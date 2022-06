Neizpolnjeni izzivi? Evropi lahko zagrozijo stari "dizli".

Evropski parlament je potrdil ambiciozen načrt, ki pri novih avtomobilih za leto 2035 napoveduje stoodstotno znižanje neposrednih izpustov CO2. Čeprav leto 2035 v avtomobilskem svetu pomeni že jutri, je do tja vseeno še dokaj daleč. Vsa preostala leta bodo na voljo za preizkus resnosti vseh deležnikov.

Danes je namreč še nemogoče z zanesljivostjo napovedati, kaj nas na trgu avtomobilov čaka leta 2035. Dejstvo pa je, da se brez visokoambicioznih ciljev v celotni družbi ne bo nič zares spremenilo. Le visoki in ostri cilji lahko prisilijo proizvajalce, da naredijo tehnološko zares dobre električne avtomobile (in ne polizdelkov z majhnimi razvojnimi stroški), enako taki cilji k resnim naložbam prepričajo tudi upravitelje električnih omrežij in tudi vse pristojne inštitucije v državah članicah EU.

Prehod na (večinsko) električno mobilnost je namreč soodvisen od vseh vpletenih in nikakor ni le manira proizvajalcev avtomobilov. Tudi ob uresničitvi strategije za leto 2035 bodo večino vozil na cesti takrat še naprej poganjala fosilna goriva.

Foto: Toyota

Trenutno sprejeti predlogi v Evropskem parlamentu živijo le na papirju, ker so tako kompleksni in predstavljajo eno največjih revolucij v zgodovini mobilnosti.

Do leta 2035 bo skladno z razvojem najrazličnejših tehnologij tudi postalo jasno, ali bo ta prihodnost resnično le električna. Kakšna bo strategija uporabe vodika v osebnih avtomobilih – elektrika kot nadomestilo bencinskih, vodik kot nadomestilo dizelskih avtomobilov –, bo Evropa v nekaj letih dala zeleno luč tudi sintetičnim gorivom in kaj se bo dolgoročno zgodilo z danes zelo razširjenimi hibridi?

Že danes so razlike pri električnih avtomobilih tehnološko mnogo večje kot pri klasičnih. Na novo se postavljajo tudi nekatera razmerja med klasičnimi znamkami. Nekateri nekoč "ljudski" proizvajalci postajajo tehnološko premijski.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman

Pri Volkswagnu, največjem proizvajalcu avtomobilov v Evropi, so glasovanje v Evropskem parlamentu pozdravili. Cilj so označili kot ambiciozen, toda uresničljiv. Po stališču Volkswagna prehoda na elektromobilnost ni več mogoče spreobrniti.



"To je edini ekološki, tehnološki in ekonomsko smiseln način, da kar najhitreje zamenjamo motorje z notranjim izgorevanjem," pravijo pri Volkswagnu.



Tudi pri Mercedes-Benzu so podprli glasovanje v Evropskem parlamentu. Kot pravijo v Stuttgartu, bodo lahko že leta 2030, kjer bodo pogoji to dovoljevali, prodajali le še električne avtomobile. Pri tem pa poudarjajo pomen celovite infrastrukture.

Foto: Gregor Pavšič

Na drugi strani pa so kajpak izrazite skrbi, kaj se bo zgodilo, če se ta celovit proces do leta 2035 ne bo izpolnil. Bo polnilna infrastruktura dovolj razširjena in predvsem uporabniško dovolj prijazna (prepoznava plačnika kar neposredno prek priključka CCS, morda plačevanje neposredno s kreditnimi karticami …), bodo predvsem električni avtomobili tehnološko dovolj napredni za široko uporabnost? Doseg je pri večini dosegljiv že danes, veliko bolj se zatika pri učinkovitosti polnjenja.

Poraja se kajpak vprašanje visokih cen in tiste točke preloma, ko bodo postali "manj dragi" kot klasična nova vozila. Tudi novi bencinski in dizelski avtomobili bodo zaradi vse ostrejših zahtev pri izpustih postajali dražji. Te cene pa nato odpirajo tudi vprašanje trga rabljenih avtomobilov. Bodo ti postali še pomembnejši kot danes in kakšen smisel bo imel trg novih električnih avtomobilov, če bodo Evropo preplavili stari "dizli" in "bencinarji"?

