"Made in Germany": tabuji in zmote Teslinega prodajnega hita

Vozili smo enega izmed prvih Teslinih avtomobilov, ki je v Slovenijo prispel iz nove tovarne v Berlinu. Model Y je električni kupejevski športni terenec, ki najbolj navduši s prostorsko izkoristkom, zmogljivostjo več kot 560-“konjskega” pogona dveh elektromotorjev in učinkovitim polnjenjem. Ima predvsem vse tisto, kar je nujno za nemoteče sobivanje z električnim avtomobilom in iz tega vidika postavlja standarde konkurenci.

Poraba z dokaj velikim deležem avtoceste je znašala 20 kWh na sto kilometrov, ob nekoliko bolj podeželskih vožnji bi padla tudi pod to mejo. Realni doseg je blizu 400 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič Največ mimoidočih me je vprašalo, koliko stane. Nato so vprašali, kako dolgo se polni. Na taka vprašanja pri električnih avtomobilih navadno nimam odgovora. Baterijo zelo redko napolnim stoodstotno. Polnim po potrebi, največkrat sproti in pogosto brez izgube časa. "Kakšen pa je kaj doseg," je bilo tretje vprašanje. Pa spet nisem imel odgovora. "Veliko, zadosti. Ne vem za kilometre. Pač se vozim, ob priložnosti polnim in se peljem naprej. Ne razmišljam veliko o dosegu. Pač, preprosto ga je dovolj," sem rekel.

Palec gor: prostorski izkoristek, učinkovitost polnjenja, zmogljivost pogona, poraba energije, operacijska hitrost zaslona

Palec dol: brez zaslona ali projekcije pred voznikovimi očmi, cena v primerjavi s ceno v Avstriji, skrajni minimalizem je lahko za koga moteč

V različici performance ima model Y dobrih 100 "konjev" več.

Pogled voznika in prazen prostor za volanom. Novi model S bo tam že imel manjši dodatni zaslon.

V rokah smo imeli enega prvih Teslinih avtomobilov, ki je na slovenske ceste zapeljal iz nove nemške tovarne pri Berlinu. Model Y je trenutno najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi in tudi Sloveniji. Da se za Tesline avtomobile letno odloči kakih milijon kupcev, pač ne more biti naključje. In ta avtomobil zelo dobro pokaže, kaj je pri električnih avtomobilih v resnici najpomembneje, zakaj so prodajno uspešni in zakaj je tudi določeno javno sprejemanje Tesline znamke precej zgrešeno.

V javnosti si večina ljudi Teslo predstavlja po dveh stvareh: eno je sistem Autopilot za delno samodejno vožnjo, drugo pa so različni elektronski pripomočki. Saj veste, dojemanje tesle kot "gadgeta" na štirih kolesih. To je delno sicer res, toda v resnici so ključne prednosti njihovih avtomobilov povsem drugje.

Več kot sto litrov prtljažnika spredaj. Zgleden izkoristek prostora, ki sta mu kos še Ford in kitajski MG. Foto: Gregor Pavšič

Najpomembnejši aduti tesle so naslednji: najprej prostorski izkoristek 4,7 metra dolgega avtomobila, ki je izjemen. Prtljažnik spredaj, velik prtljažnik zadaj, pod dnom še dodatna večja luknja in ob tem še veliko prostora na zadnjih sedežih. Zdi se skoraj neverjetno, kako sta dva elektromotorja in vsi mehanski ter elektronski elementi tako skrbno zakriti.

Drugi velik adut je sistem predgretja baterije, ki zagotavlja učinkovito polnjenje. To je eden od najpomembnejših dejavnikov vsakega električnega avtomobila, ki je v praksi mnogo pomembnejši od dosega. S pravilno ogreto ali ohlajeno baterijo je moč "hitrega" polnjenja na ravni, kot jo voznik pričakuje. Ob tem ima model Y še izjemno moč pogona dveh elektromotorjev (v različici performance kar 526 "konjev") in kljub temu zelo ugodno porabo. Na našem testu je ta znašala okroglih 20 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov.

Prtljažnik je zelo velik, pod dnom je še dodatna večja luknja. S podiranjem druge vrste sedež v avtomobil zlahka spravimo gorsko kolo. Foto: Gregor Pavšič

Prostora je pričakovano veliko tudi zadaj, le sedeži so dokaj trdi in tudi sedi se precej pokončno. Foto: Gregor Pavšič

Na klasični polnilnici AC je največja moč polnjenja 11 kilovatov. To pomeni približno dve uri za 100 kilometrov dosega. V teslah že vse od prvih modelov S ni 22-kilovatnega polnilca AC. Foto: Gregor Pavšič Doseg 100 km v 12 minutah, koliko stanejo polnjenja?



