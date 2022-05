Brez bencina in dizla? Najcenejše, kar je mogoče kupiti.

Če bi bila dacia spring vsaj nekaj tisočakov cenejša in bi ponujala Renaultov 22-kilovatni polnilec, bi bila lahko primerna izbira za mobilnost Slovencev z vidika drugega družinskega avtomobila. Varčevanje Dacie pri električnem malčku je sicer še na meji sprejemljivega, ob sicer dobrem razmerju med ceno in funkcionalnostjo še najbolj moti razmeroma majhna cenovna razlika do električnega renaulta twinga.

Spring je dolg 3,7 metra in ima 2,4 metra medosne razdalje. Prazen tehta 970 kilogramov. Foto: Gašper Pirman Majhni in cenovno ugodni električni avtomobili so tudi v Sloveniji že večkrat dokazali svoj prodajni potencial. Ker proizvajalci z njimi ne zaslužijo prav veliko, pa jih na trgu v rangu okrog 20 tisoč evrov skoraj ni. Dacia je na sicer že več let stari zasnovi zdaj ponudila električnega malčka springa, ki je še pet tisoč evrov cenejši od električnega renaulta twinga.

Spring je majhen avtomobil, ki je namenjen predvsem za vlogo drugega domačega avtomobila. Tako kot twingo je namenjen vsakodnevnim službenim migracijam, saj ima za te potrebe zanesljivo dovolj dosega (od 150 vse tja do 200 kilometrov) in ponuja še razmeroma sprejemljivo udobje. Bistvo je v nekaterih prednostih, ki jih morda v mestu prinaša uporaba električnega avtomobila; to so mirnejša in bolj tekoča vožnja, veliko nižji lastniški stroški in trenutno približno trikrat cenejša pogonska energija. Spring je tudi zelo okreten in ta električna dacia ima kljub očitnemu varčevanju s stroški in precej osiromašenemu avtomobil, kar ima prodajni potencial. Spring je bil v prvih štirih mesecih drugi najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji, zaostal je le za teslo model Y. Dacia je prodala vse električne malčke, ki jih je iz tovarne dobila.

Palec gor: nizka poraba, funkcionalnost, okretnost

Palec dol: (pre)nizka moč polnjenja AC, cena, zvočna zatesnjenost

Majhen električni avtomobil je primeren za dve osebi, na zadnji klopi je prostor bolj zasilen. Foto: Gašper Pirman Vozniški prostor je zelo neprilagodljiv, ima pa vse najnujnejše stvari. Foto: Gašper Pirman

Oblikovno je spring celo simpatičen in dovolj moderen, saj spominja na majhnega križanca. Foto: Gašper Pirman

Oblikovno je spring v resnici simpatičen in tudi dovolj moderen, celo trendovski. Ko odpremo in za seboj zapremo vrata, kar pospremi glasen kovinski pok, se bolj pokažejo stroškovne omejitve. Volan ni nastavljiv ne po višini in ne bo globini, tudi sedeža ni bilo mogoče nastaviti po višini. Volanski obroč v testnem springu je bil obdan v mehko plastiko, česar se voznik sčasoma sicer navadi.

Vtičnica za polnilni kabel je spredaj, kar pomaga pri dostopnosti na javnih polnilnih mestih. Foto: Gašper Pirman Pri vožnji med asistenčnimi sistemi pomagata samodejno zaviranje v sili in omejilnik hitrosti, tempomata ta avtomobil nima. Veliko elementov manjka, spet po drugi strani – zelo značilno za Dacio – je vse, kar mora nujno biti. Za doplačilo je bila v vozilu tudi vzvratna kamera. Vseeno pri springu ne moremo spregledati slabe varnostne ocene po Euro NCAP (ena zvezdica) in manj kot 50 odstotkov točk pri zaščiti odraslih in pešcev oziroma kolesarjev. Tudi nameščenih gum kitajskega proizvajalca Linglong, ki so po testu organizacija ADAC še na spodnji meji sprejemljivega, prav zagotovo ne hvalimo.

Zaradi nizke porabe se z enim polnjenjem peljemo tudi do 200 kilometrov

Ena od glavnih prednosti dacie springa je vsaj v spomladanskih mesecih njena poraba. Ob kombinaciji mestne in podeželske vožnje je znašala 12 kilovatnih ur (kWh) na 100 kilometrov. Na avtocesti je poraba narasla na 14 kWh. Pri bateriji z zmogljivostjo 27,4 kWh bi v povprečju opravili med 150 in 200 kilometrov z enim polnjenjem. Kdor bi se povsem umaknil z avtocest, bi doseg lahko povečal tudi prek 200 kilometrov.