Foto: Instagram Gilles Vidal

Kljub vsem izzivom, ki se zdijo leta 2022 v velikoserijski uporabi še neizvedljivi, je treba poudariti, kako dolga doba je v avtomobilskem svetu 13 let. Pred desetletjem, ko je Tesla predstavila prvi model S in najbolj učinkovito (poleg poznejše afere dieselgate) pospešila razvoj elektromobilnosti, se je zdela že današnja raba električnih avtomobilov prava znanstvena fantastika.

Električnih avtomobilov je sicer še dokaj malo in v večini evropskih držav so njihovi tržni deleži majhni, a z njimi se je mogoče danes znotraj Evrope načeloma že peljati kamorkoli. Sami smo lani z električnim avtomobilom, ki ni bil tesla, zmogli več kot tri tisoč kilometrov med Slovenijo in Francijo.

Avto-moto zveza Slovenije ocenjuje, da je predlog EK oziroma sprejeto stališče EP sicer ambiciozno, a nerealno in (pre)optimistično zastavljeno. "Podpiramo ukrepe, ki bodo pripomogli k čistejšemu okolju in s tem tudi k večji kakovosti življenja. Ob industriji in starih kurilnih napravah svoj delež odgovornosti pri reševanju podnebne krize vsekakor nosi tudi promet, a žal rešitev problema v tem primeru ni tako enostavna, da bi se ga dalo odpraviti zgolj z zamenjavo pogona v avtomobilih. Treba je namreč upoštevati tako geografske okoljsko ekonomske razlike med kraji in državami kot lokalno prometne zakonitosti in usmeritve. Tehnološki razvoj, tudi kot posledica vse bolj zahtevnih okoljskih meril EU, je v avtomobilski industriji zagotovil izjemen napredek pri očiščevanju izpustov, zato so najnovejši bencinski in dizelski avtomobili bistveno čistejši kot v preteklosti. Ko k temu dodamo še, sicer že dobro znane širše temeljne okoljske okvire, na primer upoštevanje okoljske obremenitve v celotnem življenjskem ciklu vozila – od pridobivanja surovin, izdelave in rabe do razgradnje – in temeljno družbeno in ekonomsko težnjo po zagotavljanju dostopne mobilnosti za vse, dobi predlog Evropske komisije veliko več vprašanj kot odgovorov", meni predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez.



AMZS ocenjuje, da bo imela prepoved prodaje avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje po letu 2035 velik vpliv na osebno mobilnost, saj Slovenija zaradi poddimenzioniranega energetskega sistema oziroma preskrbe z električno energijo (kamor štejemo tudi polnilno infrastrukturo) ter geografskih in demografskih posebnosti ni pripravljena na tako silovit razmah električne mobilnosti. Ob tem seveda ne gre spregledati dejstva, da je slovenska dinamika izgradnje večjih infrastrukturnih projektov izjemno počasna in tudi finančno potratna, politika pa praviloma ne dovolj enotna, da bi se tudi pri bolj oprijemljivih investicijah v mobilnost (npr. železnica in avtocestne razvojne osi) poenotila vsaj do te mere, da bi iz proračuna zagotovila stabilne vire za investiranje v potrebno infrastrukturo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Predvsem pa že danes določeni projekti kažejo na določene rešitve problemov, ki se postavljajo na vrh tabujev uporabe električnih avtomobilov. Tesla je na primer napovedala 92-odstotno reciklažo materialov iz lastnih baterij, pri tem pa velik delež reciklaže napovedujejo tudi drugi proizvajalci. Ker so danes baterije večinoma še dokaj nove, tudi potrebe po reciklažah še ni. Zato lahko šele pričakujemo ustanavljanje reciklažnih podjetij in to lahko postane tudi velik posel. Tesla je na primer že lani prek reciklaže nazaj pridobila 1.500 ton niklja, 300 ton bakra in 200 ton kobalta. Samo vrednost "vrnjenega" kobalta je ob takratnih cenah znašala 16 milijonov dolarjev.

