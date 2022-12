V Ljubljani razglasili najboljšega avtomobilista leta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boštjan Avbelj je postal Avtomobilist leta in najprej se je ob tem laskavem priznanju zahvalil svojemu nepogrešljivemu sovozniku Damiijanu Andrejki.

Foto: Uroš Modlic

Zveza za avtošport AŠ2005 je v Ljubljani podelila priznanja za naslove državnih prvakov v letošnji sezoni. Razglasili so tudi avtomobilista leta, in sicer je to prvič postal voznik relija Boštjan Avbelj. Nagrado za življenjsko delo je dobil Dagmar Šuster, ki se po dveh desetletjih umika z mesta direktorja AŠ2005.

Na glavno vprašanje Večera prvakov, torej kdo letos Avtomobilist leta, pravega dvoma ni bilo. Boštjan Avbelj je z zmago v italijanskem prvenstvu IRC postavil za zdaj najboljši rezultat svoje kariere in nase opozoril tudi v tujini.

“Za menoj je zares izjemna sezona, na koncu katere bi se najprej rad zahvalil svojemu sovozniku Damijanu Andrejki. Rezultati so se letos res poklopili, imel sem malo dirkaške sreče, pa tudi ekipa in dirkalni avtomobil so delovali optimalno. Zelo sem vesel tudi priznanja doma v Sloveniji, čeprav z Damijanom večinoma dirkava v tujini,” je včeraj v Ljubljani po podelitvi povedal Avbelj.

Avbelj si želi v evropsko prvenstvo v reliju

V avtomobilski šport je vstopil prek izbora RaceStar, ki ga je organizirala AŠ2005. Začel je v pokalu Twingo, nadaljeval v krožnih dirkah s pokalnim twingom in cliom, leta 2018 pa se je preselil v reli. Letos je postal prvak italijanskega prvenstva IRC.

“Seveda se zdaj apetiti večajo, rad bi napredoval tudi kot voznik. Z izkušnjami se je težko primerjati s tekmeci, ampak za zdaj so rezultati spodbudni in gre vseeno vse v pravo smer. Cilj za sezono 2023 je evropsko prvenstvo v reliju, bomo pa seveda še videli, ali se nam bo to izšlo iz finančnega vidika,” je dodal trenutno mednarodno najbolj poznan slovenski voznik relija.

Šuster se po dveh desetletjih umika z mesta direktorja AŠ2005

Enega največjih aplavzov Večera prvakov si je prislužil Dagmar Šuster, najprej dirkač, nato pa dolgoletni funkcionar v avtomobilskem športu. Pred več kot 20 leti je bil eden ključnih za nastanek Zveze za avtošport AŠ2005, pri kateri je vse od nastanka tudi opravljal funkcijo direktorja zveze. Ob koncu letošnjega leta se bo 78-letni Šuster upokojil in ob tej priložnosti je dobil nagrado za življenjsko delo.

AŠ2005 bo nekoliko spremenila svojo organizacijsko strukturo, saj bo v družbi predsednika Rada Raspeta in Aleša Zrinskega, ki skrbi predvsem za športni del zveze, nadomestil bodoči generalni sekretar zveze.

Mark Škulj je pri 18 letih postal mladinski državni prvak v reliju. Foto: La Photo Media

“Največ mi pomenijo posamične zmage,” pravi Matej Grudnik, ki za zdaj še ni potrdil nastopov na vseh dirkah prihodnje sezone. Foto: Gregor Pavšič

Zveza za avtošport AŠ2005 je konec novembra predstavila prvi osnutek koledarja za sezono 2023. V njem je za zdaj 12 prireditev v Sloveniji, kar je ena manj kot letos. V koledarju namreč ni gorske dirke v Tolminu, kjer se je gorsko prvenstvo začelo v zadnjih dveh sezonah. Kot kaže bodo tam vse moči uperili v svoj reli, saj tudi gorska dirka z ozko in zavito progo nima večjega potenciala za nadaljnji razvoj.

Tako so v Slovenijii za zdaj načtovane štiri gorske dirke (Gorjanci, Podnanos, Lučine, Ilirska Bistrica), šest relijev (Vipavska dolina, Velenje, Železniki, Nova Gorica, Soča Valley in Idrija) ter dve dirki v avtokrosu pri Moravčah. Dirka v Podnanosu se iz jeseni seli v poletne mesece, pri reliju Nova Gorica v zraku še vedno visi vprašanje, ali bi se lahko ta reli prihodnje leto vključil v koledar “Avbljevega” italijanskega prvenstva IRC. Odgovori naj bi sledili še pred koncem letošnjega leta.

