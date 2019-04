Mnogim je odleglo: BMW ohranja motor V12

BMW pri svoji limuzini serije 7 vztraja s 6,6-litrskim motorjem V12 (model 760 Li), s katerim smo po slovenskih cestah vozili tudi nekdanjega slovenskega košarkarskega reprezentanta Boštjana Nachbarja.

Kitajci so na njegov račun pripravljeni plačati visok davek

Bavarci so ob prenovi serije 7 razkrili, da bo kljub vse ostrejšim zahtevam glede izpustov CO2 ta motor ostal v ponudbi do konca zdajšnje generacije tega avtomobila. To pomeni vsaj do leta 2023.

Pri BMW pravijo, da je zanimanje za motor V12 veliko predvsem pri kupcih z Bližnjega vzhoda in iz Kitajske. Tam so na račun tega motorja pripravljeni plačati visok davek za motorje z vsaj šestimi litri prostornine in se torej nočejo zadovoljiti z manjšim motorjem. Pri BMW so zato s proizvodnjo dvanajstvaljnika polno zaposleni.