Na drugi strani bodo zelo pomembna tako imenovana pametna omrežja, ki bodo omogočala tako razpoložljivost električne energije kot tudi ustrezno ceno. Del takega omrežja bi moral do leta 2035 učinkovito postati tudi električni avtomobil s svojo baterijo. To danes napovedujeta avtomobila, kot sta hyundai ioniq 5 in kia EV6, ki lastno energijo že lahko delita tudi večjim zunanjim uporabnikom.

Foto: Opel

"Praktično vsi v naši panogi se strinjamo, da elektrika bo prišla. Ne vemo pa, kako hitro in v kakšnem obsegu. Kako hitro se bo ta prehod zgodil, ni odvisno le od nas. ACEA opozarja Evropsko unijo, da večina trgov v Evropi močno zaostaja za lastnimi obvezami pri prilagoditvi celotnega sistema. To je polnilna infrastruktura, prav tako davčna politika in vse preostalo, kar bi omogočilo izpeljavo teh ciljev Evropske unije. Večina proizvajalcev je danes že sposobna izdelati električni avtomobil, ki v večini primerov zadošča potrebam strank, bolj je vprašanje, ali imamo vse preostalo," meni Borut Gazvoda, direktor družbe WAE S, ki v Sloveniji zastopa znamko Opel.

Po njegovem mnenju bo treba razvijati široko mrežo električnih polnilnic, ki so med seboj sicer povezane, imajo pa v povprečju nizko polnilno moč. Veliko pa bo treba še narediti in implementirati mnogo zakonodajnih elementov, ki naj bi že obstajali. Eden takih je prilagoditev novih ali obnovljenih stanovanjskih objektov s polnilnicami.

Foto: Gašper Pirman

Tudi klasični avtomobili bodo vse dražji, kar bo približalo točko preloma

Podobno meni tudi Adam Kavšek, ki v Sloveniji vodi znamko Peugeot. Obe spadata pod istega lastnika, PSA oziroma Stellantis, in tudi ta se je, podobno kot Opel že zavezala električni prihodnosti. Kot nam je nedavno zaupal v obširnem pogovoru, bi podobno napoved še pred petimi leti označil za nemogočo. Toda danes zanj ni stvari, ki jih v desetih letih ne bi bilo mogoče spremeniti.

Kavšek: "Spet bi opozoril, da bo treba poskrbeti za infrastrukturo. Če je ne bomo uredili, me je te prihodnosti strah. Iz dneva v dan je tej tehnologiji naklonjenih več strank, prav gotovo se bo z več električnimi vozili povečalo tudi alternativno število lastništev. Na splošno se bo povprečni kupec preobrazil. Prihodnost bo prinesla izzive, ki pa sem jih imel vedno rad. Res pa je, da bomo morali vsi narediti svoje."

Hidria bo že letos gradila novo tovarno

Na področju zniževanja izpustov CO2 in elektromobilnosti Hidria že danes spada med tista slovenska podjetja, ki so v ta prehod zelo aktivno vpeta. Od leta 2024 bodo sodelovali tudi pri razvoju povsem električnih pogonov in v ta namen bodo že letos v Spodnji Idriji začeli graditi novo tovarno. Prihodnje leto sledijo nove dobave za hibridne pogone, za katere Seljak vrhunec povpraševanja napoveduje med letoma 2025 in 2026.

"Na eni strani smo priča izjemnim inovativnim prebojnim dosežkom, o katerih smo pred nekaj leti lahko le sanjali. Pogosto še vedno rečemo, da je samo nebo. Zdaj niti nebo ni več meja. S podporo digitalne tehnologije se stvari hitro razvijajo. Izboljšujemo kakovost življenja. Na drugi strani pa ves čas hodimo po robu uničenja oziroma samouničenja, kar ob zadnjih dogodkih v Ukrajini še bolj občutimo. Ta dvojnost je postala stalna. Ogroža pa nas še nekaj drugih procesov, med katerimi sta dva ključna. Eden je uničevanje planeta z odpadno plastiko, česar se še pred nekaj leti nismo tako zavedali. Veliko je plastike za enkratno uporabo in zato bo potrebna izrazita deplastifikacija družbe. Človeštvo vsak dan odvrže en milijon ton odpadne plastike za enkratno uporabo. To je približno 50 tisoč dvajsettonskih tovornjakov vsak dan," pravi Iztok Seljak, izvršni direktor Hidrie.