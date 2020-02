Bo dovolj? Pet milijonov za Slovence, ki ne bi kupili bencina ali dizla.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lani je vsak kupec električnega avtomobila v Sloveniji dobil 7.500 evrov subvencije, kupec priključnega hibrida pa 3.500 evrov. Poudariti velja, da to ni denar iz državnega proračuna. Denar na Eko skladu dobijo prek posebnega prispevka, ki ga plača vsak odjemalec električne energije v Sloveniji.

Peugeot e-208 je le eden izmed električnih avtomobilov, ki bo letos pripeljal v Slovenijo. Foto: Gregor Pavšič Letos na voljo pet milijonov evrov, kar pa najbrž ne bo dovolj

Triletni akcijski načrt ministrstva za infrastrukturo, ki je nastal na podlagi Strategije za alternativna goriva, za letošnje leto predvideva pet milijonov evrov sredstev. To je bil odgovor predsednice Eko sklada Mojce Vedramin na vprašanje Sekcije avtomobilskih uvoznikov v Sloveniji, ali bodo subvencije letos ostale nespremenjene.

Osnutek predloga so z Eko sklada že poslali na infrastrukturno ministrstvo. Neposrednega odgovora glede subvencij sicer še ni, predlaganih pet milijonov evrov pa ni v skladu z načrtovanim obsegom prodaje električnih avtomobilov. Pri tisoč prodanih električnih vozilih bi ob lanski subvencij potrebovali 7,5 milijona evrov. Tu so nato še subvencije za priključne hibride, kjer so sicer prodajne številke manjše. Če bi upoštevali le električna vozila, bi pet milijonov zadoščalo za 666 novih avtomobilov.

Imate avtomobil z motorjem standarda največ Euro 3? Bi ga ob subvenciji zamenjali za nov elektrificiran avtomobil? Foto: Reuters

Politična mnenja glede višine subvencij so deljena

Ker se število električnih vozil povečuje, bi morali po mnenju Eko sklada ter ministrstva za okolje in prostor subvencije v prihodnjih letih znižali. V nasprotnem primeru bi lahko jeseni že zmanjkalo sredstev. Ministrstvo za infrastrukturo na drugi strani podpira višino subvencij, kakršna je bila do zdaj. Rezervna možnost je, da bi v trenutku, ko zmanjka sredstev, zaprli ta razpis in odprli novega, vendar po zakonu ni mogoče porabljati sredstev za eno leto vnaprej.

Sekcija uvoznikov prav tako predlaga dodatno subvencijo za tiste, ki bi kupili električno ali hibridno vozilo ter tako zamenjali svoje vozilo, starejše od deset let. To bi lahko neposredno vplivalo na pomladitev slovenskega voznega parka. Trenutno je na trgu okrog 200 tisoč vozil, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem standardov Euro 1, Euro 2 in Euro 3.