kit car. Prva je imela šasijo številka 6, leta 1999 pa so jo zanj vzeli iz Seatovega muzeja v Martorellu in mu jo posodili za eno leto. S tem dirkalnikom je pred tem sicer dirkal tudi Harri Rovanpera, oče današnjega svetovnega prvaka Kalleja Rovanpere.

To je bila ibiza kit car prve evolucije. V Slovenijo je prispela še z barcelonskimi registrskimi oznakami. To je bil tehnično še precej nezanesljiv dirkalnik, ki so ga z drugo evolucijo nato precej izboljšali.

Jereb je s tem avtomobilom dvakrat postal državni prvak v Sloveniji in dvakrat v Srbiji in Črni Gori. Foto: Gregor Pavšič

Štiri leta uspehov in izjemnih voženj z brezkompromisnim dirkalnikom

Jereb je z novim moštvom Sava Seat Racing leta 2000 kupil ibizo kit car s številko šasije 208, ki je imela prav tako pravo poreklo tovarniškega moštva. Leta 1998 sta jo na svetovnem prvenstvu vozila Seatova dirkača Marco Gomez in Toni Gardemeister.

S tem dirkalnikom je Jereb osvojil dva naslova državnega prvaka v Sloveniji in dva v takratnem srbsko-črnogorskem prvenstvu. Atraktiven slog vožnje in izjemen avtomobil, ki sta ga odlikovala brezkompromisnost ter atmosferski motor z rezkim zvokom, sta se zapisala v srca ljubiteljev avtomobilizma v Sloveniji. Jereb je z ibizo kit car zadnjič vozil konec leta 2003 na reliju Saturnus v okolici Idrije, nato pa dirkalnik prodal na Slovaško.

Video - Andrej Jereb in seat ibiza kit car

Posledica požara, ki se je pripetil grškemu vozniku leta 2018. Foto: osebni arhiv

Iz Slovenije prek Slovaške v Grčijo, kjer je skoraj v celoti zgorela

Medtem ko je Jereb pozneje vozil štirikolesno gnane avtomobile in se skupno še šestkrat podal na relije svetovnega prvenstva, svojo tekmovalno kariero pa (za zdaj) sklenil z desetim mestom na reliju Monte Carlo leta 2010, je njegova znamenita ibiza prepotovala zanimivo pot.

Slovaški voznik Igor Vlasaty jo je vozil med letoma 2004 in 2006, nato pa jo prodal v Grčijo. Tam jo je večinoma vozil Giorgos Anapoliotakis, večkratni grški asfaltni prvak v reliju. Z atraktivno ibizo, ki je obdržala prepoznavno rumeno barvo, je Anapoliotakis odpeljal več kot 40 relijev.

Uspešen niz Grka in nekdanje Jerebove ibize se je končal leta 2018 na reliju Ipirotiko. Po dveh preizkušnjah je Anapoliotakis vodil v skupni razvrstitvi, nato pa so ibizo na tretji preizkušnji zajeli ognjeni zublji in dirkalnik je skoraj v celoti zgorel.

Obnovili so jo Španci, zdaj jo občasno vozi Andorec

To pa ni pomenilo bridkega konca za nekdanjo Seatovo tovarniško specialko. Ostanke avtomobila je kupilo moštvo Baporo Motorsport iz mesta Vic v zaledju Barcelone. Na isti šasiji avtomobila jim je uspelo obnoviti dirkalnik in ga spet pripraviti na tekmovanja. Leta 2021 je z ibizo na reliju Osona za katalonsko prvenstvo drugo mesto osvojil njen zdajšnji lastnik Joan Vinyes Dabad.

Danes 53-letni voznik iz Andore je zelo izkušen tekmovalec, ki sicer večinoma nastopa s Suzukijevim dirkalnikom swift R4LLY S. V zadnjih dveh letih je odpeljal dvanajst relijev za evropsko prvenstvo.

Ibiza kit car, še vedno rumena in še vedno s Seat Sportovo šasijo številka 208, je za Vinyesa očitno predvsem sladkorček v domači garaži. Letos je z njo vozil le na reliju Fullslip v Andori, kjer je tudi zmagal v skupni razvrstitvi. Če sklepamo po videoposnetkih iz Andore, je ta 24 let star avtomobil, ki je bil štiri leta doma tudi v Sloveniji, še vedno v odličnem stanju.

Video - seat ibiza kit car v akciji po obnovi: