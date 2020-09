Nov predsednik Seata: novo ime znamke za zdaj zavrača

Vodenje španske avtomobilske znamke Seat je prevzel Wayne Griffiths, dozdajšnji predsednik njihove športne podznamke Cupra. To bo spet oživilo za zdaj še neuradne napovedi, da bi se lahko Seat v prihodnje morda celo preimenoval v Cupro in vsaj prek te znamke ponudil avtomobile nekoliko višjega cenovnega razreda.

Luca de Meo je mesto predsednika uprave Seata zapustil januarja in po vmesnem vodenju finančnika Carstena Isenseeja je zdaj prvo mesto pri Seatu prevzel Wayne Griffiths. Do zdaj je vodil Seatovo podznamko Cupra in jo bo še naprej vodil do imenovanja naslednika.

Večje razlike med velikoserijskimi znamkami koncerna Volkswagen?

Tako se bodo nadaljevale za zdaj neuradne napovedi o novih položajih posameznih znamk znotraj koncerna Volkswagen. Vodstvo na čelu s Herbertom Diessom ne skriva ambicij, da bi med posameznimi znamkami naredili jasnejše razlike. V ospredju sta predvsem trenutno zelo podobni znamki Škoda in Seat. Češki znamki bi namenili predvsem cenovno konkurenčne avtomobile, Seatove pa bi postavili na višji cenovni razred in bi tako predstavljali delno premijsko ponudbo znotraj koncerna.

Prvi električni "seat" se bo imenoval cupra el-born. Foto: Seat

Formentor bo naslednji lastni avtomobil znamke Cupra. Foto: Cupra

Povsem izključeno ni tako niti preimenovanje Seata v Cupro, o čemer smo poročali že ob napovedi prodaje Bugattija prek Porscheja v roke hrvaškega Rimac Automobili. Že prvi namenski španski električni avtomobil bo nosil ime cupra e-born in ne seat el-born.

Griffiths je pred časom za britanski Autocar že poudaril, da tako imenovanje še ne pomeni zamenjave znamk in da bosta vsaka ločeno še naprej obstajali.

Cupra trenutno ponuja le svojo različico seat atece, v naslednjih mesecih pa lahko pričakujemo Cuprino različico leona in nato še nov lastni model formentor.

Wayne Griffiths se je Seatu pridružil leta 2016 in je bil deležen izjemno hitre rasti Seata. Španci so med leti 2016 in 2019 prodajo povečali za več kot 40 odstotkov. Koncernu Volkswagen se je pridružil že leta 1989, ko je začel delati za Audi. Pri Seatu je za krajše obdobje delal že med leti 1991 in 1993. Predsednik znamke Cupra je postal januarja letos. Cupra namerava v razvoj znamke do leta 2025 vložiti pet milijard evrov.