Pogon nič več zadaj, novi BMW je bolj prostoren #foto

Vizualne spremembe imajo vpliv na notranjost

Bavarski proizvajalec se tokrat ni držal starega recepta in je za tretjo generacijo svojega najmanjšega modela pripravil nekaj Foto: BMW presenetljivih novosti. Tukaj naj se sprva usmerimo k zunanjosti. Serija 1 si je veliko podrobnosti sposodila pri modelu X2, mednje spada predvsem velika maska hladilnika, ki jo objemata dva ostro oblikovana žarometa. Zelo neposredna sta tudi zadnja žarometa, paket M135i pa krasi še majhen usmerjevalnik zraka in difuzor z dvema zaključkoma izpušne cevi.

A na račun nove vizualne podobe ter predvsem nove arhitekture, ki prinaša pogon na sprednji kolesni par, so lahko inženirji znatno povečali prostornost v potniški kabini. Potnika na zadnji klopi sta pridobila v primerjavi s prejšnjo generacijo 19 milimetrov več prostora za glave, 33 milimetrov za noge in 13 milimetrov za komolce. Hkrati je zrasel tudi prtljažni prostor, ki meri 380 litrov, kar je 20 litrov več kot prej.

Stopa po svoji poti in ne sledi večanju zunanjih dimenzij

Čeprav je tako rekoč vsak avtomobil v novi generaciji znatno večji kot predhodnik, pa pri BMW niso sledili tem trendom. Nova serija 1 je v resnici od predhodnika manjša za 5 milimetrov (4.319 milimetrov). Povečala se je širina (za 34 milimetrov na 1.799 milimetrov) in višina (za 13 milimetrov na 1.434 milimetrov). Kljub izboljšani prostornosti se je medosna razdalja presenetljivo zmanjšala za 20 milimetrov na 2.670 milimetrov.

Kljub temu so si pri BMW lahko privoščili, da prvič pri seriji 1 ponudijo tudi opcijo panoramske strehe. Poleg nekaterih večjih odlagalnih površin v notranjosti izstopa še 10,25-palčni zaslon, ki smo ga videli že pri drugih najnovejših bavarskih modelih.

Sprednji ali štirikolesni pogon

Na naših tleh bodo kupci lahko izbirali med tremi dizli in dvema bencinskima motorjema. Kot osnovno izbiro tvori 1,5-litrski trivaljni 116d s 85 kilovati in 270 njutnmetri, sledita mu dvolitrski štirivaljni 118d s 110 kilovati in 350 njutnmetri ter dvolitrski štirivaljni 120d s 140 kilovati in 400 njutnmetri. V senci najmočnejšega štirivaljnega motorja, ki ga imajo pri BMW, je 1,5-litrski trivaljni 118i s 103 kilovati in 220 njutnmetri. M135i poganja dvolitrski štirivaljnik z 225 kilovati in 450 njutnmetri.

Prvi primerki četrte generacije bodo na ceste zapeljali septembra.