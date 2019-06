BMW pokazal brutalni M8 in navdušil avtomobilske sanjače #foto

BMW je dolgo časa napovedoval prihod svojega najžlahtnejšega športnega kupeja, zato so bila pričakovanja javnosti in ljubiteljev črke M izredno velika. Bavarci niso razočarali in razkrili kar tri različne modele M8 - kupe, kabriolet in brutalno različico competition.

Foto: BMW

Serija 8 prvič z oznako M

Po tem, ko je BMW s serijo 8 na začetku 90. let navdušil športne voznike, je preteklo skoraj dvajset let, da so Bavarci spet Foto: BMW obudili to kultno serijo. Še več, prvič v zgodovini je serija 8 dobila polnovredno oznako M, ki prinaša brutalne zmogljivosti. Pod dolgim pokrovom se skriva 4,4-litrski osemvaljnik z dvema turbinama (enak kot v M5), ki ima 447 kilovatov in 750 njutonmetrov.

Inženirski dragulj je vgrajen v kupejevsko in brezstrešno različico, vendar lahko kupci obe oplemenitijo z dodatnim paketom competition. Moč se pri tem dvigne na 460 kilovatov.

Eden najhitrejših potovalnih kupejev

Neodvisno od različice se navor na vsa štiri kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika Steptronic. Zaradi tega se M8 do stotice dobesedno izstreli v 3,3 sekunde. Kabriolet potrebuje do desetinko več, M8 competition pa ta čas pri obeh različicah skrajša za desetinko.

Najvišja hitrost je elektronsko omejena na 250 kilometrov na uro, a se ta omejitev ob izbiri opcijskega paketa M driver odstrani. Takrat eden najhitrejših potovalnih kupejev doseže 305 kilometrov na uro. S tem je hitrejši kot aston martin vantage in diha za ovratnik bistveno dražjemu ferrariju 812 superfast.

Foto: BMW

Foto: BMW

Po meri vsakega voznika

Kot že pri preostalih avtomobilih M je vozniku na voljo izdatno število prilagodljivih dodatkov. Ta lahko prilagaja delovanje menjalnika ali pa prek obvolanskih ročic prestave menja kar sam, spreminja nastavitve štirikolesnega pogona, odzivnost stopalke za plin, nadzoruje trdost vzmetenja in glasnost izpušnega sistema. Competition prinaša še nekoliko trše vzmetenje in dodatno ojačane komponente na podvozju.

Foto: BMW

Foto: BMW

Preberite še: