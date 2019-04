Je to nov najbolj opazen avtomobil v Sloveniji? #video

Elegantne linije, skoraj pet metrov dolžine in osemvaljni motor so prepoznavni znak novega admiralskega avtomobila BMW. Prepriča bolj navzven kot v notranjosti, in čeprav ima štiri sedeže, bo v praksi s svojo dinamiko navduševal predvsem dvojico. Pritisk na stopalko za plin pa vzame sapo.

BMW je na slovenske ceste pripeljal enega trenutno najbolj vpadljivih avtomobilov. Čeprav nova serija 8 ne prekipeva od značaja, je avtomobil s svojimi dimenzijami, kupejevskimi dinamičnimi linijami in glasnim 4,4-litrskim motorjem V8 na cesti izjemno vpadljiv. V Sloveniji bi se lahko letos zanj odločilo okrog deset kupcev. Sami bi morda raje razmislili o podobno dragem, bistveno bolj futurističnem, a resda zavoljo prtljažnika manj praktičnem hibridnem i8.

(Skoraj) pet metrov, dve toni, osem valjev in 530 "konjev"

"Večje, glasnejše, močnejše." To je pri dveh novih modelih znamke BMW eden očitnih sloganov snovalcev prihodnjega razvoja podjetja iz Münchna. Podobno kot novi športni terenec X7 so tudi z obujeno serijo 8 ponudili avtomobil, ki ga lahko postavijo na sam vrh svoje ponudbe.

Po prvih kilometrih lahko potrdimo, da ima BMW prav gotovo novega paradnega konja vsaj z vidika vpadljivosti in pojavnosti na cesti. Kljub ne najbolj kričeči barvi je ta BMW požel veliko pozornosti in pogledov. Težko bi bilo kaj drugače, saj je serija 8 skoraj pet metrov dolg in skupaj z voznikom več kot dve toni težak avtomobil. S pritiskom na gumb za zagon motorja se oglasi še njegov osemvaljni motor, ki je sicer zvočno zmerno ukročen, a se dobro podaja vozilu, hkrati pa je z močjo 390 kilovatov (530 "konjev") in 750 njutonmetri navora kos celotni masi avtomobila.

BMW serije 8 je resnično poseben avtomobil. Vozili smo bencinsko gnano različico 850i xDrive, prihodnje leto pa sledi še agresivnejši M8. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav ima štiri sedeže, je tale BMW namenjen dvema potnikoma. Obema je na voljo tudi zelo spodoben prtljažnik s prostornino 440 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Uživaški potovalni GT z vrhunskimi zmogljivostmi

Jasno, to ni BMW M3 ali M5, to je predvsem prvovrstni avtomobil GT. Namenjen je torej dinamičnim užitkom, a predvsem v potovalnem smislu. Tu je inženirjem BMW-ja uspelo doseči odličen kompromis med športnimi lastnostmi in udobjem. Serija 8 je lahkotna, v mestu s štirikolesnim krmiljenjem tudi presenetljivo okretna. Tudi med ovinki je zelo suveren, a to ob upoštevanju njegove mase in splošne namembnosti.

Čeprav je velik in težak, pritisk na stopalko za plin dobesedno vzame sapo. Do 100 kilometrov na uro zmore pospešiti v dobrih treh sekundah. Želeli bi si več prilagodljivosti ob izbiri drugačnega programa vožnje, saj se trdota volanskega mehanizma bistveno ne spreminja in enako velja tudi za trdoto podvozja. Hrumeč zvok iz izpušne cevi s pokanjem ob popuščanju plina je pravzaprav edini pravi prispevek najbolj neposrednim športnim programom. Morda je to rezerva, ki so jo pri BMW še zakrili za prihajajočo cestno raketo M8.

Je kos Lešnikovemu lepotcu, mercedes-benzu S coupeju?

Najbolj neposreden tekmec tega avtomobila bi bil Mercedes-Benzova dinamična limuzina razred S coupe. Tudi to je zelo eleganten avtomobil, ki morda tekmeca iz Münchna presega prav v eleganci notranjosti. BMW sicer ponuja vrhunski vozniški prostor, a spet je tu in tam tudi nekaj plastike, sicer zelo vpadljiva prozorna prestavna ročica pa je plastična, in ne zares steklena. Na drugi strani hvalimo delovanje digitalnega zaslona, infozabavni vmesnik in ozvočenje.

Položaj za volanom je pričakovano brezhiben, kar velja tudi za udobje med (dinamičnimi) potovanji. To je tudi glavni namen tovrstnih avtomobilov GT. Foto: Gregor Pavšič

Prozorna prestavna ročica je sicer plastična in ne zares steklena, a vseeno prinaša v avtomobil pridih prestiža. Foto: Gregor Pavšič

Hm, kaj pa BMW i8?

Če bi danes pri BMW iskali zares uživaški in vpadljiv avtomobil, bi se ob izbiri poleg serije 8 zaustavili tudi pri že nekoliko ostarelem hibridu i8. Ta sicer nima zvoka motorja V8, a zato prepriča z izjemno futurističnim zvokom v slogu zmagovalnih hibridnih avtomobilov slavne dirke 24 ur Le Mansa.

Ta avtomobil z navzgor odpirajočimi vrati je resnično pravi posebnež, ki tudi v smislu dinamike s svojo manjšo maso in večjo vozniško osredotočenostjo daje veliko in prav gotovo več kot serija 8. Toda ta vendarle daje 420-litrski prtljažni prostor, ki ga i8 pač nima. Čeprav ima "osmica" dva dodatna sedeža, bosta namenjena bolj prtljagi. Kdor je visok okrog 180 centimetrov, zadaj namreč ne bo mogel sedeti oziroma bo v tem primeru z glavo tiščal v strop avtomobila.

Več povpraševanja po bencinskem osemvaljniku, čeprav je dizel 39 tisočakov cenejši

Testni BMW M850i xDrive je stal 168 tisoč evrov in je imel na sebi za dobrih 16 tisoč evrov dodatne opreme. Avtomobil je sicer na voljo tudi s trilitrskim dizelskim šestvaljnikom. Ta je skoraj 39 tisoč evrov cenejši, a seveda temu primerno tudi manj zabaven in vozniško navdušujoč. V Sloveniji bi lahko BMW letos prodal okrog deset "osmic". Kdor se bo zanjo že odločil, bo predvidoma posegel prav po bencinskem 4,4-litrskem osemvaljniku.

Danes so notranjosti mnogih premijskih vozil skoraj enake ne glede na model in BMW ni izjema. Foto: Gregor Pavšič

Tudi na deževni cesti tale avtomobil pričara veliko užitkov. Štirikolesni pogon je seveda serijski. Foto: Gregor Pavšič

Torej, komu se je bolje posrečilo oblikovanje? BMW-ju ali Mercedes-Benzu (Robertu Lešniku) z avtomobilom S coupe? Foto: Gregor Pavšič

Sprednja vrata brez okvirjev so lahka in tudi vstopanje v avtomobil je dokaj lahkotno. Foto: Gregor Pavšič

Laserski žarometi stanejo dobrih dva tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Vozniški asistent polsamodejne vožnje tudi pri BMW seriji 8 deluje zelo dobro, morda med vsemi nemškimi znamkami trenutno najbližje Tesli. Foto: Gregor Pavšič

Sprednja sedeža se premikata elektronsko. Zadaj je prostor le za majhne potnike. Tisti z višino okrog 180 centimetrov bodo z glavo tiščali v strop. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič