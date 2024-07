Danes zvečer se bo na Finskem začel eden najbolj spektakularnih relijev za svetovno prvenstvo. Med prijavljenimi vozniki je ponovno tudi nekdanji osemkratni svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota) – ta v zadnjih letih vozi le še po delnem programu in se načeloma ne poteguje za naslov svetovnega prvaka. Kljub temu je z dvema zmagama v skupnem seštevku letošnje sezone na četrtem mestu, do konca sezone pa je še pet relijev.

Ogier je osemkratni svetovni prvak v reliju, letos je zmagal dvakrat. Foto: Toyota

Ogier je za Finsko pripravil posebni dizajn svojega dirkalnika yaris rally1. Na streho je namreč namestil imena vseh dozdajšnjih kupcev posebne različice prenovljenega toyota yaris GR, ki nosi ime prav po Francozu.

Yarisa GR Sebastien Ogier Edition smo nedavno vozili v Franciji in v primerjavi s klasičnim je zaradi drugačnih nastavitev elektronike, razporeditve navora in drugih dodatkov še bolj igriv.

Na strehi tudi ime nekdanjega slovenskega reli prvaka Andreja Jereba. Foto: Toyota

Foto: Toyota

Slovensko ime na strehi dirkalnika

Na strehi bo med drugim tudi ime Andreja Jereba, nekdanjega večkratnega slovenskega reli prvaka. Med Slovenci je do zdaj odpeljal največ relijev za svetovno prvenstvo, prvega leta 1999 in zadnjega leta 2008. Jerebovo ime pa je na streho dirkalnika nekdanjega svetovnega prvaka romalo, ker je Izolčan kot Toyotin trgovec eden najuspešnejših prav pri yarisu GR in Jereb je naročil tudi Ogierjevo različico.

Kot smo že poročali, je Toyota za Slovenijo rezervirala po eno posebno različico Ogierja in njegovega naslednika, aktualnega svetovnega prvaka Kalleja Rovenpere.

Glede na velikost trga je bila Slovenija prav gotovo med najuspešnejšimi državami pri prodaji yarisa GR. Do prenove so jih prodali 77, po prenovi pa že skoraj štirideset. Skupno je torej na slovenske ceste zapeljalo že vsaj 115 takih avtomobilov. To je zavidljiva številka za avtomobil velikosti yarisa in pripadajočo ceno med 40 in 50 tisočaki. Obe posebni različici, Ogier in Rovanpera, imata v Sloveniji informativni ceni slabih 70 tisoč evrov.

Po zaslugi Akrapoviča tudi napisi Made in Slovenia

Na reliju po Finskem bodo imeli napis Made in Slovenia tudi tovarniški dirkalniki Hyundaia. Ti napisi bodo sicer skriti očem opazovalcev, saj gre za izpušne sisteme Akrapoviča, ki so letos sestavni del dirkalnikov, s katerima Thierry Neuville in Ott Tanak vodita v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pred relijem po Finski je tudi Akrapovič objavil podrobnejše fotografije svojega izpušnega sistema na Hyundaievi specialki.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai