Po 35 letih spet na cesti: takega passata boste težko srečali

Rudarska ulica v Idriji je eden bolj znanih in slikovitih delov mesta. Ta passat zgodovinsko sodi prav v obdobje, ko so zaradi novejših tehnologij vse manj uporabljali živo srebro in je zato so leta 1977 začasno ustavili proizvodnjo v idrijskem rudniku.

Do danes so jih prodali več kot 30 milijonov, takšen pa je bil pred skoraj pol stoletja njegov začetek. Passat, v sedemdesetih letih kot "fastback" oblikovan še prav nič nemško, je bil znanilec nove dobe Volkswagna. Bil je še več kot pol metra krajši kot danes. Vozili smo sveže obnovljen primerek passata iz leta 1975, ki ima prevoženih le 54 tisoč kilometrov.

Prvi vtis? Hm, zanimiv. Priznam, če bi ga na hitro videl na ulici, ga ne bi takoj prepoznal. Pet let starejši od mene, pa dokaj "nenemški". Passat prve generacije, eden prav gotovo redkih na slovenskih cestah. Brez tehnoloških revolucij za sredino sedemdesetih let, a zanimiv zato, ker je za Volkswagen pomenil začetek nove dobe, napovedal golfa, predvsem pa postavil temelje enega najbolje prodajanih avtomobilov. In passatov so do danes prodali res veliko. Več kot 30 milijonov.

Motor se je zavrtel iz prve. Sedeži mehki, kar pogreznil sem se vanje. Volanski obroč velik in tanek, naokrog le malo merilnikov. O digitalizaciji v sedemdesetih še niso razmišljali. Pred voznikovimi očmi, zanimivo, prikazovalnik vrtljajev motorja in načrt pretikanja štiristopenjskega menjalnika. Njegovi hodi so za današnje razmere dolgi, a povsem natančni. Le iskanje vzvratne prestave – iz sredine malo levo, rahlo nazaj, pa še malo levo in nato diagonalno navzgor – zahteva več potrpežljivosti.

Tak avtomobil prestavi voznika skoraj petdeset let nazaj. Starodobnika je treba poslušati, to so povsem mehanski avtomobili in vsak med njimi ima za seboj že številne cestne dogodivščine. Treba se ga je navaditi, z njim delati počasi, ujeti pravi ton "pogovora" z njim in ko ujamem ta pravi ritem – potem je stari passat s 85 "konji" takoj zelo simpatičen avtomobil za potep na sončen dan.

Vse je tako zelo drugače kot danes. Notranjost je domala špartanska, stransko ogledalo je le eno, karoserijski stebrički so zelo ozki in zato je preglednost iz avtomobila še odlična. Vzglavnikov še niso poznali, prav tako ne varnostnih pasov na zadnjih sedežih. Ti so kot domači udoben kavč vabili otroke na družinske potepe. Sovoznikov predal se odpira s spodnjim vrtilnim gumbom in na sredinski konzoli eden od treh merilnikov prikazuje nekaj v nenavadni enoti (mp/cm2) – to je seveda pritisk olja.

Volkswagen passat prve in zdajšnje osme generacije. Med njima je 40 let, 55 centimetrov razlike v dolžini, 23 centimetrov v širini in 35 centimetrov v medosju. Prvi passat je bil resda le "ljudska" različica audija 80, ki pa je postal prodajni uspeh in eden od temeljev Volkswagnove znamke. Pravi globalni model in prepoznaven obraz znamke iz Wolfsburga, ki še danes spada med najpomembnejše modele.

Več kot 30 milijonov so jih že prodali, prvega med njimi 14. maja leta 1973. Naznanil je Volkswagen "nove dobe". Leto pozneje se je rodil še golf. Danes passata izdelujejo v desetih različnih tovarnah na treh različnih celinah in prodajajo v več kot sto različnih državah.

Ta zeleni volkswagen passat je letnik 1975 in spada med prenovljene avtomobile prve generacije tega modela. Volkswagen je passata izdelal leta 1973, ko je bil passat – imenovan po vetru – njihova "fastback" različica audija 80. Mehansko sta bila oba avtomobila enaka. Za moderne linije za tiste čase je poskrbel italijanski oblikovalec Giorgetto Giugiaro in tudi sicer je passat sredi sedemdesetih let spadal med modernejše evropske avtomobile. Sprva so ga izdelovali le v dvo- ali štirivratni izvedbi, nato so kmalu sledile še kombilimuzinska in karavanska izvedba.

Ta 46-letni lepotec ima vgrajen najmočnejši takrat razpoložljiv passatov motor, in sicer 1,5-litrski bencinski štirivaljnik z močjo 85 "konjev". Enak motor so uporabljali tudi za audija 80, enako velja tudi za ročni štiristopenjski menjalnik. Druga možnost za prenos moči na sprednji kolesi je bil še tristopenjski samodejni menjalnik.

35 let čakal na obnovo, zdaj nared za nove dogodivščine

"Kakšnih 35 let je ta avtomobil miroval, nato pa sem ga dobil, obnovil in tudi že ima novega lastnika. Obnova je bila celovita. Ker motor več kot trideset let ni deloval, se najprej ni želel več zavrteti. Obnovili smo mehanske dele, prav tako ima tudi nov lak. Sicer pa je originalen oziroma takšen, kakršnega je imel prvi lastnik," mi je povedal Darko Peljhan, idrijski mojster (tudi za) stare volkswagne.

Prevoženih ima 54 tisoč kilometrov, kar je kajpak malo za 46 star avtomobil. Dolgo je čakal priložnost za nov začetek in novo pomlad. Ta zeleni passat se bo zapeljal v povsem novo avtomobilsko okolje. V sedemdesetih letih je bilo prometa mnogo manj, tudi do avtomobilov je bilo veliko težje priti kot danes. Zasebniki jih še niso mogli prodajati. Peljhanov oče je sicer že v začetku sedemdesetih v Grilčevi ulici v Idriji odprl Volkswagnov servis, kjer pa so lahko začeli sami avtomobile tudi prodajati (in ne le servisirati) šele ob koncu osemdesetih let. Vsaj dva passata prve generacije sta se nekoč vozila po Idriji, se spominja Peljhan.

