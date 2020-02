Jezni na davčni predlog države: "Tega ne vidite nikjer drugje"

O avtomobilskem svetu v Sloveniji trenutno odločajo vsaj tri ministrstva in že obravnava tematike prihodnjih subvencij iz Eko sklada za nakup novih električnih vozil – država za zdaj načrtuje pet milijonov evrov sredstev, kar pa bi bilo ob trenutnih subvencijah premalo glede na načrtovano prodajo vozil v letu 2020 – kaže na nasprotja med njimi. Ministrstvo za infrastrukturo bi obdržalo dozdajšnjo višino subvencij, okoljsko ministrstvo, tisto, ki z vidika dolžnosti iz Pariškega sporazuma največ pridobi z vsakim novim električnim vozilom, bi jih zmanjšalo. Medtem pa ministrstvo za finance pripravlja nov zakon o obračunu davka na motorna vozila (DMV), ki je mnoge že razburil.

Foto: Gregor Pavšič "Vztrajamo pri neobdavčitvi električnih avtomobilov"

"Predlog zakona ločuje med dizelskimi in bencinskim avtomobili, zato so minimumi in pribitki za CO2 za dizelske avtomobile višji. Električni avtomobili so obdavčeni glede na moč motorja, zanje naj bi se uporabljala posebna lestvica. Vsekakor vztrajamo pri izenačitvi bencinskih in dizelskih motorjev za nove avtomobile, prav tako pa pri neobdavčitvi električnih avtomobilov. V primerljivih državah namreč ti niso obdavčeni," so predlog zakona o DMV komentirali pri Sekciji za osebna motorna vozila, ki deluje znotraj Trgovinske zbornice Slovenije.

Pripombe na predlog zakona so sicer mogoče še do 14. februarja, novi zakon pa bo začel veljati 1. januarja prihodnje leto.

Letos v Slovenijo prvič več kot tisoč električnih vozil

Vprašanja o letošnjih subvencijah in prihodnji obdavčitvi električnih avtomobilov bodo zanimala tudi vse trgovce. Prav letos namreč na trgu pričakujemo večji razmah ponudbe tovrstnih vozil.

Tudi če se vsi prodajni apetiti ne bi uresničili, bi letos v Sloveniji morali prvič prodati več kot tisoč električnih avtomobilov. To bi predstavljalo približno odstotek realnega neto avtomobilskega trga v Sloveniji (brez izvoza).

Foto: Gregor Pavšič

Januar je bil v številnih evropskih državah v znamenju povečane prodaje električnih avtomobilov. Na Norveškem je bil njihov delež januarja 64-odstoten (od tega 40 odstotkov popolnoma električnih vozil), v Nemčiji 6,5-odstoten (od tega polovica električnih vozil), v Veliki Britaniji šestodstoten (2,7-odstoten pri električnih vozilih), na Švedskem pa celo več kot 30-odstoten (7,1 odstotka povsem električna vozila). Med manjšimi trgi izstopa tudi Portugalska, kjer so januarja elektrificirana vozila presegla 11-odstotni tržni delež.



Prodaja tovrstnih vozil je januarja močno narasla tudi v Sloveniji. Trgovci so prodali 116 povsem električnih avtomobilov (lani januarja 35). Natančni podatki sicer niso znani, a v Sloveniji je januarja prodaja povsem električnih vozil močno presegala povpraševanje po priključnih hibridih. Teh so prodali dobrih deset.

Foto: Gašper Pirman Ogorčeni tudi lastniki električnih avtomobilov

S predlaganimi spremembami po pričakovanjih niso zadovoljni niti pri Društvu e-Mobilnost Slovenija (DeMS). Predlog novega obračunavanja DMV označuje za povem destimulativnega in v nasprotju s smernicami spodbujanja trajnostne mobilnosti. Tam je eden izmed ciljev tudi povečevanje števila električnih vozil.

"Skupno število električnih vozil in tudi pričakovana rast prodaje nadaljnjih vozil je še vedno bistveno pod zastavljenimi cilji in zavezami Slovenije v Evropski skupnosti. Nadalje je število kupljenih električnih vozil tako zanemarljivo, da je prihodek iz naslova DMV za državno blagajno minimalen, v nasprotju pa ima za kupca električnega vozila oprostitev plačila DMV močan spodbujevalni učinek. Slovenski kupec električnega vozila bi moral biti v celoti oproščen plačila DMV," meni Ignac Završnik, predsednik DeMS.

Dodaja, da je bila prav oprostitev plačila DMV v nekaterih državah z daljšo tradicijo, izkušnjami in uspehi na področju trajnostne mobilnosti eden ključnih dejavnikov za napredek. Pogosto so se davčne ugodnosti izkazale za bolj smotrne od neposrednih subvencij.