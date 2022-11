Razburljiv zaključek v Idriji: prvaka je odneslo na olju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5) sta dobila zadnji reli državnega prvenstva v Idriji. V diviziji 2 je zmagal Mark Škulj, naslov državnega prvaka pa z drugim mestom potrdil Jan Medved (oba ford fiesta rally4). Na reliju ni manjkalo atraktivnih dogodkov, s ceste je na olju zdrsnil tudi državni prvak Rok Turk.

Idrija je tradicionalno gostila zaključek državnega prvenstva v reliju in obenem tudi slovenske avtomobilistične sezone pod okriljem zveze AŠ2005. Zadnjih devet hitrostnih preizkušenj je bilo vsaj v skupni razvrstitvi namenjenih predvsem prestižu, saj je Rok Turk (hyundai i20 rally2) že na prejšnjem reliju v Soški dolini postal državni prvak.

Turk je tudi tokrat začel najhitreje, a na tretji hitrostni preizkušnji je pripeljal na oljni madež na cesti ter zadel v drevo. Izgubil je minuto in 42 sekund, padel na deseto mesto in z vnovično zmago šestkratnega državnega prvaka v njegovi domači Idriji ni bilo nič.

Video - zdrs Roka Turka na razlitem olju

video: Gregor Šen

Veselje ekipe Marka Grossija po zmagi v Idriji. Foto: Uroš Modlic

Turkovo smolo je odlično izkoristil Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5). Portorožan je pokazal najboljšo predstavo leta in bil na nekaterih preizkušnjah blizu celo Turku. Grossi je uspel za seboj zadržati tudi avstrijskega veterana Raimunda Baumschlagerja, tretjeuvrščeni Italijan Federico Laurencich (oba škoda fabia rally2) pa je za pol sekunde s stopničk zrnil Turka.

“Sanjski dan. Vse do zadnjega nisem niti vedel, ali bom v Idriji lahko na štartu. Vse je se idealno izšlo. Iskrena hvala vsem podpornikom, pokroviteljem in predvsem očetu, ki verjame vame,” je v cilju povedal presrečni Grossi, ki je lani v Idriji slavil naslov državnega prvaka v dvokolesno gnani konkurenci. Letos je presedlal v zmogljivejši dirkalnik R5 in z zmago v Idriji tudi potrdil naslov podprvaka.

V razvrstitvi slovenskega DP je za Grossijem in Turkom tretje mesto osvojil tudi tokrat prepričljivi Darko Peljhan (VW polo proto). Vsi trije so tudi letos najvišje uvrščeni vozniki v skupnem seštevku državnega prvenstva.

Mark Škulj je imel v Idriji več kot dve minuti prednosti med dvokolesno gnano konkurenco. Foto: La Photo Media

Jan Medved in Izidor Šavelj sta z naslovom državnega prvaka v Diviziji 2 postavila krono svoje kariere. Foto: Uroš Modlic

Rezultati relija Idrija - slovensko DP



1. Grossi-Berlot (hyundai i20 R5) 56:22,8; 2. Turk-Ošlaj (hyundai i20 rally2) + 0:40,7; 3. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 1:08,5; 4. Škulj-Ocvirk (ford fiesta rally4) + 2:06,0; 5. Žakelj-Selan (peugeot 208 T16) + 3:18,2; 6. Čebron-Kavčič (mitsubishi lancer EVO9) + 4:11,9; 7. Medved-Šavelj (ford fiesta rally4) + 4:16,2; 8. Mlinar-Bizjak (peugeot 208 rally4) + 4:20,3; 9. Mlinar-Mlinar (peugeot 208 R2) + 4:35,8; 10. Rončel-Kavčič (peugeot 208 R2) + 4:56,7; … uvrščenih 44 posadk

Izjemna vožnja Škulja, Medved potrdil naslov

Medtem ko sta v diviziji 3 in diviziji 1 že pred zadnjo dirko prvaka postala Matic Humar (renault clio RS) oziroma Martin Čendak (opel adam cup), smo v Idriji dobili novega državnega prvaka Divizije 2. Z več kot dvema minutama je reli dobil Mark Škulj (ford fiesta rally4), a drugo mesto je bilo zanesljivo dovolj za ubranitev prednosti Jana Medveda (ford fiesta rally4) v skupni razvrstitvi.

Škulj je bil letos odličen, a dvakrat ga je ustavila tehnična okvara. Medved je to s konstantno vožnjo dobro izkoristil in si pripeljal krono kariere, ki se je začela leta 2005. Po nesreči Nika Prunka (peugeot 208 rally4), ki je sprva ogrožal zmago Škulja, je tretje mesto pripadlo Simonu Mlinarju (peugeot 208 rally4).

V diviziji 3 je ob odsotnosti Humarja zmagal Robert Kresnik (renault clio RS), novinec v tem razredu, pred Vasjo Miklavčičem v enakem dirkalniku, v diviziji 1 pa je bil tudi tokrat prvi prvak Čendak. Na drugem mestu je imel 13 sekund zaostanka David Pivk (MG ZR 105), tretji pa je bil Aljaž Bratož (renault clio 1.4).