To so sicer malenkosti, ki v praksi niso več odločilne. Takega springa je treba polniti ponoči doma, nato pa baterijo morda še dopolniti kvečjemu dvakrat na teden. Iz tega vidika je dober "commute" avtomobil za dnevne migracije, ki dnevno obsegajo od 50 do 100 kilometrov.

Na polnilnicah AC znaša moč le dobrih sedem kilovatov, kar je dejansko ena največjih pomanjkljivosti springa. To nadomešča z doplačljivim polnjenjem DC, a takih polnilnic je tam, kjer naj bi se s springom vozili, zelo malo. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Vrtljiv gumb za upravljanje z brezstopenjskim menjalnikom. Foto: Gašper Pirman

Moči na papirju res ni veliko. Pred 24 leti je bil moj prvi avtomobil zastava yugo, ki je imel ravno toliko "konjev" kot tale spring. To je 33 kilovatov oziroma 45 "konjev". Toda ti pri elektromotorju vseeno delujejo povsem drugače, precej bolj hipno in pri nižjih hitrostih bolj odzivno. Spring ima dovolj moči za mirno vožnjo po mestu in podeželju. Hitrost je omejena na 130 kilometrov na uro, pospešek do "stotice" znaša 15 sekund.

Raje kot springovo "hitro" bi imel twingovo "počasno" polnjenje

Morda še največji pomislek sem imel pri polnjenju baterije. Moč prek izmeničnega toka lahko znaša do dobrih sedem kilovatov. Testni spring je imel sicer na voljo tudi poceni doplačljivo polnjenje (290 evrov) prek enosmernega toka DC. Toda ker je spring namenjen urbanemu okolju in se bomo z njim na avtoceste podali precej redko – prav tam pa je velika večina polnilnic DC – je tak sistem v praksi dokaj nesmiseln. Namreč, moč polnjenja DC tudi sicer znaša do največ 30 kilovatov. Vozniku bi veliko bolj prav prišel 22-kilovatni polnilec AC, ki ga poznamo iz twinga. Prednost tega je v široki uporabi na skoraj vseh javnih polnilnicah.

Foto: Gašper Pirman

Spredaj je prostora veliko, a prtljažnika seveda ni. Spring ne prihaja z namenske električne platforme. Foto: Gašper Pirman

Električni avtomobil Dacie bo v nekaj letih najbrž postal nizkocenovna Renaultova izbira elektromobilnosti, saj bo twingov naslednik na osnovi obujene "petke" prav zagotovo dražji. Twingo je danes glavni tekmec dacie springa. Iz vidika malčka z romunskim poreklom v resnici moti premajhna cenovna razlika v primerjavi s twingom. Ta je nekoliko večji, bolje opremljen, je bolj všečen in ima predvsem veliko bolj uporaben sistem javnega polnjenja. Res je, take malčke bodo kupci v večini primerov polnili doma, a občasno je polnilni kabel kajpak treba potisniti tudi v javno polnilnico.

Osnovni spring stane 19.390 evrov, testni je na osnovi opreme comfort plus in nekaj dodatne opreme stal dobrih 21 tisočakov. Pri taki ceni spring ni upravičen do polne subvencije Eko sklada 4.500 evrov. Osnovni električni twingo stane 24.290 evrov, razlike ni po upoštevanju različne subvencije niti za pet tisoč evrov – ta razlika pa bo eno od glavnih vprašanj, ko bodo kupci brskali za najcenejšimi električnimi avtomobili.

Maloprodajne cene električnih avtomobilov ostajajo vrtoglave, bolj sprejemljivi so lastniški stroški

Za razred večje avtomobile, kot sta renault zoe in peugeot e-208, je treba pripraviti še dodatnih deset tisočakov. Cene so vrtoglave, vendarle pa se te razlike ob upoštevanju nekajletnih lastniških stroškov občutno zmanjšajo. Električnih sto kilometrov z javne polnilnice je danes pri takem avtomobilu približno trikrat cenejših od bencinskih, tu so še cenejši servisi in predvsem nizkoobrestna posojila prek Eko sklada.