Turk bo branil naslov državnega prvaka, a zanima ga tudi tujina

Vsaj za zdaj se nam obetajo zanimivi športni boji. Če bo Avblju uspel želeni (vsaj delni) preboj v evropsko prvenstvo, bo avtošport zapeljal tudi na še resnejšo mednarodno prizorišče. V državnem prvenstvu v reliju bo naslov branil Rok Turk (hyundai i20 rally2), ki pa si želi ob tem prav tako sestaviti tudi nekoliko obsežnejši mednarodni program.

Glavni tekmec ostaja Marko Grossi (hyundai i20 R5), Darko Peljhan za zdaj nadaljuje z VW polom proto (čeprav si še vedno potihoma želi preskok v dirkalnik R5), na relijih bomo prav gotovo videli še več zanimivih hitrih voznikov z dirkalniki razreda Rally2 oziroma R5.

“Upam, da bo že kmalu več znanega glede možnosti tudi mednarodnega programa v naslednji sezoni,” napoveduje državni prvak v reliju Rok Turk, ki pa bo branil tudi domači naslov. Foto: Uroš Modlic

Tudi Medved ni izključil prestopa v zmogljivejši dirkalnik

Mladinski državni prvak Mark Škulj (ford fiesta rally4) načeloma ostaja pri tem avtomobilu, toda 18-letnega izjemnega talenta zelo odkrito mikajo tudi preizkusi v tujini. Državni prvak Divizije 1 Martin Čendak je že prodal opel adama cup, tudi Koprčan pa se želi še večkrat preizkusiti v tujini. Naskok na naslov državnega prvaka v Diviziji 2 napoveduje Nik Prunk (peugeot 208 rally4), ki je bil letos med največjimi odkritji sezone.

Kaj pa državni prvak Jan Medved, ki je letos slavil s ford fiesto rally4? “Nekaj možnosti je, vse so zanimive in upam, da bo kmalu več jasnega. Realno bi lahko izpeljali tudi še projekt na malo višji ravni. Vse mi predstavlja izziv, tako ostati v tem razredu, kot razmišljati tudi o močnejšem avtomobilu. Kakršnakoli že bo odločitev, se bomo sezone lotili zelo resno. V vsakem razredu je teh športnih izzivov zadosti,” je povedal Medved.

Milan Bubnič je bil letos že desetič državni prvak v gorskih dirkah. Foto: Gregor Pavšič

Na gorskih dirkah bo enajsti naslov državnega prvaka lahko lovil Milan Bubnič (lancia delta), z zmago na zadnji dirki sezone se je za resnega tekmeca potrdil Matej Grudnik (renault clio). Ta za zdaj še ne more potrditi, da bo vozil celotno sezono. Zagotovo se bo pojavil na štartu uvodne dirke v avstrijskem Rechbergu. Visoko bo lahko ciljal tudi Anže Dovjak (hyundai i20 TCR). Med skrite adute gorskih dirk bi lahko sodil Matevž Čuden - prodal je namreč renault clia in zdaj razmišlja o novem avtomobilu. Izključena ni sicer niti sezona premora, a Čuden bi seveda rad čimprej našel zanimiv avtomobil in se vključil v boj za naslov državnega prvaka v skupni razvrstitvi.

Državni prvak Razreda 5b Klemen Trček si želi v dirkalnik Rally4, enako tudi njegov sin Nejc - oba bi se torej lahko preselila razred višje.

Talent leta je opravil s twingom

Na krožnih dirkah bo breme prvenstva še naprej nosil pokal Twingo. Dvakratni prvak Nik Štefančič, ki ga je AŠ2005 izbrala za talenta leta, se iz te druščine poslavlja. Štefančič se namreč seli za volan pokalnega renault clia, le da za zdaj še ne ve natančno, koliko dirk se bo lahko udeležil v prihodnji sezoni.

Nik Štefančič je dobil priznanje za talenta leta. Štefančič je osvojil dva naslova v pokalu Twingo na krožnih dirkah, prihodnje leto pa bo vozil zmogljivejši avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Čestitke Dagmarju Šustru za prejeto nagrado za življenjsko delo. Foto: Gregor Pavšič

Tri najhitrejše predstavnice v kategoriji ženskih voznic na gorskih dirkah. Foto: Gregor Pavšič

Med društvi je bil v seštevku vseh disciplin najuspešnejši AMD Nova Gorica. Foto: Gregor Pavšič