Najcenejše polnjenje baterije je seveda doma, kjer pa je cena odvisna od ponudnika električne energije. Na javnih polnilnicah je izbire več in nekatere polnilnice smo preizkusili tudi z modelom Y. Osrednja izbira, predvsem ko ima baterija manj kot polovico energije, so Tesline hitre polnilnice. V Ljubljani smo polnili z močjo 100 kilovatov, kar pomeni dodatek stotih kilometrov dosega v približno 12 minutah. Ena kWh stane 45 centov, kar pomeni končni strošek devet evrov.



Enako je stalo polnjenje na Moonovi polnilnici sredi Velenja, le da je bilo polnjenje več kot pol šibkejše in zato tudi mnogo daljše. Na klasičnih polnilnicah AC, na primer Gremo na elektriko, bi sto kilometrov stalo 5,5 evra. Najboljše razmerje med časom polnjenja in ceno ima torej Teslina polnilnica, a tudi tam zaradi padajoče moči ob več kot 70-odstotni napolnjenosti ni več smiselno polniti. Velika prednost teh polnilnic je tudi izjemno preprosta uporaba. Prek kabla na polnilnici odpremo vtičnico na avtomobilu, vstavimo kabel in nato vse drugo (od polnjenja do postopka plačila) opravi notranji sistem.



Video: nočni Teslin šov z glasbo, projekcijo žarometov, odpiranjem vrat …

Velika odlagalna luknja pod prtljažnim dnom. Izkoristek prostora je pri tesli eden njenih največjih adutov. Foto: Gregor Pavšič Razmerje med prostornostjo, zmogljivostjo, učinkovitostjo uporabe elektroopogona in porabo je še vedno zelo suvereno. Notranjost ni tako masivna in premijska kot pri nekaterih drugih znamkah, toda vse, kar je vozniku na voljo, na primer priročni sistem brezžičnega polnjenja telefona, deluje brezhibno.

Elektronski pripomočki? Seveda, zelo so zabavni, tudi marsikdaj koristni in večinoma nadgradijo uporabnost avtomobila. Nekaj jih je tudi zgolj zabavnih in brez uporabne vrednosti. Tesla zna tudi učinkovito nekaj narediti zgolj zato, da pač pokažejo, da to zmorejo. Več v zgornjem videu.

Novost je prikaz kamere ob vklopljenemu smerniku, podobno kot v hyundaijih. Le težje je videti sliko, ker je treba pogledati vstran. Foto: Gregor Pavšič

Naprej še nekaj števil. Teslin model Y smo v različici long range pred meseci na kratko že preizkusili, tokrat je bil avtomobil v različici performance. To pomeni še dobrih sto "konjev" bolj "navit" električni pogon, torej več moči in manj kot štiri sekunde pospeška do 100 kilometrov na uro. To pomeni tudi nekaj manj dosega, čeprav razlike niso bistvene. Razlika v porabi je znašala približno eno kilovatno uro. Glede na velikost in maso vozila, še posebej pa glede na zmogljivost pogona, je poraba zelo dobra. Če bi se več vozili zunaj avtocest, bi upadla pod mejo 20 kWh.

Long Range Performance kapaciteta baterije: 75 kWh 75 kWh moč pogona: 324 kW (441 "konjev" 413 kW (562 "konjev" naj. navor: 493 Nm 660 Nm doseg (WLTP): do 533 km do 514 km pospešek do 100 kmh: 5,0 s 3,7 s naj. hitrost: 217 kmh 250 kmh masa: 2.003 kg 2.003 kg dolžina: 4.751 mm 4.751 mm širina: .2.129 mm 2.129 mm višina: 1.624 mm 1.624 mm medosna razdalja: 2.890 mm 2.890 mm oddaljenost od tal: 16,7 cm 16,7 cm celoten prtljažni prostor: 2.158 l 2.158 l prtljažnik spredaj (frunk): 117 l 117 l moč polnjenja DC: do 250 kW do 250 kW moč polnjenja AC: do 11 kW do 11 kW velikost koles: 19 ali 20-palčna 21-palčna

Radarski tempomat je serijski, osnovna funkcija Autopilot pride prav na bolj praznih odsekih avtocest. Vsakih 15 sekund mora voznik trzniti z volanom. Foto: Gregor Pavšič

Prek aplikacije je mogoče tudi sredi noči spremljati dogajanje okrog avtomobila. Na daljavo je mogoče prižgati žaromete ali zahupati. Foto: Gregor Pavšič

Performance pomeni tudi nekoliko trše nastavljeno podvozje. To ni moteče trdo, zagotovo pa med primerljivo velikimi avtomobili spada med trše. Kljub temu menimo, da ima že različica longe range zanesljivo dovolj moči in hipne eksplozivnosti, tudi bolj trpežne (in mnogo cenejše) 19-palčne pnevmatike niso zanemarljiva podrobnost. In še to, ker je ta avtomobil prišel iz nemške tovarne, se je spodobila tudi naslednja nadgradnja: najvišjo hitrost so mu povečali na 250 kilometrov na uro.

