Bencin ali dizel? Podatki o željah Slovencev so zelo nazorni.

V Evropski uniji so lani prodali 8,9 milijona novih avtomobilov z bencinskim in 4,6 milijona z dizelskim motorjem.

Ob koncu lanskega leta se je v Evropi še dodatno zmanjšalo povpraševanje po avtomobilih z dizelskim motorjem. Skoraj 60 odstotkov lani prodanih avtomobilov je poganjal bencinski motor, delež dizelskih motorjev pa je padel na dobrih 30 odstotkov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

V enem letu je padel za okrog pet odstotnih točk in zdrsnil pod mejo tretjinskega tržnega deleža. Dobre tri odstotke novih avtomobilov je lani v Evropi imelo priključni kabel (priključni hibridi, električna vozila …).

Delež pogonov med novimi avtomobili v EU (leto 2019):

2019 2018 Bencin 58,9 % 56,6 % Dizel 30,5 % 35,9 % Električni 3,1 % 2 % Hibridi 5,9 % 4 % Ostali alternativni pogoni 1,7 % 1,5 %

Vir: ACEA

Čeprav je na trgu opazno manjše povpraševanje po dizelskih motorjih, je njihov delež v zadnjem četrtletju ponekod že zrasel. In to celo na najpomembnejših trgih, kot sta Nemčija (+4,3 %) in Francija (+7,3 %). Foto: Metka Prezelj

Delež dizla ponekod tudi raste

Delež novih avtomobilov z bencinskim motorjem je narasel v vseh 28 državah Evropske unije. V zadnjem četrtletju je najbolj zrasel v Italiji (+ 20,9 %). Čeprav je na trgu opazno manjše povpraševanje po dizelskih motorjih, je njihov delež v zadnjem četrtletju ponekod že zrasel. In to celo na najpomembnejših trgih, kot sta Nemčija (+4,3 %) in Francija (+7,3 %). Med državami, kjer je konec leta delež dizlov zrasel za več kot 10 odstotkov, je tudi Slovenija (+18,2 %).

V zadnjem četrtletju je pričakovano zrasel delež novih avtomobilov z alternativnimi pogonskimi viri. V tem obdobju za 66 odstotkov. Na letni ravni je prodaja avtomobilov s priključnim kablom v EU narasla za 53 odstotkov. V praksi to pomeni 465 tisoč prodanih vozil, leta 2018 pa slabih 303 tisoč.

Slovenski trgovci naj bi letos prodali več kot tisoč električnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

V EU so prodali 174 tisoč priključnih hibridov in 290 tisoč povsem električnih avtomobilov. Pri priključnih hibridih je prodaja v Sloveniji celo upadla, pri električnih pa rahlo narasla. Gre predvsem za pričakovanje letošnjih novih modelov na trgu. To še posebej velja za električne avtomobile, ki naj bi jih trgovci letos v Sloveniji prvič prodali več kot tisoč.

Prodaja novih avtomobilov glede na pogon v Sloveniji:

2019 2018 Bencin 48.542 48.204 Dizel 20.574 22.266 Priključni hibridi 136 193 Električni 515 467 Hibridi 2.002 1.459

Vir: ACEA