Po 20 letih: V Sloveniji spet BMW 8 #foto

Na naše ceste po dveh desetletjih premora prihaja legendarna BMW-jeva serija 8. Petični športni kupe, ki so ga razvijali ob boku dirkalnega M8 GTE, navduši z zunanjim videzom in posebnostjo. Slovenskim kupcem bo na voljo od 113 tisoč evrov naprej (dizelski agregat) oziroma 152 tisoč evrov za različico M850i.

Serija 8 ima najtanjše sprednje žaromete v zgodovini znamke BMW, zato z ostrim pogledom nakazuje svoj športni značaj. Foto: Gašper Pirman

Nagrada za gledalca

Bavarci niso prelomili obljube, zato velikoserijska serija 8 oblikovno v večini elementov sledi konceptu, ki so ga predstavili septembra na avtosalonu v Frankfurtu. Z dolgim pokrovom motorja, nizkim nosom in ozkima ledvičkama gre za vizualno zelo privlačen model, ki ga nadgradita nekoliko valovita streha in nežno zaobljen zadek. Zadaj prevladujejo novi žarometi in deltoidna zaključka izpušne cevi.

Sprednji in zadnji žarometi so v tehnologiji LED, a tisti najbolj zahtevni kupci se lahko odločijo za opcijske laserske žaromete. Športno naravnani kupci lahko nekoliko znižajo maso z izbiro strehe iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, ali pa se odločijo za paket iz ogljikovih vlaken.

M850i za dušo, 840d za pragmatične kupce

Vozniški hedonisti bodo lahko izbirali med dvema motorjema. V različici M850i xDrive je vgrajen 4,4-litrski prisilno polnjeni osemvaljnik z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom, ki proizvede 390 kilovatov in 750 njutonmetrov navora. Kot pravijo Bavarci, potrebuje do stotice le 3,7 sekunde, najvišja hitrost pa je elektronsko omejena na 250 kilometrov na uro.

Na naših tleh bo na voljo še 840d xDrive s trilitrskim prisilno polnjenim vrstnim šestvaljnikom z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Motor ima 235 kilovatov in 680 njutonmetrov navora. Po podatkih tovarne potrebuje od 0 do 100 kilometrov na uro 4,9 sekunde.

Foto: Gašper Pirman

Za zdaj le paša za oči, kmalu že na naših cestah

Kot je poudaril Aleš Suhorepec, direktor prodaje v BMW Group Slovenija, so pri znamki razvijali serijsko različico hkrati s športno nabritim M8 in dirkalno različico M8 GTE. Ker smo M850i tokrat lahko spoznali le v statični obliki, vam podatka o voznih lastnostih ne moremo dati, a glede na zgodovino modela in skoraj neomejeno število prevoženih kilometrov po svetovnih dirkališčih bo šlo nedvomno za vozniškega odličnjaka.

Zanj boste morali odšteti vsaj 113 tisoč evrov. Takšna je vstopna cena za dizelski 840d xDrive. Za močnejši M850i xDrive pa se cene začnejo pri 152 tisoč evrih.

Foto: Gašper Pirman