Eksplozivnost pogona med z mesta in med ovinki je izjemna, enako tudi prožnost in hitrost pospeševanja. Vozne lastnosti so več kot zadovoljive, če ne že skoraj odlične. Toda tako kot pri ostalih električnih avtomobilih je občutek na volanu nekoliko "arkaden". Vse dojemanje pospeškov in zmogljivosti je arkadno, skoraj nepredstavljivo. Zdi se prelahko, da bi bilo res. Kot da bi igrali enostavnejšo računalniško igrico, tako preprosto se zdi šviganje s teslo od ovinka do ovinka.

Občutna nadgradnja je zmogljivejši procesor: osrednji zaslon zdaj hiter kot iPad pro

Od zadnjega druženja je model Y dobil nekaj nadgradenj. Med najbolj opaznimi je veliko zmogljivejši procesor v ozadju infozabavnega sistema. Ta močno pohitri predvsem odpiranje brskalnika s spletnimi stranmi, prav tako se zdaj veliko hitreje nalagajo tudi aplikacije, kot sta YouTube in Netflix.

Razlika je zelo opazna, saj je bila počasnost takega odpiranja pred tem ena od slabših strani celotnega infozabavnega vmesnika. Odzivnost zaslona lahko zdaj primerjamo s tablicami, kot je iPad pro. To kajpak ni ključna stvar pri avtomobilu, toda za marsikoga bodo tudi take nadgradnje vsakodnevno uporabni.

Del prtljažnika je zdaj tudi polica, ki jo je mogoče delno zložiti. Foto: Gregor Pavšič Model Y je zdaj dobil zadnjo polico, kaj še pogrešamo?



Model Y je zdaj dobil zadnjo polico, kaj še pogrešamo?

V teslah še vedno pogrešamo vsaj osnovni projicirni zaslon na vetrobransko steklo, čeprav na trgu že obstajajo poprodajne rešitve majhnih zaslonov, ki jih je mogoče namestiti za volanski obroč. Model Y zdaj že ima zadnjo polico, ki je tudi zložljiva. Še boljša rešitev bi bila mehkejša polica, na primer zložljiva kot v nekaterih japonskih avtomobilih. Polica je namenjena predvsem zaščiti tovora ob nenadnem zaviranju, za zakritje stvari pa ni potrebna, zadnje steklo je namreč tako zatemnjeno, da se skozenj od zunaj ne vidi ničesar. Ker sta obe odlagališči za brezžično polnjenje telefona spredaj delovali skoraj brez pripomb, spredaj tudi ni priključkov USB. Dva sta na voljo pred zadnjimi sedeži (tip USB-C).

Zares uporaben je serijski radarski tempomat, prav tako avtomobil prek kamer zelo natančno spremlja dogajanje okrog avtomobila, prepoznava objekte in jih tudi izrisuje na zaslonu. Zna tudi posneti dogodke v prometu iz različnih zornih kotov, ponoči tudi s kamerami pazi na neprediprave okrog vozila. Opazi tudi barvo luči na semaforju in podobno.

Z doplačilom srednje nadgradnje za 3.500 evrov zna resda tudi samodejno menjati prometne pasove (ob potrditvi voznika, ki mora odobriti vsak premik vozila), pa tudi samodejno upočasniti in zaviti na odstavni pas proti v navigaciji nastavljenemu cilju. Toda vožnja s temi sistemi, ki so še polni zakonskih omejitev, je trenutno zelo naporna.

Primerjal bi jo s pilotom, ki mora pristati tehnično poškodovano letalo. Znajde se pod izrazitim stresom nadpovprečnega števila vozniških operacij. Obseg opravkov za voznika je prevelik, da bi to vožnjo trenutno razbremenilo. Morda na prazni avtocesti proti Dalmaciji, v Sloveniji pa je gostota prometa za kaj takega le prevelika.

Cene že okrog 70 tisočakov, v Avstriji deset tisočakov cenejše

Cena za tako teslo je v Sloveniji visoka. Model Y v različici performance stane vsaj 71 tisoč evrov. Pisali smo tudi že o cenovnih neskladjih med Slovenijo in Avstrijo, saj so trenutno take tesle pri severnih sosedih precej cenejše. Razlika je neverjetna in trenutno znaša kar 10 tisočakov, kar ob morebitnem uvozu zagotavlja tudi še omenjeno subvencij (meja 65 tisoč evrov). To sicer ni kanibalizem znotraj Tesline prodajne mreže, saj v njej ni zasebnih podjetij in zato tako prodajalec v Ljubljani kot v Gradcu delata za istega lastnika.

Model Y je zaradi teh cen nekaj tisočakov dražji kot primerljivo opremljeni in tehnološko napredni tekmeci. Med električnimi tekmeci sta glavna izzivalca hyundai ioniq 5 in kia EV6, ki imata tisto rešitev, ki je model Y trenutno še ne ponuja. To je možnost napajanja zunanjih porabnikov iz baterije avtomobila.

Med funkcijami je tudi uravnavanje klimatske naprave, če v avtomobilu za krajši čas pustimo domačo žival. Foto: Gregor Pavšič

Del različice performance so 21-palčna kolesa.

