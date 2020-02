Zgolj slab mesec? Prodaja avtov v Sloveniji spet padla.

Slovenski trgovci so januarja prodali oziroma registrirali 6.215 novih avtomobilov. To je 8,3 odstotka manj kot januarja lani. Obeti za letošnje prodajno leto tako niso najboljši, vseeno pa v prihodnjih mesecih na trg prihaja mnogo pomembnih modelov. Zagotovo pa bo letos težko obrniti lanski negativni trend prodaje, ki je bil še posebej izrazit pri fizičnih kupcih.

Več kot tisoč avtomobilov je registriral le Volkswagen

Pri posameznih znamkah je bil januarja na vrhu spet Volkswagen. Edini so prodali več kot tisoč avtomobilov in sicer 1.116. S tem so si zagotovili skoraj 18-odstotni tržni delež. Drugouvrščeni Renault je prodal 872 vozil, tretja Škoda pa 747 avtomobilov. Let pet od najuspešnejših 20 znamk je januarja izboljšalo prodajni dosežek v primerjavi s prvim mesecem lanskega leta.

Skoraj potrojila se je prodaja električnih avtomobilov

Občutno se je povečala prodaja električnih avtomobilov. Lani januarja so jih prodali 35, letos pa 116. Pri tem se pozna prihod prvih Renaultovih zoejev in Volkswagnovih e-upov, mnogi modeli pa na trg prihajajo šele v naslednjih mesecih.

Prodaja lahkih gospodarskih vozil se je letos januarja ustavila pri 1.063 vozilih, kar je 6,4 odstotka manj kot januarja lani.